Tuổi Thìn có những mối quan hệ ngoại giao cực kỳ tốt và nhiều phúc khí, điều này tạo cơ hội gia tăng nguồn tiền mang tới cho bản thân, thậm chí sinh lời to lớn trong tương lai. Thời gian này nhờ Thần Tài rót lộc vào nhà, quý nhân hết lòng nâng đỡ nên con giáp giàu sang này sẽ đón mưa tài lộc ập xuống đầu. Làm sương sương mà tiền của vây quanh, song hỷ lâm môn chính là phúc lộc trời đã an bài cho Thìn.

Tuy nhiên, nên thận trọng trong chi tiêu, kiểm tra kỹ các khoản mua sắm phù phiếm trong nửa cuối tháng 3, rất có thể việc vung tay quá trán sẽ mang tới những trắc trở tài chính sau này của bạn. Bên cạnh đó, nên có kế hoạch tiết kiệm bởi bạn sẽ cần dùng đến tiền nhiều hơn vào cuối năm 2022.

Người tuổi Mão có Tỷ Kiên độ mệnh nên thêm phần tự tin và quyết đoán hơn trong công việc. Bạn không phải dựa vào ai mà vẫn đưa ra được những quyết định đúng đắn về chuyện mình cần làm, cũng nhờ vậy mà dễ dàng chạm vào mục tiêu đã đặt ra hơn.





Người làm công ăn lương có cơ hội nhận được sự tuyên dương cũng như khoản tiền thưởng của người làm lãnh đạo, trong khi đó, người theo nghiệp kinh doanh sẽ có cơ hội phát tài.

Ảnh minh họa



Bản mệnh gặp được đối tác làm ăn uy tín, có tiếng trên thị trường, nhờ vậy mà bạn có được những bước tiến vững chắc, có nền tảng để phát triển kinh doanh tốt hơn.



Các kế hoạch đầu tư của con giáp này hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn, không chỉ ở hiện tại mà còn ở tương lai.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi vốn là người biết dùng sự bình tĩnh của bản thân để đối mặt với mọi biến động trong cuộc sống. Ngoài ra, tuổi Mùi cũng được nhiều bạn bè xung quanh yêu quý, luôn được họ sẵn sàng giúp đỡ mọi lúc mọi nơi. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Mùi chắc chắn sẽ thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới.

Bước sang 0h ngày thứ Sáu (4/3), công việc tuổi Mùi sẽ có chuyển biến tích cực, sẽ được cấp trên giao cho nhiều công việc, tạo điều kiện thăng quan tiến chức vào cuối năm này và đầu năm sau. Đối với cung Quan Lộc, từ giai đoạn này trở đi sẽ gặp được nhiều may mắn, bên cạnh đó họ có thần tài phù trợ, càng làm việc càng sinh lời, năm sau sẽ có cơ hội giàu có không ngừng, chuyện mua nhà mua xe không cần phải suy nghĩ nhiều.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.