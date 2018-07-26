Bước qua tháng 8, 3 con giáp này chuyển vận: Phát tài, thăng tiến, nhà thêm thành viên, 3 đại hỷ đến cùng một lúc

Tâm linh - Tử vi 26/07/2018 10:35

Trong số 12 con giáp, có 3 con giáp sẽ chuyển vận vào thời gian tới, không những phát tài bất ngờ vào cuối năm mà gia đạo còn hạnh phúc, có thể đón thêm thành viên mới, cả nhà thịnh vượng sung túc.

Vận may của mỗi người vốn dĩ không giống nhau. Trong mỗi một giai đoạn, họ sẽ được hưởng may mắn và phúc đức khác nhau. Trong cuộc sống hằng ngày, mọi ngươi đều nỗ lực cố gắng để xây dựng cuộc sống an yên sung túc. Tuy nhiên, có một người chưa được vận may ghé thăm nên họ vẫn dậm chân tại chỗ, dù vậy họ vẫn tiếp tục tinh thần làm việc chăm chỉ. Trong số 12 con giáp, có 3 con giáp sẽ chuyển vận vào thời gian tới. Cụ thể, bước qua tháng 8 này, họ sẽ gặp nhiều may mắn, chuyện vui đến liên tục, không những thế, vào khoảng thời gian cuối năm phát tài bất ngờ, gia đạo hạnh phúc, có thể đón thêm thành viên mới, cả nhà thịnh vượng sung túc đón Tết an lành. Cùng xem đó là những con giáp nào nhé!

1. Tuổi Dậu

Bước qua tháng 8, 3 con giáp này chuyển vận: Phát tài, thăng tiến, nhà thêm thành viên, 3 đại hỷ đến cùng một lúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh tuổi Dậu vốn là những người chăm chỉ và luôn đặt công việc lên hàng đầu. Bất kể trong hoàn cảnh nào, tuổi Dậu cũng không ngừng nỗ lực, cố gắng mọi thứ để xây dựng cuộc sống mình mong muốn. Trong năm Mậu Tuất này, tuổi Dậu được xem là con giáp gặp nhiều may mắn nhưng trong nửa năm đầu mọi việc đều dậm chân tại chỗ, thậm chí có lúc không suôn sẻ. Tuy nhiên, khi bước qua tháng 8 này, tuổi Dậu sẽ chuyển vận, những rắc rối tưởng như rất khó khăn đều được giải quyết êm đẹp. Nhờ vậy mà tinh thần tuổi Dậu cải thiện rõ rệt, giúp họ minh mẫn và bắt đầu sáng tạo nhiều hơn. Đặc biệt vào khoảng tháng 9, tháng 10, tuổi Dậu sẽ gặp được cơ hội tốt giúp sự nghiệp ổn định và thăng tiến hơn, tài vận cũng từ đó mà ngày càng tăng, trời ban phước gia đình năm nay có thêm thành viên mới, giúp gia đạo an yên và sung túc đến những năm sau.

2. Tuổi Mùi

Bước qua tháng 8, 3 con giáp này chuyển vận: Phát tài, thăng tiến, nhà thêm thành viên, 3 đại hỷ đến cùng một lúc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh tuổi Mùi có tính cách tự tin và luôn quyết đoán trong mọi chuyện. Tuy nhiên, nhược điểm chính của họ là không biết nắm bắt thời cơ, và thường bỏ qua những lúc quan trọng để đổi vận. Từ đầu năm nay, cuộc sống của tuổi Mùi có phần cải thiện tích cực hơn, đặc biệt từ tháng 8 đến cuối năm vận may của tuổi Mùi sẽ thay đổi. Nếu như không thể kiếm được nhiều tiền thì ít nhất sự nghiệp cũng ổn định, thu nhập không phải là điều phiền não như những năm trước, điều đặc biệt là tình cảm gia đình hòa thuận ấm cúng, mọi người đều bình an hạnh phúc. Dự kiến vào khoảng tháng 11, sẽ tiếp tục xuất hiện cơ hội có một không hai hoặc có quý nhân phương xa xuất hiện, lần này nếu tuổi Mùi biết nắm bắt thì coi như đổi đời, tiền bạc dư dả, đủ sống thoải mái đến hết đời. Những cay đắng ngày trước đã qua, từ bây giờ trở đi tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần để đón quả ngọt.

3. Tuổi Mão

Bước qua tháng 8, 3 con giáp này chuyển vận: Phát tài, thăng tiến, nhà thêm thành viên, 3 đại hỷ đến cùng một lúc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong số 12 con giáp, tuổi Mão là những người nhạy cảm và rất chu đáo. Bất kể là ở hoàn cảnh nào, họ cũng biết đối nhân xử thế, khéo léo trong giao tiếp nhờ vậy mà được mọi người yêu quý. Tuổi Mão mạnh mẽ và luôn lường trước được những hậu quả về những việc làm của mình, họ có trách nhiệm và gánh được mọi rủi ro không ngờ đến. Có thể nói, nhờ sự kiên định đó mà tuổi Mão dễ dàng gặt hái được nhiều thành công vào trung niên. Đặc biệt trong năm nay, từ tháng 8 trở về sau, tuổi Mão sẽ được các vị thần may mắn chiếu cố, sự nghiệp sẽ thăng hoa và tìm được hướng đi mới, nhờ vậy mà tài vận cũng dồi dào, có khả năng cá kiếm được khối tài sản to lớn, đủ để sống sung túc dư dả về sau. Hơn thế nữa, tuổi Mão hãy chuẩn bị tinh thần đón lộc trời cho trong năm nay, vì gia đình sẽ đón thêm thành viên mới, mang đến vận may cho mọi người

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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