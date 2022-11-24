Tử vi tuần mới (28/11 – 4/12), Thần Tài “trao chìa khóa vàng”, 3 con giáp đón tin vui dồn dập, trúng số bất ngờ, tài lộc tăng như vũ bão, phúc lộc song toàn, giàu có hơn người

Tâm linh - Tử vi 24/11/2022 15:32

Tử vi dự báo tuần mới (28/11 – 4/12), 3 con giáp này đón tin vui dồn dập, trúng số bất ngờ, tài lộc tăng như vũ bão, phúc lộc song toàn, giàu có hơn người.

Tuổi Sửu

Dù hiện tại có mệt mỏi chán chường đến mấy thì cuối tuần này Sửu sẽ liên tục đón tin vui tài lộc. Thần tài nâng đỡ, quý nhân nuông chiều nên lộc lá cứ ập xuống nhà Sửu tới tấp, ví lúc nào cũng chật tiền.

Tử vi tuần mới (28/11 – 4/12), Thần Tài “trao chìa khóa vàng”, 3 con giáp đón tin vui dồn dập, trúng số bất ngờ, tài lộc tăng như vũ bão, phúc lộc song toàn, giàu có hơn người - Ảnh 1
Tử vi tuần mới (28/11 – 4/12), tuổi Sửu đón tin vui dồn dập, trúng số bất ngờ, tài lộc tăng như vũ bão, phúc lộc song toàn, giàu có hơn người. (Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi dự báo tuần mới (28/11 – 4/12), từ đây đến cuối năm Sửu sẽ uống no lộc trời, giàu bất chấp, sang bất ngờ. Chỉ cần nắm bắt thời cơ, tận dụng sự khôn ngoan của mình để đi lên Sửu ắt tự làm đại gia, an nhàn sống trong nhung lụa.

Tuổi Mão

Theo dõi tử vi tài lộc 2022 của 12 con giáp, người tuổi Mão chuẩn bị đón nhiều tin vui về đường tài lộc. Tiền bạc trong năm này của người tuổi Mão chủ yếu đến từ nghề tay trái hay việc kinh doanh, đầu tư.

Nếu có cơ hội đầu tư thì bản mệnh nên ưu ái hơn cho các dự án nhà đất hay lĩnh vực ẩm thực, giải trí sẽ có lợi hơn. Những chú Mèo có sự chu đáo, cẩn trọng cần thiết khi tiến hành đầu tư, giảm bớt những rủi ro có thể gặp phải do hành sự bất cẩn, bốc đồng mà nên.

Tử vi tuần mới (28/11 – 4/12), Thần Tài “trao chìa khóa vàng”, 3 con giáp đón tin vui dồn dập, trúng số bất ngờ, tài lộc tăng như vũ bão, phúc lộc song toàn, giàu có hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới (28/11 – 4/12), nguồn lợi mà con giáp này thu được qua các mối quan hệ xã giao không hề nhỏ chút nào. Bản mệnh cần chú ý duy trì, phát triển các mối quan hệ cũ và mới, chắc chắn sẽ có lúc cần phải dùng đến. Đặc biệt, với người lớn tuổi hơn mình nên khiêm nhường, tỏ ý tôn trọng. Tuổi Mão năm nay hợp với người lớn tuổi, cũng nhờ thế mà tiền bạc trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh, không phải lo lắng chi tiêu quá nhiều.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ trời sinh đã thông minh hơn người nên họ luôn thăng tiến. Tử vi học tuần mới người tuổi Ngọ trong năm Kỷ Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, vận may có thể không xuất hiện vào đầu năm nhưng những tháng cuối năm chắc chắn sẽ tìm đến.

Tử vi tuần mới (28/11 – 4/12), Thần Tài “trao chìa khóa vàng”, 3 con giáp đón tin vui dồn dập, trúng số bất ngờ, tài lộc tăng như vũ bão, phúc lộc song toàn, giàu có hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong tuần mới (28/11 – 4/12), người tuổi Ngọ chuẩn bị tinh thần nhận được hỷ sự, những việc tưởng chừng như không thể giải quyết thì bất ngờ hanh thông, mọi kế hoạch dang dở được vận hành trơn tru. Người tuổi Ngọ sẽ gặp được quý nhân phương xa, họ sẽ tạo điều kiện để xây dựng cuộc sống viên mãn vào cuối năm khiến cuộc sống lên hương phơi phới.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi dự báo 3 ngày ngày cuối tuần (25, 26, 27/11), Thần Tài “báo mộng làm ăn”, 3 con giáp may mắn công danh phát đạt, phát tài như ý, tài lộc leo thang, cuộc sống vẻ vang hạnh phúc

Tử vi dự báo 3 ngày ngày cuối tuần (25, 26, 27/11), Thần Tài “báo mộng làm ăn”, 3 con giáp may mắn công danh phát đạt, phát tài như ý, tài lộc leo thang, cuộc sống vẻ vang hạnh phúc

Tử vi dự báo 3 ngày ngày cuối tuần (25, 26, 27/11), Thần Tài “báo mộng làm ăn”, 3 con giáp may mắn công danh phát đạt, phát tài như ý, tài lộc leo thang, cuộc sống vẻ vang hạnh phúc

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Tâm linh tử vi Tử vi tuần mới tuần mới (28/11 – 4/12) con giáp may mắn tuổi sửu tuổi mão tuổi ngọ xem tử vi tử vi hàng ngày tử vi ngày mới tử vi hôm nay tử vi 12 con giáp 12 con giáp tử vi 28/11 tử vi ngày 28/11

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 18 phút trước
Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 31 phút trước
Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026