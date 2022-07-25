Con giáp nữ nào có số đào hoa, quý nhân thi nhau phù trợ?

Những người tuổi Thìn vốn dĩ mang số mệnh phú quý của rồng, dù không sinh ra trong gia đình giàu có và sung túc nhưng họ có khả năng trở thành “nữ vương” trong tương lai. Tuổi Thìn là những người có mục tiêu rõ ràng, và họ sẽ làm bằng mọi cách để đạt được điều mình mong muốn.

Mặc dù bản thân thừa khả năng để xây dựng cuộc sống sung túc nhưng bên cạnh họ vẫn có nhiều quý nhân, không những thế tài vận ngày một tăng dần theo thời gian. Trong cuộc sống tình cảm, tuổi Thìn thường là những người có vận đào hoa, dù không cần tốn chút sức lực nào vẫn có nhiều người theo đuổi và yêu mến. Nhìn chung, tương lai tuổi Thìn khá xán lạn và viên mãn vào hậu vận.

Vào thời thiếu niên, tuổi Thìn khá hiếu thắng và tham vọng, đôi lúc có hơi hấp tấp nên vẫn chưa đạt được thành công như mong đợi. Tuy nhiên, bước vào trung niên, những con Rồng này lại được che phủ bằng phúc khí may mắn của thượng đế.

Tuổi Ngọ

Ngọ phóng khoáng, thích tự do nhưng không hề dễ dãi trong chuyện tình cảm. Khi còn trẻ, bạn muốn bay nhảy khắp nơi, có tài giao tiếp khéo léo nên được nhiều người yêu mến, muốn tán tỉnh cho bằng được. Vì vậy, bạn có rất nhiều mối tình vắt vai, nhưng lại không lâu dài.

Đến khoảng 30 tuổi, nhan sắc của bạn sẽ càng mặn mà hơn. Tuổi tác không còn là vấn đề khiến bạn đau đầu, vì thời trẻ, bạn luôn có bí quyết chăm sóc da độc đáo nên về già không cần phải lo chuyện nếp nhăn sẽ xuất hiện.

Tuy đã có gia đình nhưng Ngọ vẫn được nhiều người tán tỉnh. Nhưng không vì vậy mà bạn bỏ bê chồng con của mình mà chạy theo người khác.

Tuổi Dậu

Bổn mệnh của những người tuổi Dậu vốn là những người hiền lành và nhân hậu, họ sẽ sở hữu được khối tài sản to lớn vào giai đoạn sau trung niên.

Thời tuổi trẻ của tuổi Dậu khá vất vả và gian truân, trời sinh họ có tính cách mạnh mẽ, sẵn sàng đánh đổi và hy sinh để đạt được nhiều mình mong muốn. Bên cạnh đó, tuổi Dậu có tính cách hài hước và luôn lạc quan nên họ được nhiều người yêu mến, tuy có ít bạn nhưng người nào cũng tốt bụng, luôn giúp họ những lúc cần và không bao giờ bỏ rơi họ trong lúc hoạn nạn.

Nhờ phúc đức này mà tuổi Dậu đã có thể xây dựng một sự nghiệp ổn định, tài vận thăng tiến với sự giúp sức của những người quý nhân xa lạ. Trong cuộc sống tình cảm, tuổi Dậu là người khá tình cảm, họ cư xử đúng mực nên được nhiều người yêu quý, đặc biệt họ rất dễ rơi vào những mối tình phức tạp, nhưng tuổi Dậu vốn thẳng thắn và rõ ràng nên họ sớm thoát khỏi vòng vây đó mà tìm một cuộc tình đơn giản và hạnh phúc hơn.

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