Con giáp nào thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt, sinh ra đã sống trong nhung lụa khiến người người ghen tỵ?

Tâm linh - Tử vi 25/07/2022 23:00

Sinh ra đã sống trong nhung lụa, các con giáp dưới đây khiến nhiều người ghen tỵ đỏ mặt.

Tuổi Tý

Trong tử vi học luôn nói rằng, ai khổ thì khổ, tuổi Tý không bao giờ chịu khổ. Dù họ không được sinh ra trong một gia đình giàu có và sung túc nhưng trời sinh họ có số mệnh sung sướng và phúc đức dồi dào nên làm việc gì tuổi Tý cũng gặt hái được nhiều thành công, từ đó tài vận cùng vì thế mà ngày càng tăng.

Khi bước vào giai đoạn trung niên, thay vì những con giáp khác phải chật vật, tìm kiếm phương hướng cho tương lai với hy vọng sẽ tạo dựng được sự nghiệp ổn định thì tuổi Tý đã hoàn thành việc đó từ rất lâu. Có thể nói, cuộc sống tuổi Tý nếu có buồn thì chỉ là lo lắng và suy nghĩ về chuyện tình cảm, còn về tiền bạc và tài vận chưa bao giờ phải khiến họ đau đầu, phiền não.

Tuổi Dần

Con giáp tuổi Dần đặc biệt là nữ tuổi Dần trời sinh đã có số hưởng, gia đình thường có điều kiện nhất định, kể cả không giàu sang quyền quý thì từ nhỏ đến lớn, yêu cầu nào của họ đưa ra cũng đều được đáp ứng hết. Xuất phát điểm tương đối cao nên dù đi đâu làm gì họ đều thuận lợi hơn người khác. Sau khi kết hôn, cuộc sống của họ sẽ càng hạnh phúc hơn.

Con giáp nào thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt, sinh ra đã sống trong nhung lụa khiến người người ghen tỵ? - Ảnh 1
Họ có mối quan hệ rất tốt với mẹ chồng, ít khi bị ai đâm sau lưng. Chồng thương, mẹ chồng chiều chuộng, cuộc đời họ cứ thế mà vô ưu vô lo.

Nữ tuổi Dần có số vượng phu, bản thân lại là người tự tin, ngay cả thử thách trong sự nghiệp, công việc cũng không thể làm khó họ. Chính vì vậy, họ dễ dàng hoàn thành mục tiêu tích lũy tài sản, có khả năng tự do tài chính ở độ tuổi rất trẻ.

Tuổi Tỵ

Riêng với tuổi Tỵ, đường tài vận của họ lại là một câu chuyện khác. Vốn dĩ trời sinh tuổi Tỵ có tài vận tốt, vốn là người không bao giờ thiếu tiền, nhưng vì tính hiếu thắng và tự đắc nên tuổi trẻ có chút bốc đồng nên gặp thất bại nho nhỏ.

Tuy nhiên, tuổi Tỵ vốn thông minh và hiểu được vấn đề nên họ nhanh chóng rút kinh nghiệm, lấy sự thất bại để làm động lực thay đổi và nỗ lực cố gắng vươn lên thành công. Đến giai đoạn trung niên, mọi thứ rồi cũng sẽ quay về đúng với quỹ đạo của nó, tuổi Tỵ vốn mang số mệnh giàu có nên đã gặt hái được nhiều thành công. Bên cạnh đó, những bài học sâu sắc trong quá khứ đã giúp tuổi Tỵ ngày càng trưởng thành và vững mạnh hơn, giúp họ nắm bắt được nhiều cơ hội làm giàu, cuộc sống hậu vận nhìn chung viên mãn và thành công đến bất ngờ.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Cuối tháng 6 âm lịch này, con giáp nào làm ăn phát đạt, tài lộc phủ kín cả nhà?

Cuối tháng 6 âm lịch này, con giáp nào làm ăn phát đạt, tài lộc phủ kín cả nhà?

Bước sang tháng 6 Âm lịch, những con giáp này hứa hẹn sẽ gặp nhiều may mắn trong tương lai.

Xem thêm
Từ khóa:   Dự đoán tử vi 12 con giáp Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 6 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 21 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 1 giờ 51 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 2 giờ 51 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn