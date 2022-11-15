Bước sang ngày mai (23/10 âm lịch), 3 con giáp ĐẦY TÀI LỘC, hoan hỷ vì lắm tiền nhiều của, phúc lộc gia tăng, sự nghiệp gặp thiên thời địa lợi

Tâm linh - Tử vi 15/11/2022 13:45

Nếu muốn thành công phải chăm chỉ và cố gắng, nhưng sự giúp đỡ của quý nhân cũng không thể thiếu, 3 con giáp dưới đây có vận quý nhân, được quý nhân giúp đỡ, mọi việc như ý.

Tuổi Thìn

Trong ngày 23/10 âm lịch, Tam Hợp chở che, người tuổi Thìn được quý nhân dẫn đường tạo điều kiện cho công việc với phần thuận lợi hơn, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của bản mệnh. Những kế hoạch con giáp này đề ra đều được thông qua và thực hiện đúng tiến độ, đạt kết quả như mong đợi, ko tốn quá nhiều thời kì và công sức.

Thiên Tài xuất hiện còn mang vận may tới cho vận trình tài lộc của con giáp này. Người kinh doanh được cát thần trợ giúp nên kinh doanh phát tài, với nhiều khách hàng tự tìm tới, chất lượng sản phẩm được khách hàng xác nhận và thẩm định cao trên thị trường, mở ra những bước tiến mới cho mệnh chủ.

Bước sang ngày mai (23/10 âm lịch), 3 con giáp ĐẦY TÀI LỘC, hoan hỷ vì lắm tiền nhiều của, phúc lộc gia tăng, sự nghiệp gặp thiên thời địa lợi - Ảnh 1
Trong ngày 23/10 âm lịch, Tam Hợp chở che, người tuổi Thìn được quý nhân dẫn đường tạo điều kiện cho công việc với phần thuận lợi hơn, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi cho thấy, bước sang ngày mai (23/10 âm lịch), những người tuổi Mùi sẽ với một tuần làm việc vô cùng tốt. Người tuổi Mùi vốn là người siêng năng, chịu thương chịu khó nên bạn luôn làm cho người khác ngưỡng mộ. Trong tuần này do ý chí phấn đấu cao nên bạn cũng dễ được cấp trên đề bạt.

Về tài lộc tuổi Mùi với thời cơ tăng lương, nhiều khoản thu nhập khác cũng tiện lợi rơi vào ví bạn, làm cho cuộc sống của người tuổi Mùi lúc nào cũng viên mãn. Do tiền nong hanh hao thông, nên người tuổi Mùi làm việc gì cũng thuận lợi. Ngoài ra, bạn cũng với khả năng bạn sẽ mở thêm vài hạ tầng mới, cuộc sống cực kì sung túc, dư dả hơn rất nhiều.

Bước sang ngày mai (23/10 âm lịch), 3 con giáp ĐẦY TÀI LỘC, hoan hỷ vì lắm tiền nhiều của, phúc lộc gia tăng, sự nghiệp gặp thiên thời địa lợi - Ảnh 2
Tử vi cho thấy, bước sang ngày mai (23/10 âm lịch), những người tuổi Mùi sẽ với một tuần làm việc vô cùng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Người tuổi Dậu với tính cách siêng năng, siêng năng, biết tận dụng thế mạnh của bản thân để tìm kiếm thời cơ đổi đời. So với những con giáp khác, tuổi Dậu ko thuộc nhóm người may mắn ở giai đoạn tiền vận. Tuy nhiên, nhờ sự phấn đấu và ko ngừng nỗ lực, cuộc sống của người tuổi Dậu sẽ dần dần được cải thiện.

Trong ngày 23/10 âm lịch, người tuổi Dậu phải đối mặt với nhiều khó khăn trắc trở. Tuy nhiên, tới những tháng cuối năm con giáp này với thể yên tâm vì được lợi vận may lội ngược dòng. Những vấn đề sẽ nhường chỗ cho thời cơ, may mắn. Cuối năm 2022 là thời cơ tốt để con giáp này thay đổi cuộc sống.

Bước sang ngày mai (23/10 âm lịch), 3 con giáp ĐẦY TÀI LỘC, hoan hỷ vì lắm tiền nhiều của, phúc lộc gia tăng, sự nghiệp gặp thiên thời địa lợi - Ảnh 3
Trong ngày 23/10 âm lịch, người tuổi Dậu phải đối mặt với nhiều khó khăn trắc trở - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Bước sang 2 ngày giữa tuần (16/11, 17/11), tài lộc của 3 con giáp 'đỏ rực cả bầu trời', dồi dào của cải, giàu có khôn xiết

Bước sang 2 ngày giữa tuần (16/11, 17/11), tài lộc của 3 con giáp 'đỏ rực cả bầu trời', dồi dào của cải, giàu có khôn xiết

Trong 2 ngày giữa tuần tới đây, 3 con giáp này có vận số hanh thông, được sao may mắn chiếu mệnh, cuộc sống giàu sang phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay mai tử vi ngày 22/10 âm lịch tử vi ngày 23/10 âm lịch tử vi cuối tháng 10 âm lịch xem tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 39 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 1 giờ 39 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 2 giờ 39 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 4 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình