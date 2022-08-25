Các con giáp khổ trước sướng sau, càng già hậu vận càng sung túc, viên mãn?

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 20:28

Các con giáp đợi lúc về già sẽ giàu sang phú quý.

Tuổi Ngọ

Những người cầm tinh con Ngựa đều có được tính cách chăm chỉ trong cuộc sống và công việc. Họ lao vào vất vả trong những năm đầu đời để xây dựng nền tảng cho tương lai. Nhờ đó, tuổi Ngọ trở thành con giáp khổ trước sướng sau, có số mệnh hưởng phúc sau tuổi trung niên.

Trong công việc, vì tuổi Ngọ thường thích mạo hiểm, khám phá và luôn nhiệt huyết nên họ hừng hực khí thế với mọi dự án và nhiệm vụ được giao. Đôi khi, sự nhiệt tình khiến bản mệnh này phải bôn ba, vất vả. Tuy nhiên, chỉ cần không ngừng tích lũy, đây đều là những kinh nghiệm sống quan trọng giúp hậu vận càng ổn định hơn.

Giống như những "thiên lý mã", người tuổi Ngọ có sự kiên trì và bền bỉ mà ít ai có được. Sự nỗ lực và chăm chỉ của hôm nay sẽ giúp tuổi Ngọ sớm muộn cũng gặt hái thành tựu, đón tài lộc đi lên trong tương lai.

Con giáp này nên chú ý tới lời ăn tiếng nói, tránh phạm khẩu thiệt thị phi thì sẽ hạn chế bấp bênh trong nửa đầu đời. Càng lớn tuổi, biết cách kiềm chế cảm xúc và đủ lý trí để đưa ra những mưu lược tài tình, người tuổi Ngọ sẽ đón nhận hậu vận sung túc.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thường không đòi hỏi quá cao về cuộc sống, họ thuộc mẫu người "thế nào cũng được", sống đơn giản, không có ý chí phấn đấu thế nên khó đạt được thành công.
Ban đầu, mọi người có thể giúp đỡ con giáp này vì tính cách hiền lành, nên tuổi trẻ dù không làm lụng nhiều nhưng tuổi Hợi vẫn có của ăn của để. Nhưng càng về sau, sự trì trệ phó mặc của con giáp này khiến những người xung quanh dè dặt hơn. Không ai muốn ủng hộ một người không có chí tiến thủ như vậy.

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Lời khuyên cho con giáp này là nếu không chú ý bồi dưỡng khả năng, lại xuất hiện biến cố trong sự nghiệp, thì cuộc đời họ sau này sẽ rất vất vả.

Tuổi Sửu

Những người cầm tinh con Trâu thường có tính cách rất đúng với bản mệnh của mình, đó là thật thà, thẳng thắn, chăm chỉ và không ngại việc khó.

Dù sống nghèo khó hay giàu sang, họ đều giữ được bản tính của mình, không vì tiền tài mà trở nên tham lam vô độ. Chính điều này khiến cho người tuổi Sửu trở thành con giáp khổ trước sướng sau, hậu vận nhận được nhận phúc khí để an ổn tuổi già.

Trong tính cách của họ vừa có sự ngay thẳng, cương trực, lại có phần cố chấp nên người tuổi Sửu dễ đắc tội những kẻ tiểu nhân. Họ cũng không phải người khéo ăn khéo nói nên dễ làm mất lòng người đối diện, bị kẻ có tâm địa gian xảo xung quanh gây xích mích trong quan hệ xã giao. Do đó, có không ít thử thách, vất vả, gian nan mà họ phải chịu đựng.

Sau này, càng trưởng thành, bản mệnh này càng trở nên trầm ổn. Họ tinh ý hơn trong cách đối nhân xử thế và biết lựa lời để giao tiếp. Khi đã vận dụng các mối quan hệ xã hội tốt hơn thì vận trình con giáp này sẽ biến chuyển tích cực. Phúc khí tích lũy sẽ giúp người tuổi Trâu có hậu vận tốt đẹp, đa số được hưởng an nhàn và sung sướng tuổi xế chiều.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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