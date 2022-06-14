Bước qua Rằm tháng 5, các con giáp cần chú ý những điều sau để thu lộc trời, rước vinh hoa phú quý vào nhà, ăn nên làm ra

Tâm linh - Tử vi 14/06/2022 07:55

Sau ngày Rằm tháng 5 âm lịch, các con giáp cần chú ý những điều dưới đây để tạo ra những chuyển biến tốt về tài vận cũng như phương diện tình duyên, sự nghiệp

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sau Rằm tháng 5 âm lịch với nhiều điều tốt đẹp và thuận lợi. Dưới tác động tích cực của Tam Hợp, bản mệnh làm trong ngành nghề nào cũng có cơ hội được đón tin vui, chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ, tâm huyết.

Bước qua Rằm tháng 5, các con giáp cần chú ý những điều sau để thu lộc trời, rước vinh hoa phú quý vào nhà, ăn nên làm ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tài vận của con giáp tuổi Thân ngày một tăng tiến, vận trình vượng phát không ngừng. Người tuổi này làm việc gì cũng gặp được nhiều may mắn bất ngờ. Người tuổi đầu tư kinh doanh hứa hẹn sẽ sinh lời.

Về đường tình duyên tháng này khá vượng sắc, bản mệnh chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên, không khó để Tuổi Thân gặp được người tâm đầu ý hợp. Tình cảm cặp vợ chồng hòa thuận, những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải và có thể hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm chăm sóc nửa kia chú đáo.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão được đón tin vui trên nhiều phương diện cuộc sống sau Rằm tháng 5 này. Cả đường công danh, sự nghiệp, tài lộc và tình duyên của bản mệnh đều có những bước chuyển biến đáng kể.

Bước qua Rằm tháng 5, các con giáp cần chú ý những điều sau để thu lộc trời, rước vinh hoa phú quý vào nhà, ăn nên làm ra - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ năng lực vượt trội, họ được cấp trên đánh giá cao. Trong thời gian này, họ hãy chuẩn bị cho các chuyến công tác xa hoặc những khóa học nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ. Con giáp tuổi này nỗ lực, tận tâm trong công việc, thu nhập tăng đều, của cải ngày một dôi dư.

Sức khỏe của người tuổi Mão duy trì ổn định, con giáp này cũng cần chú ý bảo vệ mắt, ăn uống tăng cường các thực phẩm bổ dưỡng cho mắt, giúp cải thiện thị lực tốt hơn. Công việc bận rộn khó tránh lúc mệt mỏi, đau đầu, suy nhược thần kinh… cần phải nghỉ ngơi hợp lý, nếu có điều kiện có thể lên kế hoạch đi du lịch để xả hơi một chút.

Tuổi Dậu

Nhìn chung, người tuổi Dậu sẽ gặp được khá nhiều may mắn sau Rằm tháng 5 âm lịch. Nhờ có Tam Hội giúp sức, công việc của bản mệnh phát triển thuận lợi, quan hệ xã giao hài hòa, bạn gặt hái được nhiều thành công như mong đợi.

Bước qua Rằm tháng 5, các con giáp cần chú ý những điều sau để thu lộc trời, rước vinh hoa phú quý vào nhà, ăn nên làm ra - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh doanh cũng ký được hợp đồng, các thương vụ đều xuôi chèo, mát mái. Nhưng người đi xa cũng sẽ nhận tin vui trong công việc. Trong khi đó, những người đang gặp xui xẻo cũng sẽ sớm tai qua nạn khỏi.

Về phương diện sức khỏe, tuổi Dậu dù nhiều tuổi hay ít tuổi thì cũng đều không phải chịu sự giày vò của bệnh tật. Tuy nhiên, mệnh chủ cũng vẫn cần phải lưu ý đến chuyện ăn uống, sinh hoạt điều độ, đừng ham ăn ham uống mà gây hại sức khỏe lâu dài.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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