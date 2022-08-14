Các con giáp nào hưởng trọn phúc lộc vô biên, may mắn trúng số trong tuần mới (15/8 - 21/8)?

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 18:55

Bước sang tuần mới (15/8 - 21/8), có tới 3 con giáp may mắn hưởng trọn phúc lộc vô biên, trúng số độc đắc đổi đời giàu sang, vận trình sắp tới trải đầy vinh quang phú quý.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản, con giáp này luôn muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn. Con giáp này luôn có chí cầu tiến rất cao bởi vậy họ sẽ làm tất cả mọi thứ để đạt được thành công mà mình mong muốn. 

Tuổi Tý vốn sinh ra đã gặp nhiều may mắn, có thái độ tích cực. Theo tử vi 12 con giáp, sang tuần tới đây, con giáp này sẽ bước vào đường hậu vận cực kỳ thuận lợi khi sự nghiệp viên mãn, danh lợi hanh thông, tài chính dồi dào, thu nhập cao.

Nhờ sở hữu đường công danh sự nghiệp ổn định mà sắp tới bản mệnh có một cuộc sống chất lượng cao, gia đình hạnh phúc viên mãn. 

Các con giáp nào hưởng trọn phúc lộc vô biên, may mắn trúng số trong tuần mới (15/8 - 21/8)? - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, sang tuần tới đây, con giáp này sẽ bước vào đường hậu vận cực kỳ thuận lợi khi sự nghiệp viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong khoảng thời gian tới đây, người tuổi Sửu sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. 

Tử vi dự đoán, trong tuần tới đây nếu tuổi Sửu đang làm ăn kinh doanh thì tiền trong túi của người tuổi Sửu sẽ không ngừng sinh sôi. Đặc biệt nhờ có quý nhân chỉ lối nên các dự án đầu tư phát triển cực nhanh mang về cho tuổi Sửu khoản tiền lớn. 

Trong giai đoạn này, bản mệnh nên nhớ rằng càng chăm chỉ càng phát tài cuộc sống cực kỳ hanh thông viên mãn ít ai sánh bằng. Với những người đang làm công ăn lương chỉ cần nỗ lực hết mình sẽ được cấp trên cất nhắc lên chức tăng lương tăng bổng. 

Các con giáp nào hưởng trọn phúc lộc vô biên, may mắn trúng số trong tuần mới (15/8 - 21/8)? - Ảnh 2
Tử vi dự đoán, trong tuần tới đây nếu tuổi Sửu đang làm ăn kinh doanh thì tiền trong túi của người tuổi Sửu sẽ không ngừng sinh sôi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuần mới có nhiều niềm vui mới, những dự định kinh doanh sắp tới thúc đẩy người tuổi Hợi mở rộng các mối quan hệ xã hội và tìm kiếm một người đồng hành thích hợp.

Tử vi dự đoán, trong giai đoạn tới nhờ có cát tinh ghé thăm mà cơ hội phát tài phát lộc cũng xuất hiện. Sự nghiệp có sự thăng tiến rõ nét khi bạn được đồng nghiệp lẫn cấp trên đề bạt lên chức vụ quản lý sau quãng thời gian làm việc xuất sắc vừa qua. 

Đường tài lộc cũng vượng phát không kém, những ai buôn bán sản phẩm có được số lượng bán ra đạt kỷ lục doanh thu, các dự án đầu tư phát triển đem về số tiền khổng lồ cho bản mệnh. Một số người còn mang trong mình mệnh tiền tỷ khi may mắn trúng số độc đắc. 

Các con giáp nào hưởng trọn phúc lộc vô biên, may mắn trúng số trong tuần mới (15/8 - 21/8)? - Ảnh 3
Tử vi dự đoán, trong giai đoạn tới nhờ có cát tinh ghé thăm mà cơ hội phát tài phát lộc cũng xuất hiện - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Đồng hồ điểm đúng 3h sáng mai (15/8/2022), 'hào quang chiếu mệnh', 3 con giáp gỡ bỏ mọi gánh nặng, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, tài lộc vượng phát, vận trình trải đầy vinh quang phía trước

Đồng hồ điểm đúng 3h sáng mai (15/8/2022), 'hào quang chiếu mệnh', 3 con giáp gỡ bỏ mọi gánh nặng, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, tài lộc vượng phát, vận trình trải đầy vinh quang phía trước

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 3h sáng mai (15/8/2022), 3 con giáp may mắn sở hữu hào quang chiếu mệnh, gỡ bỏ mọi gánh nặng trong cuộc sống, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc bùng nổ, vận trình phía trước có nhiều cơ hội bứt phá lên giàu sang.

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