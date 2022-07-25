Con giáp nào thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt, sinh ra đã sống trong nhung lụa khiến người người ghen tỵ?

Trong tử vi học luôn nói rằng, ai khổ thì khổ, tuổi Tý không bao giờ chịu khổ. Dù họ không được sinh ra trong một gia đình giàu có và sung túc nhưng trời sinh họ có số mệnh sung sướng và phúc đức dồi dào nên làm việc gì tuổi Tý cũng gặt hái được nhiều thành công, từ đó tài vận cùng vì thế mà ngày càng tăng.

Khi bước vào giai đoạn trung niên, thay vì những con giáp khác phải chật vật, tìm kiếm phương hướng cho tương lai với hy vọng sẽ tạo dựng được sự nghiệp ổn định thì tuổi Tý đã hoàn thành việc đó từ rất lâu. Có thể nói, cuộc sống tuổi Tý nếu có buồn thì chỉ là lo lắng và suy nghĩ về chuyện tình cảm, còn về tiền bạc và tài vận chưa bao giờ phải khiến họ đau đầu, phiền não.

Con giáp tuổi Dần đặc biệt là nữ tuổi Dần trời sinh đã có số hưởng, gia đình thường có điều kiện nhất định, kể cả không giàu sang quyền quý thì từ nhỏ đến lớn, yêu cầu nào của họ đưa ra cũng đều được đáp ứng hết. Xuất phát điểm tương đối cao nên dù đi đâu làm gì họ đều thuận lợi hơn người khác. Sau khi kết hôn, cuộc sống của họ sẽ càng hạnh phúc hơn.

Họ có mối quan hệ rất tốt với mẹ chồng, ít khi bị ai đâm sau lưng. Chồng thương, mẹ chồng chiều chuộng, cuộc đời họ cứ thế mà vô ưu vô lo.

Nữ tuổi Dần có số vượng phu, bản thân lại là người tự tin, ngay cả thử thách trong sự nghiệp, công việc cũng không thể làm khó họ. Chính vì vậy, họ dễ dàng hoàn thành mục tiêu tích lũy tài sản, có khả năng tự do tài chính ở độ tuổi rất trẻ.



Tuổi Tỵ

Riêng với tuổi Tỵ, đường tài vận của họ lại là một câu chuyện khác. Vốn dĩ trời sinh tuổi Tỵ có tài vận tốt, vốn là người không bao giờ thiếu tiền, nhưng vì tính hiếu thắng và tự đắc nên tuổi trẻ có chút bốc đồng nên gặp thất bại nho nhỏ.

Tuy nhiên, tuổi Tỵ vốn thông minh và hiểu được vấn đề nên họ nhanh chóng rút kinh nghiệm, lấy sự thất bại để làm động lực thay đổi và nỗ lực cố gắng vươn lên thành công. Đến giai đoạn trung niên, mọi thứ rồi cũng sẽ quay về đúng với quỹ đạo của nó, tuổi Tỵ vốn mang số mệnh giàu có nên đã gặt hái được nhiều thành công. Bên cạnh đó, những bài học sâu sắc trong quá khứ đã giúp tuổi Tỵ ngày càng trưởng thành và vững mạnh hơn, giúp họ nắm bắt được nhiều cơ hội làm giàu, cuộc sống hậu vận nhìn chung viên mãn và thành công đến bất ngờ.

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