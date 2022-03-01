TÀI TINH gửi lộc, top 3 con giáp tình tiện vượng phát, vượt nghịch cảnh thành đại gia, tậu nhà lầu siêu xe trong 5 năm tới

Người tuổi Sửu vốn chu đáo, tỉ mỉ và có tinh thần tự giác cao. Dù gặp khó khăn, trắc trở trong công viêc hay cuộc sống thì họ cũng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh để từng bước vượt qua. Người tuổi Sửu dù không xuất thân trong những gia đình giàu có, có sẵn nền tảng nhưng họ vẫn không ngừng vươn lên để hoàn thiện bản thân.

Nhìn chung, số tiền Sửu kiếm được trong tháng này giúp họ có cuộc sống sung túc.

Trong thời điểm 5 năm tới, người tuổi Sửu có tài lộc dồi dào, làm việc gì cũng hanh thông, xuôi thuận. Người làm kinh doanh được dự báo buôn may bán đắt. Người làm công ăn lương được cấp trên trọng dụng, có cơ hội thăng quan tiến chức. Nhờ có quý nhân giúp đỡ nên trong tháng này Sửu có nhiều cơ hội phát triển tài năng.

Tuổi Dần

Với người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ cũng kéo theo tài lộc thịnh vượng, bạn được cấp trên thưởng nóng vì những đóng góp cho tập thể.





Chỉ cần bạn tập trung làm tốt công việc chính, đầu tư thời gian và công sức, nỗ lực không ngừng thì chẳng cần phải ôm đồm quá nhiều việc ngoài luồng khác vẫn có thể dư dả trong chi tiêu.

Ảnh minh họa

Với người làm đầu tư, kinh doanh, con giáp này có thêm nhiều mối làm ăn khả quan. Các hợp đồng được ký kết thuận lợi giúp bạn đem về nhiều khoản lợi nhuận cho doanh nghiệp cũng như cho chính bản thân.

Với người làm buôn bán, 5 năm tới đây cũng là một tháng buôn may bán đắt với bạn. Các đơn hàng được xử lý trơn tru, nhập vào hay xuất ra đều đạt doanh thu khả quan.

Tuổi Thìn

Trời sinh ra những người tuổi Thìn vốn dĩ "số sướng" khi phúc lớn mệnh lớn. Nhưng ở đời thăng trầm chẳng ai đoán trước được, vẫn có những thời điểm con giáp này phải chật vật đối mặt với thách thức mà cuộc sống đặt ra.

Tử vi trong giai đoạn 5 năm tới chính là thời điểm để những chú Rồng khẳng định bản thân, chuyển mình mạnh mẽ, thu về lộc lá nhiều vô kể. Đây có thể được xem là thời kỳ vận may rực rỡ nhất của tuổi Thìn. Trong thời gian này, tuổi Thìn được Thần Tài che chở, bản mệnh luôn dễ dàng tìm thấy tài lộc xung quanh mình. Cả tiền tài và tình duyên đều vây quanh, điều đó cho thấy thu nhập của bản mệnh sẽ đến từ nhiều nguồn, cả công việc chính cũng như nghề tay trái, khiến bao người thầm ngưỡng mộ cùng ganh tị.

Trong thời gian này tuổi Thìn sẽ có nguồn thu nhập linh hoạt giúp bạn luôn tự chủ tài chính mà không bị phụ thuộc vào nguồn thu duy nhất. Nếu bản mệnh có ý định bước chân vào khởi nghiệp, chỉ cần một khoản tiền kha khá là có thể dễ dàng đạt được ý nguyện, nên không cần phải lo lắng quá mức. Con giáp này cũng đạt được nhiều thành tích đáng nể trong sự nghiệp. Bởi bạn có Quý nhân luôn song hành để kịp thời uốn nắn và chỉ dẫn bạn đi đúng đường.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm