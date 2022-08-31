Bước sang tháng 9 dương lịch, 3 con giáp nhận LỘC Trời ban chính thức hết khổ, VẬN MAY kéo đến ồ ạt, Thần Tài theo gót dễ kiếm được BẠC TỶ

2022 là năm vô cùng tuyệt vời để người tuổi Ngọ đạt được những bứt phá trong sự nghiệp và làm giàu cho bản thân, vì họ là một trong những con giáp có nhiều sao tốt chiếu mệnh nhất trong suốt cả 1 thời gian dài, tới 6 tháng, từ tháng 4 đến tháng 9 âm.

Tử vi học có nói, từ bây giờ trở đi, tuổi Ngọ đi đâu, làm gì cũng đều hanh thông, suôn sẻ, tiền không những dư dả, đủ tiêu, mà thậm chí còn có khả năng phát tài, giàu có. Nếu biết nắm bắt cơ hội, tập trung đúng hướng, thậm chí họ còn có thể đổi đời trong phút chốc.

Đặc biệt, qua tháng 7 âm, trong quan niệm của người phương Đông là tháng cô hồn, người tuổi Ngọ sẽ còn gặp nhiều may mắn hơn nữa.

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Tuổi Tý

Thông minh, nhanh nhẹn, giỏi ứng biến và rất thận trọng là những tính cách đặc trưng của người tuổi Tý. Họ còn khá chặt chẽ trong chuyện tiền nong, những người mà họ không yêu quý, tin tưởng và trân trọng thì sẽ không bao giờ vung tiền ra.

Chính vì vậy, tuổi Tý ít bạn, nhưng bạn nào ra bạn nấy, ít mà chất, và những người này cũng chính là các quý nhân trong sự nghiệp và cuộc sống của họ.

Theo các chuyên gia phong thủy, năm 2022 là một năm rất may mắn và hanh thông của họ, và càng về cuối năm, đặc biệt là sau tháng 7 âm thì họ càng dễ trở nên giàu có. Tử vi học có nói, từ tháng 8 cho đến tháng 9 âm, hầu như người tuổi Tý làm gì cũng thành công viên mãn.

Tiếp tục nỗ lực và chăm chỉ, không quên sự thận trọng, người tuổi Tý chỉ có thể càng ngày càng giàu có.

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Tuổi Thìn

Tử vi nói rằng, tuổi Thìn ngay từ nhỏ đã có khả năng độc lập, ứng xử khéo léo. Hết tháng 7 âm lịch, con giáp này gặp khá nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp, tài chính. Cuộc sống của tuổi Thìn cũng có những điểm thăng hoa nhất định.

Thời gian tới, vận may của tuổi Thìn nở rộ khi công việc diễn ra thuận lợi, phát triển không ngừng. Cuộc sống của bản mệnh cũng đón nhận nhiều tin vui bất ngờ. Các kế hoạch, dự định của tuổi Thìn có thể được thự hiện thành công trong thời gian này. Việc bản mệnh cần làm chính là nắm bắt các cơ hội để không hối tiếc.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.