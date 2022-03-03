Bước sang 0h ngày thứ Sáu (4/3), 3 con giáp sự nghiệp tăng vọt, tài lộc bước vào thời kỳ đỉnh cao, tốc độ kiếm tiền khiến nhiều người sửng sốt

Tâm linh - Tử vi 03/03/2022 21:04

Từ giai đoạn này trở đi 3 con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, bên cạnh đó họ có thần tài phù trợ, càng làm việc càng sinh lời.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có những mối quan hệ ngoại giao cực kỳ tốt và nhiều phúc khí, điều này tạo cơ hội gia tăng nguồn tiền mang tới cho bản thân, thậm chí sinh lời to lớn trong tương lai. Thời gian này nhờ Thần Tài rót lộc vào nhà, quý nhân hết lòng nâng đỡ nên con giáp giàu sang này sẽ đón mưa tài lộc ập xuống đầu. Làm sương sương mà tiền của vây quanh, song hỷ lâm môn chính là phúc lộc trời đã an bài cho Thìn.

Tuy nhiên, nên thận trọng trong chi tiêu, kiểm tra kỹ các khoản mua sắm phù phiếm trong nửa cuối tháng 3, rất có thể việc vung tay quá trán sẽ mang tới những trắc trở tài chính sau này của bạn. Bên cạnh đó, nên có kế hoạch tiết kiệm bởi bạn sẽ cần dùng đến tiền nhiều hơn vào cuối năm 2022. 

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có Tỷ Kiên độ mệnh nên thêm phần tự tin và quyết đoán hơn trong công việc. Bạn không phải dựa vào ai mà vẫn đưa ra được những quyết định đúng đắn về chuyện mình cần làm, cũng nhờ vậy mà dễ dàng chạm vào mục tiêu đã đặt ra hơn.

 

Người làm công ăn lương có cơ hội nhận được sự tuyên dương cũng như khoản tiền thưởng của người làm lãnh đạo, trong khi đó, người theo nghiệp kinh doanh sẽ có cơ hội phát tài.

 

Bước sang 0h ngày thứ Sáu (4/3), 3 con giáp sự nghiệp tăng vọt, tài lộc bước vào thời kỳ đỉnh cao, tốc độ kiếm tiền khiến nhiều người sửng sốt - Ảnh 1

Ảnh minh họa



Bản mệnh gặp được đối tác làm ăn uy tín, có tiếng trên thị trường, nhờ vậy mà bạn có được những bước tiến vững chắc, có nền tảng để phát triển kinh doanh tốt hơn.

Các kế hoạch đầu tư của con giáp này hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn, không chỉ ở hiện tại mà còn ở tương lai.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi vốn là người biết dùng sự bình tĩnh của bản thân để đối mặt với mọi biến động trong cuộc sống. Ngoài ra, tuổi Mùi cũng được nhiều bạn bè xung quanh yêu quý, luôn được họ sẵn sàng giúp đỡ mọi lúc mọi nơi. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Mùi chắc chắn sẽ thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. 

Bước sang 0h ngày thứ Sáu (4/3), công việc tuổi Mùi sẽ có chuyển biến tích cực, sẽ được cấp trên giao cho nhiều công việc, tạo điều kiện thăng quan tiến chức vào cuối năm này và đầu năm sau. Đối với cung Quan Lộc, từ giai đoạn này trở đi sẽ gặp được nhiều may mắn, bên cạnh đó họ có thần tài phù trợ, càng làm việc càng sinh lời, năm sau sẽ có cơ hội giàu có không ngừng, chuyện mua nhà mua xe không cần phải suy nghĩ nhiều.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (4/2- 5/2): Top 3 con giáp gặp hỷ sự, sự nghiệp có khả năng thăng hoa, tiền bạc dồi dào

Tử vi 2 ngày cuối tuần (4/2- 5/2): Top 3 con giáp gặp hỷ sự, sự nghiệp có khả năng thăng hoa, tiền bạc dồi dào

Thời cơ đã đến, những con giáp này tài vận bùng phát, làm gì cũng sinh lời...

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 3 con giáp bói vui

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 7 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 48 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 8 giờ 3 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 48 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 9 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'