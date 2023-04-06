Bước vào ngày cuối tuần (9/4): 3 con giáp may mắn hỷ sự tới nhà, tiền bạc bao la, "công thành danh toại"

Tâm linh - Tử vi 06/04/2023 07:09

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giap may mắn được thần tài chỉ điểm, làm ăn khấm khá, phát triển không ngừng. Có khả năng trở thành triệu phú nhanh chóng không ai nghĩ tới

Tuổi Tý

Người tuổi Tý hôm nay không có nhiều thay đổi trong cuộc sống. Công việc người tuổi Tý duy trì tốt vị trí hiện tại, được đồng nghiệp mến mộ, giúp đỡ nhờ bản tính hiền lành. Tiền bạc của bạn không có thay đổi lớn, tiền lương đủ chi tiêu, sinh hoạt phí của bản thân. 

Người tuổi Tý hôm nay may mắn gặp được người cùng chí hướng trong cùng công ty, quen nhau nhưng chưa công khai.

Bước vào ngày cuối tuần (9/4): 3 con giáp may mắn hỷ sự tới nhà, tiền bạc bao la, 'công thành danh toại' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tháng này tuổi Dần gặp được quý nhân. Công việc may mắn nhất là người làm ăn kinh doanh. Lợi nhuận tháng này thu về bằng cả những tháng trước cộng lại. Bạn nên xem xét kĩ về việc đầu tư vốn làm ăn lớn nhé. Hơn nữa cần phải hợp tác với nhiều người để có thêm được những mối quan hệ tốt trong công việc.

Tình duyên như ý, bạn đã gặp được một nửa của đời mình nên phải cố gắng vun vén. Tình cảm là thứ trân quý nên dù bận thế nào cũng phải cố gắng vun vén cho nhau.

Bước vào ngày cuối tuần (9/4): 3 con giáp may mắn hỷ sự tới nhà, tiền bạc bao la, 'công thành danh toại' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu gây ấn tượng với mọi người trong tuần này. Bạn nhận được lời mời cho nhiều sự kiện diễn ra cuối tháng. Nếu có cơ hội được điều hành một cuộc họp trong hôm nay, bạn hãy nắm bắt lấy nó bởi đâu là cơ hội để bạn tỏa sáng.

Vào cuối tuần, đồng nghiệp có thể chỉ cho bạn một cách làm việc nhanh và hiệu quả hơn. Hãy chú tâm vào lời khuyên và học hỏi để áp dụng trong công việc.

Bước vào ngày cuối tuần (9/4): 3 con giáp may mắn hỷ sự tới nhà, tiền bạc bao la, 'công thành danh toại' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Sau 15h ngày mai (5/4) vận xui xẻo kéo đến: Các cung hễ gió độc thổi là dính, tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống

Sau 15h ngày mai (5/4) vận xui xẻo kéo đến: Các cung hễ gió độc thổi là dính, tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống

Sự nghiệp của 3 cung này có chút trục trặc. Chòm sao này hãy lý trí hơn khi giải quyết những vấn đề nảy sinh trong công việc. Không nên vội vàng, hấp tấp hay đưa ra những phán đoán cá nhân khi còn chưa thực sự hiểu rõ bản chất của sự việc

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