Bước sang tuần mới (6/3 - 12/3) top 3 con giáp hợp duyên kinh doanh, nắm THỜI CƠ VÀNG giàu nhanh chóng mặt

Người tuổi Tỵ không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc mà, trong tuần tới, những người tuổi Tý cũng có cơ hội thực hiện được lý tưởng của mình, đường tình duyên cũng rất hoan hỷ viên mãn. Đặc biệt với những người còn độc thân chưa tìm được bến đỗ. Đây chính là cơ may của người tuổi Tỵ nếu biết nắm bắt bạn sẽ có mọi thứ trong tay trở thành đại gia có số má, ai cũng phải kính nể.

Nhận được ngôi sao may mắn, người tuổi Tỵ mở rộng hầu bao nhận tiền bạc của cải trong tuần mới (6/3 - 12/3). Lúc này, bạn không cần lo lắng việc thiếu tiền bạc bởi Thần Tài gõ cửa, của cải tự tìm đến nhà.

Tuổi Ngọ

Theo may mắn của 12 con giáp trong tuần tới, nguồn thu chính của người tuổi Ngọ không có sự biến động do công việc đang gặp nhiều trục trặc, nhưng các khoản thu phụ liên tục mang tới may mắn và niềm vui bất ngờ.

Ảnh minh họa

Tuần mới này, nguồn tiền của bạn chủ yếu đến từ nghề tay trái hay việc kinh doanh buôn bán. Khoản thu nhập này cũng giúp bạn yên tâm phần nào khi đủ tiền để trang trải cuộc sống thường ngày.

Tuần tới đây, người tuổi Sửu có tài lộc dồi dào, sự nghiệp của họ lên như diều gặp gió. Trước đó, công việc của họ dễ gặp chút trục trặc, khó khăn. Tuy nhiên, sang tuần này, nhờ nỗ lực của bản thân nên họ đã có thể giải quyết ổn thỏa.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tính tình hiền lành, đôn hậu, con giáp này cũng rất trung hậu, thật thà. Khi thấy ai gặp khó khăn, họ sẵn lòng giúp đỡ trong khả năng của mình.

Trong công việc, con giáp là người cần cù, chịu khó, không ngại khó, ngại khổ. Tuy nhiên, một nhược điểm mà con giáp này cần khắc phục là họ hay tỏ ra chần chừ trước mỗi khó khăn.

Người làm kinh doanh đón thêm cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn mới. Trong khi đó, người trồng trọt, chăn nuôi cũng mưa thuận gió hòa. Ngoài ra, trong 6 ngày tới đây, tuổi Sửu có cơ hội đổi đời, giàu lên một cách chóng mặt khiến nhiều người nể phục.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm