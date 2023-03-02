Cận kề Rằm tháng 2: Top 3 con giáp cán mốc giàu sang, tiền nhiều vô kể, giàu sang phú quý ít ai bằng

Tâm linh - Tử vi 02/03/2023 21:11

Tử vi có nói, cận kề Rằm tháng 2 là lúc 3 con giáp may mắn sự nghiệp thịnh vượng, tài lộc bao la. Bản mệnh có phúc trời ban nên làm gì cũng thuận lợi, vững bước tiến tới thành công.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là con giáp may mắn đầu tiên được gọi tên trong danh sách Cát tinh soi chiếu, vận đỏ bừng lên, tài lộc kéo đến, giàu sang phú quý. Thời gian cận kề Rằm tháng 2, công danh, sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi thuận.

Ngọ càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu thì quả ngọt được thu về bấy nhiêu. Nếu mọi việc cứ diễn ra suôn sẻ thì Ngọ sẽ tích được một khoản tiền khổng lồ cho việc đầu tư, phát triển trong tương lai.

Cận kề Rằm tháng 2: Top 3 con giáp cán mốc giàu sang, tiền nhiều vô kể, giàu sang phú quý ít ai bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Cận kề Rằm tháng 2, người tuổi Thân sẽ có cơ hội tái ngộ với đồng hương hoặc bạn cũ và được hỗ trợ nguồn vốn mạnh mẽ để con giáp có thêm tự tin mà mở ra những cơ hội kinh doanh mới. Mặc dù, Thân vừa trải qua một khoảng thời gian dài khó khăn, chật vật với công việc.

Tuy nhiên, khi bước sang “thời điểm vàng” này, bạn hãy mạnh tay đầu tư, làm chủ thị trường và gặt hái về những thành công xứng đáng. Cũng từ đây, tuổi Thân sẽ thu vén tài lộc, giàu sang phú quý.

Cận kề Rằm tháng 2: Top 3 con giáp cán mốc giàu sang, tiền nhiều vô kể, giàu sang phú quý ít ai bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi có nói, cận kề Rằm tháng 2 là thời điểm tuyệt vời cho Dậu lột xác, thay đổi cuộc đời, nhờ khí vận hanh thông. Con giáp hưởng tài lộc sum suê, phú quý dư dả, nhiều điều tích cực xảy đến với bạn.

Trong cuộc sống, Dậu sẽ liên tục đón những cơn mưa vàng bạc thông qua việc trúng số độc đắc hay thắng giải các cuộc thi. Trong công việc, thì Dậu cũng không kém cạnh. Con giáp này sẽ có được những bản hợp đồng, những cơ hội mới để thể hiện bản thân và tăng thêm thu nhập.

Cận kề Rằm tháng 2: Top 3 con giáp cán mốc giàu sang, tiền nhiều vô kể, giàu sang phú quý ít ai bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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