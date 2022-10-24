Bước sang ngày 1/10 Âm lịch : 3 con giáp này chính thức hết nghèo, vận tài khởi sắc, túi tiền rủng rỉnh, trả sạch nợ nần, giàu lên nhanh chóng

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 21:15

Những may mắn đã nở nụ cười với những con giáp sau đây giúp bạn khai vận tụ tài, kiếm tiền "nhanh như chớp" để trả nợ và làm giàu.

Tuổi Thìn

Bước sang ngày 1/10 Âm lịch : 3 con giáp này chính thức hết nghèo, vận tài khởi sắc, túi tiền rủng rỉnh, trả sạch nợ nần, giàu lên nhanh chóng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thật may công việc vào ngày 1/10 Âm lịch diễn ra thuận lợi, đặc biệt những người làm kinh doanh buôn bán tìm được nguồn hàng tốt, khách hàng tin cậy, cũng có thể gặp được đối tác lớn.

Tình cảm ngày này có nhiều khởi sắc, những người có gia đình hạnh phúc viên mãn, người độc thân tuy chưa tìm được đối tượng thích hợp nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc.

Đường tài vận của con giáp này vượng sắc, dự báo những điều mới mẻ hiện diện trong tương lai.

Tuổi Sửu

Bước sang ngày 1/10 Âm lịch, Tam Hợp che chở vận trình cho người tuổi Sửu nên mọi việc đều tiến triển rất tốt đẹp. Đường công danh sự nghiệp đạt được những bước tiến nhất định nhờ có sự nỗ lực và cả kinh nghiệm sẵn có của bản mệnh.

Bước sang ngày 1/10 Âm lịch : 3 con giáp này chính thức hết nghèo, vận tài khởi sắc, túi tiền rủng rỉnh, trả sạch nợ nần, giàu lên nhanh chóng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt những người có ý định khai trương, mở cửa hàng, lập nghiệp thì đây là hôm nay là một ngày vô cùng thích hợp. Bạn nên nhanh tay tận dụng vượng khí trong ngày, đừng để lỡ thời cơ quý giá này. Nhìn chung ngày 1/10 Âm lịch là một ngày tuổi Sửu không chỉ có tài lộc dồi dào mà còn có khả năng được nâng đỡ, phát triển, hứa hẹn nhiều cơ hội lớn hơn.

Kim sinh Thủy báo tin khi nhân duyên của tuổi Sửu trong ngày rất hòa hợp, có thể gặp được nhiều đối tượng tốt. Không chỉ nhân duyên với người khác giới tốt mà các mối quan hệ xã giao cũng rất hài hòa, quen được nhiều người bạn tốt, giúp đỡ Sửu khá nhiều trong những lúc khó khăn, hoạn nạn.

Tuổi Dậu

Tử vi cho thấy bước sang ngày 1/10 Âm lịch là quãng thời gian “gieo hạt” và người tuổi Dậu sẽ được thu hoạch, gặt hái thành quả. Vận may của người tuổi Dậu tăng vọt trong giai đoạn này. Thời gian càng trôi dần về cuối năm, người tuổi Dậu càng có vận son đỏ rực rỡ.

Nhờ được quý nhân phù trợ trong công việc mà người tuổi Dậu liên tục đón tin vui về tài chính. Cung tiền bạc có sự gia tăng mạnh. Người tuổi Dậu không chỉ kiếm tiền từ công việc mà còn có khoản thu nhập dồi dào từ các công việc tay trái.

Bước sang ngày 1/10 Âm lịch : 3 con giáp này chính thức hết nghèo, vận tài khởi sắc, túi tiền rủng rỉnh, trả sạch nợ nần, giàu lên nhanh chóng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước sang ngày 1/10 Âm lịch, Dậu như “chuột sa chĩnh gạo”, thu nhập cao bất ngờ. Bản mệnh có thể đạt được mục tiêu kinh tế, thực hiện kế hoạch mua bán nhà cửa, đầu tư sinh lời.

Trong giai đoạn này, Dậu có thể bắt tay triển khai những dự định ấp ủ đã lâu. Mọi công việc đều có tiềm năng phát triển lớn, dễ khiến tài vận bứt phá, tăng theo cấp số nhân rất nhanh. Miễn Dậu dám nghĩ dám làm thì tài chính sẽ cải thiện rất nhiều.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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