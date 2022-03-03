Tử vi 2 ngày cuối tuần (4/2- 5/2): Top 3 con giáp gặp hỷ sự, sự nghiệp có khả năng thăng hoa, tiền bạc dồi dào

Tâm linh - Tử vi 03/03/2022 17:32

Thời cơ đã đến, những con giáp này tài vận bùng phát, làm gì cũng sinh lời...

Tuổi Tý

Đây là thời điểm khá may mắn và thuận lợi với người cầm tinh con chuột, đặc biệt là trong chuyện tình cảm và tài vận. Tuy nhiên, tuổi Tý cũng cần chú ý đến sức khỏe của mình hơn, đừng tham công tiếc việc mà quên mất không dành thời gian chăm sóc bản thân nhé.

Đời sống tình cảm của người tuổi Tý cũng trở nên lãng mạn hơn trong tuần này, khoảng cách giữa hai bạn cũng được thu hẹp lại. Bên cạnh đó, trong tuần tuổi Tý nắm bắt được khá nhiều cơ hội để tăng tài vận của mình.

Tuổi Dần

Tạm gác lại năm 2021, bước qua năm 2022, cuộc sống tuổi Dần sẽ được cải thiện hơn nhiều, đặc biệt sẽ tìm được cơ hội đổi đời dù rơi vào năm tuổi. 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (4/2- 5/2): Top 3 con giáp gặp hỷ sự, sự nghiệp có khả năng thăng hoa, tiền bạc dồi dào - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Trong tuần mới tới đây (4/2- 5/2), những người tuổi Dần sẽ gặp được nhiều hỷ sự. Bất kể làm việc gì tuổi Dần cũng gặp được nhiều may mắn, họ sẽ tìm được cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống trong thời gian tới đây, đặc biệt là con đường về tài vận sẽ có chuyển biến tích cực, ai đầu tư thì sinh lời, ai làm công ăn lương thì sẽ được tăng thêm thu nhập sự nghiệp có khả năng thăng hoa, tiền bạc dồi dào.

Tuổi Hợi

Được sự hậu thuẫn của Tam Hợp, vận trình tài lộc của tuổi Hợi có cơ hội tăng tiến rõ rệt. Nhiều cơ may tài lộc đến với con giáp này nhờ có quý nhân soi đường chỉ lối cũng như nhờ sự nhanh nhạy, phán đoán và nắm bắt thời cơ chuẩn xác.

Người làm công ăn lương luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm với công việc đang làm, không ngại khó, ngại khổ để hoàn thành mọi thử thách, đồng thời đặt ra mục tiêu mới để cố gắng phấn đấu hơn nữa.

Ngày hôm nay chính là thời điểm thích hợp để bản mệnh đề xuất ý kiến thăng chức, tăng lương cho mình.

Với những ai dành nhiều thời gian cho các công việc tay trái, bạn cũng nhận được một khoản tiền thù lao kha khá. Một số đối tác mới cũng sẽ chủ động tìm đến với bạn, giúp bạn đảm bảo nguồn thu về lâu về dài.

 

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

 

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