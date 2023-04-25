Bước qua rằm tháng 3 âm lịch, 3 con giáp sẽ MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG, mỗi ngày mỗi may mắn, tài vận tăng theo cấp số nhân

Dễ xảy ra những cảm xúc tiêu cực với người xung quanh. Trong công việc dễ to tiếng hay xích mích với đồng nghiệp, điều này khiến bạn khó mà tập trung hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao. Nếu muốn đạt hiệu quả tốt, bạn cần tiết chế lại sự nóng tính của mình.

Áp lực công việc sẽ làm bạn tỏ ra bực bội với cả những người thân trong gia đình. Tuổi Ngọ đang cần lắm một chuyến đi để thay đổi tâm trạng, giải toả áp lực cho bản thân, bạn thực sự rất cần một ai đó để chia sẻ ngay lúc này.

Tử vi của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra có tốt, có xấu. Có vẻ như đây là khoảng thời gian mà người tuổi này cảm thấy thiếu đi sự ủng hộ của mọi người. Tuy nhiên, điều đó khiến cho bản mệnh phát hiện ra những điều không đúng, từ đó có động lực để thay đổi khiến công việc đi lên.

Tình cảm có điểm sáng. Bạn cảm thấy người ấy quá kiểm soát mình nên không còn thoải mái như trước. Người độc thân có chút “cảm nắng” vì đã thích thầm một ai đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi của 12 con giáp cho thấy Thủy sinh Mộc đem tới những tin vui tình cảm cho người tuổi Dần. Bạn đã cởi mở hơn trong việc giao lưu, tiếp xúc với người khác giới, nhờ thế mà bạn có thể tạo ấn tượng đẹp với nhiều người. Thực Thần là dấu hiệu tốt lành trên phương diện tài lộc, đặc biệt là với những người làm nghề tự do.

Nếu đã có thiện cảm với một ai đó thì bạn nên chủ động tìm cách giữ liên lạc, chớ nên ngại ngần. Hãy tự tin và thể hiện các điểm mạnh của mình với đối phương, chắc chắn bạn có thể khiến cho đối phương chú ý.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm