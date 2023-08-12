Bước qua tháng 7 âm lịch, 3 con giáp lắm tiền nhiều của, đổi đời giàu sang, may mắn tụ hội, sung túc no đủ, sống không lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 12/08/2023 13:30

Tử vi dự đoán vào tháng 7 âm lịch, 3 con giáp lắm tiền nhiều của, đổi đời giàu sang, may mắn tụ hội, sung túc no đủ, sống không lo nghĩ.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Dậu đa phần đều mang tính cách mạnh mẽ, cần mẫn, năng động và nhiệt tình trong công việc. Họ sống hòa đồng, có nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ trong cuộc sống.

Do đó, phần lớn những người tuổi Dậu đều có rất nhiều bạn bè, sự nghiệp vững chắc và được giúp đỡ trong công việc lẫn cuộc sống.  Con giáp tuổi Dậu có sự nhạy bén trong kinh doanh. Họ luôn phát hiện ra các cơ hội trước người khác. Việc đi trước người khác một bước giúp họ thành công hơn trong sự nghiệp kinh doanh của mình. Người tuổi Dậu có Thần Tài ghé thăm.

Công việc kinh doanh của họ nhờ đó mà khởi sắc bất ngờ. Nếu làm kinh doanh, con giáp này sẽ phát tài phát lộc, hưởng phúc trời ban. Nhờ nhanh nhạy, họ tìm được nguồn hàng tốt, được nhiều khách hàng ủng hộ. Con giáp tuổi Dậu buôn may bán đắt, tất toán nợ nần, thu hái bộn tiền, đủ đầy, no ấm.

Bước qua tháng 7 âm lịch, 3 con giáp lắm tiền nhiều của, đổi đời giàu sang, may mắn tụ hội, sung túc no đủ, sống không lo nghĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con ngựa tính tình phóng khoáng, ưa thích tự do. Họ phù hợp với các công việc đòi hỏi tính sáng tạo. Người tuổi Ngọ cũng có nhiều lộc về tài chính.

Những người tuổi Ngọ dễ kiếm lời trên các kênh đầu tư. Người tuổi này làm kinh doanh cũng liên tiếp nhận tin vui. Họ cũng có thể mạnh dạn vay nợ để kinh doanh, sẽ nhanh thu hồi vốn và có lãi trong thời gian tới.

Con giáp tuổi này liên tiếp có chuyện vui, sự nghiệp cực vượng, tài lộc xuất sắc, làm ăn phát đạt, vừa có danh, vừa có lợi. Là khoảng thời gian họ kinh doanh hốt bạc, thu lợi nhuận cao.

Bước qua tháng 7 âm lịch, 3 con giáp lắm tiền nhiều của, đổi đời giàu sang, may mắn tụ hội, sung túc no đủ, sống không lo nghĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn là những người sáng tạo, giàu trí tưởng tượng. Nhìn chung, họ là người hướng ngoại, cứng cỏi, không chịu thỏa hiệp, sống nhiệt tình, lạc quan và có chí tiến thủ.

Sự nghiệp của con giáp tuổi Thìn bị chững lại. Công việc của họ đạt hiệu quả không cao và dường như đang thiếu ý tưởng. Sự nghiệp của con giáp này có phần khởi sắc. Tài lộc của con giáp tuổi Thìn dồi dào hơn thấy rõ. Công việc kinh doanh của họ tiến triển thuận lợi. Người tuổi này tìm được nguồn hàng tốt, đối tác tin cậy, lãi mẹ đẻ lãi con.

Với người kinh doanh, buôn bán, họ thu về nhiều lợi nhuận bù đắp cho những khoản thua lỗ trước đó. Không những thế, họ nhận được sự tin tưởng từ khách hàng, có thể mở rộng được mạng lưới kinh doanh. Con giáp này thu về nhiều lợi nhuận, tiền bạc đầy tay, tinh thần vui tươi, phấn chấn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Bước qua tháng 9, 3 con giáp có tài lộc vượng phát, giàu có tưng bừng, may mắn soi chiếu, thành công trải thảm hồng

Bước qua tháng 9, 3 con giáp có tài lộc vượng phát, giàu có tưng bừng, may mắn soi chiếu, thành công trải thảm hồng

Tử vi dự đoán vào tháng 9, 3 con giáp có tài lộc vượng phát, giàu có tưng bừng, may mắn soi chiếu, thành công trải thảm hồng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn  tử vi 12 con giáp tử vi tháng 7 âm lịch

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 1 giờ 17 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 2 giờ 17 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 2 giờ 22 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió