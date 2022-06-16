Tử vi tuần mới đúng 2 ngày 20-21/6: Top 3 con giáp ‘lộc trời ăn no’, rẽ phải thấy NÚI VÀNG, rẽ trái thấy NÚI BẠC, thời tới phất như vũ bão, tiền tình đều thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 16/06/2022 09:31

Ngay từ ngày đầu tuần, ba con giáp này đã có sự thăng tiến vượt bậc. Thời điểm này, bạn được dự báo làm gì cũng nên, phát triển sự nghiệp vững bền.

Tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi Thân là người hiền lành, thông minh, biết nắm bắt cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy. Người tuổi Thân có ưu điểm là chịu thương chịu khó, không ngần ngại đối mặt với khó khăn thử thách để tự rèn luyện chính mình, đút kết được nhiều kinh nghiệm sống quý báu, làm tiền đề để phát triển cuộc sống sau này.

Tử vi học có nói, đúng 2 ngày 20-21/6, vận may của họ ngay lập tức sẽ lội ngược dòng. Cụ thể vào cuối tháng 6 này, tuổi Thân hãy chuẩn bị tinh thần gặp được quý nhân phương xa, người này sẽ đưa đường dẫn lối, giúp tuổi Thân phát triển sự nghiệp kéo theo tài vận dồi dào, càng làm ăn càng sinh lời. Từ cuối năm trở về sau, tuổi Thân chỉ việc không ngừng nỗ lực như họ từng làm, giữ vững cuộc sống ổn định hiện tại, một khi nắm bắt được thời cơ thì cuộc đời sẽ lên hương.

Tử vi tuần mới đúng 2 ngày 20-21/6: Top 3 con giáp ‘lộc trời ăn no’, rẽ phải thấy NÚI VÀNG, rẽ trái thấy NÚI BẠC, thời tới phất như vũ bão, tiền tình đều thăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mùi là một trong những con giáp được sao tốt chiếu rọi trong năm. Họ được thần tài gõ cửa may mắn từ đầu năm cho đến hết năm. Chính vì vậy, đúng 2 ngày 20-21/6 có thể nói trong số 12 con giáp, tuổi Mùi vươn lên giàu có nhất nhì trong năm.

Tuổi Mùi là những người rất thông minh, tinh tế lại hào phóng, sẵn sàng cho đi để giúp đỡ người khác. Những ưu điểm này cũng giúp họ rất nhiều trên con đường tài vận của năm nay. Dẫu vậy, tuổi Mùi vẫn được khuyên nên chi tiêu cho hợp lý, tích góp tiền của và dành một phần để đầu tư sinh lời, chứ không nên tiêu pha hoang phí.

Tử vi tuần mới đúng 2 ngày 20-21/6: Top 3 con giáp ‘lộc trời ăn no’, rẽ phải thấy NÚI VÀNG, rẽ trái thấy NÚI BẠC, thời tới phất như vũ bão, tiền tình đều thăng hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi cho biết những người cầm tinh con trâu sẽ gặp may mắn trong thời gian sắp tới. Con giáp tuổi Sửu nổi danh chăm chỉ, cần cù luôn hết mình vì công việc.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu phần lớn đều là người có chí tiến thủ, luôn nỗ lực vươn lên phía trước. Do đó, dù thời trẻ, con giáp này gặp không ít khó khăn, long đong, lận đận nhưng về già, họ thường có được cuộc sống sung túc, viên mãn, có của ăn của để.

Đúng 2 ngày 20-21/6, tài vận của những người cầm tinh con Trâu sẽ may mắn liên tục. Do đó tiền bạc tương đối rủng rỉnh. Dù trước đó, họ có gặp những khó khăn, trở ngại trong công việc. Nhưng đúng 2 ngày 20-21/6, họ sẽ được quý nhân giúp đỡ, có thể chuyển bại thành thắng.

Tử vi tuần mới đúng 2 ngày 20-21/6: Top 3 con giáp ‘lộc trời ăn no’, rẽ phải thấy NÚI VÀNG, rẽ trái thấy NÚI BẠC, thời tới phất như vũ bão, tiền tình đều thăng hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc đến cửa, may mắn đến nhà, người tuổi Sửu làm công ăn lương sẽ có cơ hội thăng tiến. Nếu làm kinh doanh buôn bán thì họ cũng buôn may bán đắt, nhận được nhiều cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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