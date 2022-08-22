Các con giáp nào luôn coi mình là trung tâm của vũ trụ, sống khuôn phép và luôn ép người khác suy nghĩ theo mình là ai?

Top các con giáp luôn ép buộc mọi người làm theo suy nghĩ người khác, luôn nghĩ rằng lời nói của mình là đúng.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi phải cái tính hay nghĩ nhiều nên rất nhạy cảm, dễ sinh lòng đố kỵ với mọi người. Đây dường như đã trở thành một trong những thói quen trong suy nghĩ của họ. Theo tử vi, một khi họ cảm thấy người khác đang làm phiền mình, đang bắt mình phải tốn công vô ích, họ sẽ lập tức nổi giận ngay.



Con giáp hẹp hòi này vô cùng thích điều khiển người khác, thích can thiệp vào công to việc lớn của mọi người, yêu cầu mọi người phải lắng nghe ý kiến của mình. Còn một khi họ đã cho rằng mình bị vu oan, họ sẽ trở nên vô cùng nóng nảy, thậm chí có thể trở mặt ngay lập tức.

Người tuổi này có tính cách khá tự phụ, luôn cho rằng mình là trung tâm của sự chú ý, cho dù mọi chuyện vốn rất bé cũng bị bọn họ xé ra to, tỏ vẻ vô cùng nghiêm trọng.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ bao giờ cũng để lại ấn tượng sâu đậm cho người khác rằng họ là người rất thần bí. Người tuổi Tỵ rất biết cách lợi dụng người khác, chỉ cần có thể đạt được mục đích họ sẵn sàng hi sinh bạn bè của mình. Hơn nữa người tuổi Tỵ rất thích cảm giác người khác bị so sánh với họ. Một con người không từ thủ đoạn như vậy chắc chắc là người coi bản thân là trung tâm, điều khiến họ chú ý đến chỉ là cảm xúc của bản thân mà thôi.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thường hay thiếu thốn cảm giác an toàn nên họ trở nên vô cùng thích dựa dẫm vào người khác, một khi cảm thấy mình bị tổn thương, họ sẽ trở nên vô cùng hẹp hòi.



Họ có quan điểm rất rõ ràng về sự đúng sai, một khi cho rằng mình bị vu oan, vì hình tượng, họ sẽ giả vờ như mình chẳng làm sao, thế nhưng đối phương cần phải cẩn thận. Rất có thể để bảo vệ bản thân mình, họ sẽ làm ra những hành động gây tổn thương cho người khác trước.



Kết bạn với người tuổi này và đặc biệt nếu muốn trở thành nửa kia của họ, bạn cũng cần phải trở thành một người nhạy cảm và tâm lý hơn, luôn lắng nghe suy nghĩ của họ, đừng để họ suy nghĩ quá nhiều rồi co mình lại.

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