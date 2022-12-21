Bước qua tháng 12 âm lịch, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, công danh ngời sáng, tiền tài tươi mới, vận may khởi sắc, thành công trải thảm hồng

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 13:16

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công khi bước qua tháng 12 âm lịch nhé!

Bước qua tháng 12 âm lịch, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, công danh ngời sáng, tiền tài tươi mới, vận may khởi sắc, thành công trải thảm hồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi là con giáp hiền lành, hòa đồng, không thích gây hiềm khích với bất cứ ai. Người tuổi này không ngại khó, ngại khổ, có thể thích nghi với hoàn cảnh. Trong công việc, họ có ý tưởng riêng, có mục tiêu riêng và kiên trì theo đuổi mục tiêu đó. Trong cuộc sống, họ sống chân thành, không màng danh lợi. Vì vậy, con giáp này có nhiều cơ hội gặp được quý nhân.

Bước qua tháng 12 âm lịch, con giáp tuổi Hợi vận đỏ như son, gặp nhiều điều may. Người còn học hành, thi cử sẽ thu được kết quả tốt. Trong khi người làm công ăn lương cũng vượng đường thăng tiến, được lãnh đạo thăng chức. Đồng thời, để nâng cao nghiệp vụ và tính chuyên nghiệp của bản thân, con giáp này nên đề xuất cấp trên cho mình được đi học bồi dưỡng thêm một số khóa học. Những người làm kinh doanh cũng cần không ngừng học hỏi, đổi mới.

Đây là cách duy nhất để họ bắt kịp và vượt xa những đối thủ cạnh tranh với mình. Con giáp này có tài vận hanh thông, làm đâu gặt đấy, thu hái nhiều thành quả khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão sống hòa nhã với mọi người, tính tình dịu dàng, nhân hậu. Chính vì vậy, họ dễ thu hút sự chú ý từ người khác phái. Người tuổi này có vận đào hoa vượng. Thời trẻ, họ được nhiều người theo đuổi, có quý nhân giúp đỡ. Trong công việc, con giáp tuổi Mão sống khá an phận, không có tham vọng quá nhiều. Tuy vậy, họ làm việc chăm chỉ, nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm, không làm ảnh hưởng đến tập thể.

Bước qua tháng 12 âm lịch, người tuổi Mão hốt bạc, hứng vàng, có cuộc sống khởi sắc. Trong kinh doanh, họ gặp gỡ được đối tác uy tín, ký kết được những hợp tác làm ăn quan trọng.

Trong khi đó, người tuổi này đi xa thường thu hái được nhiều thành quả. Người gặp tai nạn, ốm đau bệnh tật cũng sớm tai qua nạn khỏi. Nhìn chung, tuần mới là khoảng thời gian tuyệt vời đối với con giáp tuổi Mão.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu rất thực dụng, có những suy nghĩ thực tế chứ không ảo tưởng, mơ mộng. Con giáp này khá tham vọng trong công việc. Khi đã đặt ra mục tiêu nào đó, họ sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện. Người tuổi này làm việc chăm chỉ. 8 giờ làm việc mỗi ngày với họ là không đủ. Cũng bởi vậy mà dù xuất phát điểm thấp nhưng sau rồi họ cũng sẽ đạt được thành công.

Bước qua tháng 12 âm lịch, người tuổi Sửu có nhiều chuyện vui, may mắn đến nhà. Con giáp này đầu tư kinh doanh ắt sẽ thắng đậm. Tinh thần của họ vô cùng phấn chấn. Trong khi đó, những người đang muốn chuyển việc cũng sẽ nhận được công việc mới đầy hứa hẹn.

Con giáp tuổi này nên chuẩn bị sức khỏe và tinh thần cho những chuyến công tác xa. Nỗ lực hết mình, nghiêm túc trong công việc, họ sẽ đạt được thành tựu như mong đợi. Nhìn chung, người tuổi Sửu được quý nhân nâng đỡ, tương lai không bị cản trở. Trong tuần mới, cả sự nghiệp và tình duyên của họ đều suôn sẻ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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