Bước sang nửa đầu tháng 11, PHÚC LỘC VÔ SONG, 3 con giáp tiền ập chắn cửa, sống đời phú quý, tình duyên đong đầy

Tâm linh - Tử vi 29/10/2023 16:56

Bước sang nửa đầu tháng 11, tài vận của 3 con giáp này tăng cao thấy rõ, giúp họ thu hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp.

Tuổi Tý

Người cầm tinh con giáp tuổi Tý được biết đến với tấm lòng thiện lương, thích giúp đỡ người khác, đối xử tốt với bọn người. Bạn thích cuộc sống ổn định, năng nhặt chặt bị chứ không thích đầu tư mạo hiểm. Người tuổi Tý càng cố gắng, trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ thì lại càng nhiều cơ hội đến với bạn. 

Dự đoán nửa đầu tháng 11, vận khí của người tuổi Tý tăng lên thấy rõ. Với người làm kinh doanh thì sẽ gặp được khách hàng lớn, có thêm nhiều mối quan hệ hữu hảo cũng như cơ hội làm ăn. Người làm công ăn lương thì có một năm mới tài lộc khởi sắc, công việc có tiến triển tốt. Bạn có thêm cơ may nhận được công việc với mức lương và chế độ đãi ngộ tốt hơn. 

Bước sang nửa đầu tháng 11, PHÚC LỘC VÔ SONG, 3 con giáp tiền ập chắn cửa, sống đời phú quý, tình duyên đong đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ rất nhanh nhẹn, khuôn khéo. Bạn biết cách nắm bắt suy nghĩ của người khác và biết đối nhân xử thế nên rất được lòng người. Trong cuộc sống, con giáp này là người biết trước biết sau, ân trả nghĩa đền nên được nhiều người quý trọng. Bước sang nửa đầu tháng 11, con giáp tuổi Tỵ được tinh tú chiếu mệnh, hỷ tín tới nhà.

Trong thời gian này, người làm công ăn lương sẽ có nhiều cơ hội để phát huy tài năng cũng như kiếm thêm thu nhập. Người làm kinh doanh thì ký được nhiều hợp đồng, nuôi hy vọng tách riêng làm chủ. Công việc vất vả, bận rộn quanh năm, thu nhập nhiều nhưng người tuổi Tỵ cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe. Bạn dễ mắc chứng đau vùng thắt lưng, chân tay tê mỏi do không vận động nhiều. Bạn nên ăn ngủ đều độ, vận động thường xuyên để bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình nhé!

Bước sang nửa đầu tháng 11, PHÚC LỘC VÔ SONG, 3 con giáp tiền ập chắn cửa, sống đời phú quý, tình duyên đong đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần được biết đến là con giáp có tài cao, chí lớn, có con mắt nhìn xa trông rộng. Trong công việc, con giáp này luôn nhiệt tình, trách nhiệm và cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu. Tuy nhiên, nhược điểm của người cầm tinh con Hổ là họ quá cầu toàn, quá nghiêm khắc với bản thân mình và những người khác. Bạn cần linh động để ứng phó với mọi tình huống thay vì quá dập khuôn, máy móc.

Trong nửa đầu tháng 11, thời cơ của người tuổi Dần đến không ai cản nổi. Những khó khăn, khúc mắc trong công việc của bạn dần được hóa giải. Bạn được quý nhân giúp đỡ, trao cho nhiều cơ hội tiến thân. Người làm kinh doanh sẽ nhận được nhiều lời hợp tác làm ăn sinh lời. Người còn đi học thì học hành tấn tới, đạt nhiều thành tích tốt. Ngoài ra, năm Nhâm Dần cũng là vận đào hoa của con giáp này cực vượng. Người có đôi có cặp dễ tiến tới hôn nhân, tình duyên viên mãn.

Bước sang nửa đầu tháng 11, PHÚC LỘC VÔ SONG, 3 con giáp tiền ập chắn cửa, sống đời phú quý, tình duyên đong đầy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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