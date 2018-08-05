Có thể bạn và người yêu của mình đã rất khó khăn để đến được với nhau. Tình yêu, sự đồng cảm, mối quan hệ của hai người tốt đẹp đến mức không thể buông bỏ nhau, mặc dù phạm phải cung Ngũ quỷ. Hoàn cảnh éo le buộc bạn phải đưa ra sự lựa chọn có thể ảnh hưởng đến cuộc đời, hạnh phúc của chính mình.

Cung mệnh Ngũ quỷ hay hướng Ngũ quỷ trong cung vị là sao mang điềm hung và được tạo ra từ việc kết hợp giữa quái vị và cung vị của các nhóm khác. Theo nghĩa Hán Việt “Ngũ Quỷ” là 5 con quỷ tượng trưng cho sự bất lợi, mang đến điềm xấu cho gia chủ.

Số mệnh nhiều khi trêu ngươi con người. Khi các bạn trẻ yêu nhau, hiếm khi họ để ý đến chuyện xem tuổi liệu có hợp nhau không. Và băn khoăn liệu mình có phạm phải cung Ngũ quỷ cũng không phải là mối quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, về mặt tâm linh , điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của bạn trong tương lai. Dù đó là điều không ai muốn, nhưng tương lai không ai biết được trước. Những tai ương và xui xẻo vẫn ập đến như một định mệnh.

Vợ chồng phạm cung Ngũ quỷ có thể gây ra nhiều vấn đề như thường xuyên vướng phải chuyện thị phi, ốm đau, tai nạn phải mổ xẻ. Đặc biệt vợ chồng phạm phải cung Ngũ quỷ thường khó tránh khỏi xung đột, mâu thuẫn, không hòa hợp trong gia đình. Mặc dù tan nát tình cảm nhưng lại không dễ chia tay. Cuộc sống sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn.

Rất khó để có được cuộc sống viên mãn khi vợ chồng phạm cung Ngũ quỷ - Ảnh minh họa: Internet

Người ta ít nghĩ về những điều không may khi đang sống trong hạnh phúc. Tuy nhiên đó là những điều vô cùng nguy hiểm nếu chúng ta lơ là, không quan tâm. Vì vậy, tìm cách hóa giải vợ chồng phạm cung Ngũ quỷ là việc vô cùng cần thiết.

Làm thế nào để hóa giải vợ chồng phạm cung Ngũ quỷ?

Nếu tình yêu của các bạn đủ lớn để vượt qua những định kiến và yếu tố gọi là định mệnh, bạn nên gìn giữ nó. Luôn có cách khiến cho vấn đề trở nên dễ chịu và tránh được những xung đột không đáng có.

Nếu chẳng may phạm phải cung Ngũ quỷ thì hãy cố gắng sinh con thuộc cung Sinh Khí để hóa giải bởi người con sẽ mang lại điều tốt lành cho gia đình từ sức khỏe tới việc gắn kết mối quan hệ của vợ chồng. Đây là cách tốt nhất để hóa giải cung Ngũ Quỷ trong hôn nhân.

Có nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Cư xử trong gia đình, tình cảm vợ chồng hay một phương pháp dạy con cái hiệu quả cũng giúp bạn ngăn chặn được những tác động từ việc phạm cung Ngũ quỷ.

Tình yêu, sự hi sinh chính là yếu tố cần để gìn giữ mối quan hệ gia đình bất chấp định mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Hãy cố gắng giữ mối quan hệ hòa thuận trong gia đình bằng cách: Mỗi người hãy học cách nhẫn nhịn, học cách cho đi và đồng cảm với người khác. Các cụ xưa từng nói "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, vai trò giữ lửa của người phụ nữ vô cùng quan trọng. Người vợ, người mẹ trong gia đình cần phải khôn khéo vun vén, tạo không khí êm ấm trong gia đình, tránh những xung đột không đáng có.

Việc vợ chồng phạm cung Ngũ quỷ là luôn phải đối diện với những rủi ro bất cứ lúc nào không biết. Thế nên bạn phải cẩn trọng trong mỗi việc của cuộc sống, cẩn trọng khi đi chơi xa, cân nhắc khi chơi trò mạo hiểm, cẩn trọng trong quá trình làm việc, sinh hoạt của gia đình. Hơn nữa, mỗi người hãy hạ cái tôi xuống một chút, đừng để cá tính của mỗi người làm mất đi sự hòa hợp trong gia đình.

Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ khó tránh khỏi. Những tai họa có thể ập đến không lường trước. Nhưng bạn vẫn có thể gìn giữ hạnh phúc gia đình mình bằng tình yêu và sự hi sinh. Có thể điều đó cần rất nhiều thời gian, cần rất nhiều sự nỗ lực và cả đánh đổi nhưng hãy thật kiên nhẫn.