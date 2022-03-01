Được thần tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, đúng 2 năm tới, 3 con giáp này sẽ sắm được nhà lầu, xe sang, đời sống khá giả sung túc

Nói chung, năm Nhâm Dần 2022 sẽ là 1 năm có nhiều thay đổi cho những người tuổi Hợi. Để gia tăng may mắn, họ được khuyên nên tạo ra những thay đổi lớn, ví dụ như kết hôn, sinh con hoặc mua nhà, ngoài ra, trang trí nhà hoặc mang theo người những vật phẩm phong thủy hình con mèo (Mão) hoặc con dê (Mùi) cũng sẽ có tác dụng.

Ngoài ra, thời điểm 2 năm tới việc kiếm tiền của tuổi Hợi trong năm nay cũng được cho là rất suôn sẻ. Nếu định kinh doanh thì năm 2022 cũng là 1 thời điểm tốt cho bạn bắt đầu.

Cũng như năm 2022, tuổi Hợi sẽ được quý nhân trợ giúp nên dù có gặp phải chuyện gì thì kết quả cuối cùng cũng sẽ tốt đẹp, khả năng thăng tiến là rất cao.

Tuổi Tỵ

Xem tử vi 2022 của 12 con giáp, do được quý nhân để ý và chiếu cố, người tuổi Tị với tinh thần làm việc chăm chỉ, trách nhiệm có thể được đề bạt lên chức vụ mới sau thời gian thay đổi tư duy cũng như phong thái làm việc.



Người kinh doanh, buôn bán nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, thu về không ít lợi nhuận.

Ảnh minh họa

Bạn mạnh dạn tiến hành theo các kế hoạch đã được vạch sẵn từ trước, đồng thời sẵn sàng đối diện với khó khăn mà không chùn bước, khách hàng, đối tác có thể chính là quý nhân của bạn trong thời điểm này.



Tuy rằng trong quá trình thực hiện kế hoạch, con giáp vượng quý nhân năm 2022 này có thể thấy rằng khó khăn, thách thức vẫn luôn xảy đến, khiến công việc bị ngừng trệ tạm thời, song đây cũng là lúc bạn tìm ra con đường mới để thể hiện mình, rèn luyện để trở thành một người bền bỉ, bản lĩnh hơn.

Tuổi Thân

Thực Thần phù trợ, người tuổi Thân có thể kiếm được một khoản tiền lương hoặc tiền lời lãi kha khá nếu bạn đang làm các công việc tự do. Khoản tiền này hoàn toàn tương xứng với công sức lao động của bạn.



Bản tính rộng rãi, cởi mở giúp bạn xây dựng được nhiều mối quan hệ xã giao, hợp tác tốt đẹp. Trong những người bạn quen ắt có quý nhân giúp bạn tiếp cận được với những cơ hội đáng quý trong tương lai.



Tuy nhiên, hôm nay bản mệnh cần quan tâm hơn đến sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan đến xương cốt. Người lớn tuổi chú ý không làm việc quá sức, còn người trẻ tuổi làm văn phòng chớ nên ngồi một chỗ quá lâu.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!