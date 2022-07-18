Các cặp con giáp nào chỉ cần lấy nhau là giàu sang phú quý, tiền của chất đống hơn người?

Trời sinh một cặp chính là nói về cặp đôi con giáp phú quý này. Thân và Tý dường như sinh ra là để thuộc về nhau, là cặp đôi con giáp hợp tuổi nhau. Họ có sự đồng điệu về tâm hồn, hòa hợp về suy nghĩ, tâm ý tương thông trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Hai con giáp này đều là những người thông minh lanh lợi, song biết cách để nhường nhịn và chung sống hòa thuận với nhau, thế nên tuổi Thân và tuổi Tý kết đôi sẽ tạo ra tổ ấm gia đình vô cùng hạnh phúc, vợ chồng tình cảm thắm thiết chẳng rời.

Có điều, đến bát đĩa cũng còn có lúc xô, vợ chồng trẻ sống bên nhau khó tránh khỏi những lúc giận hờn, thậm chí, nếu không biết cách nhường nhịn nhau thì có thể còn biến giận hờn thành mâu thuẫn to lớn.

Tuy nhiên, người tuổi Thân và tuổi Tý nên biết một điều, sự kết hợp giữa họ là thứ không thể tan vỡ, bởi chẳng những buông tay nhau ra là hạnh phúc tiêu tan mà tài lộc cũng theo đó mà tan biến. Những điều quý giá nhất trong cuộc đời của hai người cũng khó lòng mà giữ được.

Sát cánh bên nhau dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tình yêu giữa hai người sẽ tự tạo ra phúc khí, thu hút tài lộc về bên mình, cả đời phú quý giàu sang, chẳng lo thiếu tiền tiêu.

Tuổi Ngọ và tuổi Mùi

Đây là cặp con giáp phụ trợ lẫn nhau. Người tuổi Ngọ vui vẻ lạc quan, không coi trọng tiểu tiết, tự do tự tại, không thích trói buộc; trong khí đó, mệnh trụ năm Mùi sống nội tâm, suy nghĩ chu toàn, luôn ao ước về tình yêu đẹp.



Mặc dù tính cách có sự khác biệt, nhưng sự hỗ trợ lẫn nhau rất mạnh mẽ: sự ôn nhu của Mùi có thể kiềm chế sự tự do, làm tăng tính trách nhiệm của Ngọ và tính cách lạc quan của Ngọ tạo ra niềm cảm hứng cho Mùi.

Tuổi Hợi và tuổi Mão

Hai vợ chồng tuổi Hợi và tuổi Mão ở bên nhau thì cuộc sống sau hôn nhân sẽ tràn ngập những điều ngọt ngào. Tử vi phương Đông tiết lộ rằng cặp đôi con giáp này được xem như Gỗ và Nước, kết hợp với nhau thì sẽ tạo ra những điều tốt đẹp tựa mầm non đâm chồi nảy lộc mỗi dịp xuân về.

Về chung một nhà có lẽ là một trong những quyết định sáng suốt trong đời của cặp đôi Hợi và Mão, hạnh phúc mà tự tay họ tạo ra khiến cho những người xung quanh ai nấy đều phải ngưỡng mộ, thậm chí còn có phần ghen tị nữa.

Con cái xinh đẹp giỏi giang, học hành thành tài mà hết mực hiếu thảo với mẹ cha chính là tài sản lớn nhất trong cuộc hôn nhân của hai con giáp này. Ngoài ra thì đường tài lộc của hai vợ chồng cũng cực kì hanh thông, tiền tài không ngừng đổ về nhà, tài sản càng ngày càng lớn, hạnh phúc càng thêm viên mãn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.