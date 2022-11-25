Bước sang ngày mai, thứ Bảy (26/11/2022), NHẬN PHÚC THẦN TÀI, 3 con giáp may mắn làm một thu mười, tiền của dư dả, gặp vận đổi đời, quý nhân nâng đỡ, tiền vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 25/11/2022 00:17

Tử vi dự báo bước sang ngày mai, thứ Bảy (26/11/2022), 3 con giáp này gặp may mắn liên tục kéo đến nên dễ dàng hái vàng hái lộc mỏi tay không hết.

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo bước sang ngày mai, thứ Bảy (26/11/2022), sẽ rất thách thức với tuổi Sửu, nhưng là cơ hội cần thiết để họ khẳng định tài năng của bản thân. Ngày mai thứ Bảy (26/11/2022), ngày Dần, tuổi Sửu sẽ tham gia 1 loại hình cạnh tranh nào đó, có thể là 1 ván video game với bạn bè, cũng có thể là 1 giải thi đấu. Hãy cố gắng nhé, vì khả năng bạn giành được chiến thắng là rất cao đấy.

Bước sang ngày mai, thứ Bảy (26/11/2022), NHẬN PHÚC THẦN TÀI, 3 con giáp may mắn làm một thu mười, tiền của dư dả, gặp vận đổi đời, quý nhân nâng đỡ, tiền vàng đầy tay - Ảnh 1
Tử vi dự báo bước sang ngày mai, thứ Bảy (26/11/2022), tuổi Mùi may mắn làm một thu mười, tiền của dư dả, gặp vận đổi đời, quý nhân nâng đỡ, tiền vàng đầy tay. (Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi ngày mai, thứ Bảy (26/11/2022), ngày Mùi, tuổi Sửu sẽ nhận được 1 món quà đặc biệt và bất ngờ từ nửa kia của mình, cho thấy sự quan tâm và chăm sóc của họ đối với bạn. Hãy trân trọng mối quan hệ này nhé.

Tuổi Tị

Theo tử vi 12 con giáp cho biết, tuổi Tị là con giáp có đầu óc thông minh, nhạy bén và tràn ngập ý tưởng, sáng kiến. Nếu là một người làm công ăn lương, khi được giao cho phụ trách những công việc về mảng xã giao, thương thảo với đối tác, con giáp này chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Song, người tuổi Tị cũng là người có tham vọng rất lớn nên sẽ chẳng chịu yên phận ở vị trí nhân viên mãi.

Với sự khéo léo trong giao tiếp, thiên phú kinh doanh vốn có, những chú Rắn sẽ muốn chuyển hướng sang “tự làm tự ăn”, không muốn đi làm thuê mãi. Bạn tận dụng lợi thế, các mối quan hệ sẵn để tự gây dựng sự nghiệp.

Bước sang ngày mai, thứ Bảy (26/11/2022), NHẬN PHÚC THẦN TÀI, 3 con giáp may mắn làm một thu mười, tiền của dư dả, gặp vận đổi đời, quý nhân nâng đỡ, tiền vàng đầy tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo bước sang ngày mai, thứ Bảy (26/11/2022), nếu theo nghiệp kinh doanh, bạn được dự báo sẽ dễ phát tài phát lộc hơn cả. Không thể không nói rằng bạn rất phù hợp với việc kinh doanh, khả năng kiếm tiền rất mạnh, không những rất may mắn mà thực lực cá nhân cũng không thể xem thường.

Thời vận của tuổi Tị sẽ đến trong năm 2022. Cuộc đời của bạn như bước sang một trang mới. Con giáp này hứa hẹn gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ không ngừng. Tị sẽ thấy vận trình của mình đi lên như "diều gặp gió", kiếm tiền như hái. Con giáp này nếu nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng của mình thì trong thời gian này, tiền của sẽ nhiều không kể xiết.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là những người sớm sẽ gặt hái may mắn trong năm 2022. Ngay từ đầu năm, họ sẽ hưởng nhiều may mắn phước phần, tiền bạc vượng phát, thăng tiến trong sự nghiệp khiến ai cũng ghen tỵ. Tuổi Mùi dù bạn là nam hay nữ và công việc ra sao thì tuổi này sẽ “hái ra tiền” trong năm 2022 này và số dư sẽ nhân lên theo lũy tiến, thoải mái tung tẩy vui chơi đây đó.

Bước sang ngày mai, thứ Bảy (26/11/2022), NHẬN PHÚC THẦN TÀI, 3 con giáp may mắn làm một thu mười, tiền của dư dả, gặp vận đổi đời, quý nhân nâng đỡ, tiền vàng đầy tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 26/11/2022, này là thời kỳ hoàng kim nhất để Mùi sẽ trở thành một trong những con giáp giàu có nhất 2022 chính là nửa đầu năm. Trong khoảng thời gian này chính là cơ hội để bạn có thể đầu tư mở rộng kinh doanh, đạt được nhiều thành tựu vượt bậc.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày 25/11/2022, 3 con giáp có tên trong “sổ đỏ” của Thần Tài, may mắn bùng nổ, làm gì cũng ra tiền bạc, phúc lộc vây quanh, tiền bạc dư đôi, vượng tài vượng phát

Tử vi ngày 25/11/2022, 3 con giáp có tên trong “sổ đỏ” của Thần Tài, may mắn bùng nổ, làm gì cũng ra tiền bạc, phúc lộc vây quanh, tiền bạc dư đôi, vượng tài vượng phát

Tử vi dự báo ngày 25/11/2022, 3 con giáp có tên trong “sổ đỏ” của Thần Tài, may mắn bùng nổ, làm gì cũng ra tiền bạc, phúc lộc vây quanh, tiền bạc dư đôi, vượng tài vượng phát

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Tâm linh tử vi Tử vi ngày mai Tử vi ngày 26/11/2022 3 con giáp may mắn 12 con giáp tuổi sửu tuổi tị tuổi mùi tử vi 12 con giáp tử vi ngày mới tử vi hàng ngày tử vi hôm nay tử vi 26/11 tử vi ngày 26/11 xem tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 41 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 2 giờ 11 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông