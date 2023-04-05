Sau 15h ngày mai (5/4) vận xui xẻo kéo đến: Các cung hễ gió độc thổi là dính, tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống

Tâm linh - Tử vi 05/04/2023 06:56

Sự nghiệp của 3 cung này có chút trục trặc. Chòm sao này hãy lý trí hơn khi giải quyết những vấn đề nảy sinh trong công việc. Không nên vội vàng, hấp tấp hay đưa ra những phán đoán cá nhân khi còn chưa thực sự hiểu rõ bản chất của sự việc

Cung Cự giải

Làm việc gì, Cự Giải cũng cần phải suy nghĩ cẩn thận trước khi tiến hành. Bạn không nên hành xử nông nổi kẻo sẽ phải hối tiếc đấy. Người đã đi làm cần phải cố gắng nhiều nếu mong muốn gặt hái được thành tích cao. Hãy dành thời gian để xác định cho đúng mục tiêu và kế hoạch làm việc cho mình.

Các bạn còn độc thân có thể rung động với một người nào đó. Đối phương cũng khá chủ động trò chuyện với bạn. Quan hệ của hai bạn có vẻ đầy triển vọng. Nếu đã có đôi, bạn và người ấy thường có chung những suy nghĩ và mục tiêu với nhau, chính vì vậy mà đôi bên thúc đẩy nhau cùng phát triển.

Sau 15h ngày mai (5/4) vận xui xẻo kéo đến: Các cung hễ gió độc thổi là dính, tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống - Ảnh 1

Ảnh minh họa: Internet

Cung Nhân mã

 

Tài lộc dễ gặp xui xẻo. Lời khuyên tốt nhất dành cho Nhân Mã trong tuần sau đó là đừng nôn nóng đầu tư và cần biết cách đón chờ thời cơ đến. Nếu không sẽ dễ bị vướng phải cạm bẫy tiền bạc chỉ vì tính cách hay vội vàng và suy nghĩ không thấu đáo của bạn.

Vốn là một chòm sao biết cách chinh phục lòng người nên không quá khó để bạn tìm được cho mình một nửa yêu thương đáng mong chờ. Còn những chòm sao đang yêu luôn mong muốn được nghe những lời yêu thương ngọt ngào từ người ấy. Dù tuần này, bạn hơi trẻ con và nhõng nhẽo nhưng đó là điểm cuốn hút của bạn trong mắt đối phương.

Sau 15h ngày mai (5/4) vận xui xẻo kéo đến: Các cung hễ gió độc thổi là dính, tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống - Ảnh 2

Ảnh minh họa: Internet

Cung Bạch dương

Tốt nhất bạn làm gì cũng nên suy xét cho cẩn thận vào, đừng cố suy nghĩ theo chiều hướng xấu nữa. Thu nhập của chòm sao này sẽ không có nhiều thay đổi, không đến mức túng thiếu.

Những Bạch Dương còn độc thân sẽ nhận thấy có những người khác giới quan tâm đến mình hơn trước, vì vậy bạn cũng có thể cho họ một cơ hội phát triển hơn. Đừng ngần ngại khi tình yêu tìm đến với mình, bởi sau những tổn thương cũ, bạn xứng đáng có một tình yêu mới hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, cung này nên chú ý đến sức khỏe  dễ xuống dốc vì những chuyện không hay.

Sau 15h ngày mai (5/4) vận xui xẻo kéo đến: Các cung hễ gió độc thổi là dính, tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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