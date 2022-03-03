Top 3 con giáp kiếm được nhiều tiền nhất tuần từ 6/3 - 12/3: Tuất được tài tinh chiếu mệnh, Dần vận may đang lội ngược dòng

Tâm linh - Tử vi 03/03/2022 17:27

Trong tuần mới tới đây (6/3 - 12/3), 3 con giáp này sẽ gặp được nhiều hỷ sự.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất luôn được biết đến là người thông minh, cởi mở, khôn khéo và cư xử rộng lượng với mọi người. Trong mắt người khác, người tuổi này luôn giỏi đối nhân xử thế, biết cách giữ hòa khí với mọi người. Kể từ giữa tháng 3, người tuổi Tuất được tài tinh chiếu mệnh. Bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ. Quý nhân này có thể là lãnh đạo, là người quen thân với gia đình bạn. Họ sẽ truyền cho bạn kinh nghiệm làm việc và đưa ra cho bạn những lời khuyên đúng đắn.

Người làm kinh doanh cũng được quý nhân giúp đỡ về nguồn vốn cũng như mối quan hệ. Vì vậy, sư nghiệp của bạn từng bước đi lên. Không chỉ có sự nghiệp phát đạt mà người tuổi Tuất cũng gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Nếu nắm bắt tốt các cơ hội, người tuổi này có thể đổi vận giàu sang, giúp gia đình có được cuộc sống muôn phần sung tú.

Tuổi Dần

Năm 2021 vừa qua là một năm có nhiều khó khăn đối với nhiều người, và đối với tuổi Dần cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, với bản lĩnh hơn người, tuổi Dần đã từng bước vượt qua khó khăn một cách đáng nể. Tạm gác lại năm 2021, bước qua năm 2022, cuộc sống tuổi Dần sẽ được cải thiện hơn nhiều, đặc biệt sẽ tìm được cơ hội đổi đời dù rơi vào năm tuổi. 

Top 3 con giáp kiếm được nhiều tiền nhất tuần từ 6/3 - 12/3: Tuất được tài tinh chiếu mệnh, Dần vận may đang lội ngược dòng - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Trong tuần mới tới đây (6/3 - 12/3), những người tuổi Dần sẽ gặp được nhiều hỷ sự. Bất kể làm việc gì tuổi Dần cũng gặp được nhiều may mắn, họ sẽ tìm được cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống trong thời gian tới đây, đặc biệt là con đường về tài vận sẽ có chuyển biến tích cực, ai đầu tư thì sinh lời, ai làm công ăn lương thì sẽ được tăng thêm thu nhập. Qua Tết Nguyên Đán, sự nghiệp có khả năng thăng hoa, tiền bạc dồi dào.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có Tỷ Kiên độ mệnh nên thêm phần tự tin và quyết đoán hơn trong công việc. Bạn không phải dựa vào ai mà vẫn đưa ra được những quyết định đúng đắn về chuyện mình cần làm, cũng nhờ vậy mà dễ dàng chạm vào mục tiêu đã đặt ra hơn.

 

Người làm công ăn lương có cơ hội nhận được sự tuyên dương cũng như khoản tiền thưởng của người làm lãnh đạo, trong khi đó, người theo nghiệp kinh doanh sẽ có cơ hội phát tài.

Bản mệnh gặp được đối tác làm ăn uy tín, có tiếng trên thị trường, nhờ vậy mà bạn có được những bước tiến vững chắc, có nền tảng để phát triển kinh doanh tốt hơn.

Các kế hoạch đầu tư của con giáp phát tài trong tuần tới (6/3 - 12/3) hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn, không chỉ ở hiện tại mà còn ở tương lai.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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