Bước qua Rằm tháng 5, 3 con giáp được Sao thiên mệnh chiếu, rực rỡ cả tiền lẫn tình, 10 năm sau không thành Rồng cũng thành Phượng

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu vốn siêng năng, chăm chỉ và luôn khao khát xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy. Tuổi Dậu được biết đến việc sẵn sàng chấp nhận hy sinh bản thân đánh đổi tương lai tươi sáng, họ tâm niệm rằng mọi sự cố gắng sẽ có ngày được đền đáp xứng đáng, nên cuộc sống khó khăn cách mấy cũng cố gắng vượt qua.

Tử vi học có nói, Bước qua Rằm tháng 5, tuổi Dậu được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, tìm được thời cơ tốt để phát huy mọi ưu điểm của mình. Bước qua Rằm tháng 5, cuộc sống tuổi Dậu sẽ có những bước chuyển biến đặc biệt tích cực. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt để đổi đời, thậm chí sẽ có người dẫn dắt, giúp tuổi Dậu thăng hoa trong sự nghiệp và viên mãn trong hôn nhân. Nhìn chung, dự đoán trong khoảng 10 năm tới, tuổi Dậu nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng là người được thừa hưởng những sự hoàn mỹ nhất, tình tiền không thiếu.

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu siêng năng, chăm chỉ, luôn đặt công việc lên hàng đầu và biết trân trọng sức lao động. Người tuổi Sửu vốn điềm đạm, nhưng đôi lúc họ cũng sống thiên về cảm xúc nhiều nên dễ bốc đồng với những chuyện không như ý.

Tuy nhiên, dù thế nào thì tuổi Sửu vẫn là người sống tình cảm, biết mình biết ta nên được mọi người xung quanh hết mực yêu thương. Cuộc sống dù khó khăn đến đâu tuổi Sửu vẫn vượt qua được nhờ có quý nhân phù trợ.

Bước qua Rằm tháng 5, đa số những người tuổi Sửu đều công thành danh toại, sự nghiệp thăng hoa, nhân duyên viên mãn và tài vận dồi dào.

Đặc biệt, trong năm 2020 này, tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn, công việc có chuyển biến tích cực kéo theo tài vận, tình duyên được cải thiện. Vận may như ý đem đến gia đạo bình an, tình duyên của bạn sẽ dần hạnh phúc, thăng hoa. Nếu như biết nắm bắt cơ hội trước mặt thì tuổi Sửu thành đại gia, cuộc sống bất ngờ viên mãn sung túc.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm