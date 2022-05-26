Bước qua ngày hôm nay 26/5: SAO TỐT chiếu mệnh, top con giáp phú quý hơn người, sự nghiệp hanh thông, thăng quan tiến chức, tài khoản nhảy số ầm ầm, tình duyên thắm đượm, hạnh phúc vô bờ

Tâm linh - Tử vi 26/05/2022 07:25

Tử vi dự đoán chỉ cần bước qua ngày hôm nay, top con giáp này được sao tốt chiếu mệnh, quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp hah thông, thuận lợi, tình duyên cũng thắm đượm, khởi sắc.

Tuổi Thìn

Sự nghiệp của người tuổi Thìn có nhiều bước tiến đáng kể dưới sự giúp đỡ của Chính Quan. Người đi theo con đường học tập, nghiên cứu tìm được cơ hội thể hiện vốn hiểu biết của mình.

Người làm công ăn lương với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm thường nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Hãy mạnh dạn nhận những công việc quan trọng và thách thức, bởi đó là cơ sở để thăng chức, tăng lương trong tương lai.

May mắn hơn là chuyện tình cảm của Thìn đang có khá nhiều dấu hiệu tốt đẹp vào ngày 27/5. Thìn đang rất hạnh phúc với mối quan hệ hiện tại khi hai người luôn dành cho nhau sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau. 

Bước qua ngày hôm nay 26/5: SAO TỐT chiếu mệnh, top con giáp phú quý hơn người, sự nghiệp hanh thông, thăng quan tiến chức, tài khoản nhảy số ầm ầm, tình duyên thắm đượm, hạnh phúc vô bờ - Ảnh 1
Sự nghiệp của người tuổi Thìn có nhiều bước tiến đáng kể dưới sự giúp đỡ của Chính Quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Ngày mai dự đoán công việc của người tuổi Dậu tiến triển suôn sẻ. Bạn thường tự giải quyết được những vấn đề khó khăn nhờ vào kinh nghiệm và bản lĩnh của mình. Đó là lý do khiến bạn thường được mọi người tin tưởng giao cho những công việc quan trọng.

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu có thể sẽ ‘lên như diều gặp gió’ trong ngày 27/5. Mọi công việc trong kế hoạch của bạn đều được tiến hành một cách thuận lợi và có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. 

May mắn hơn, quan hệ xã giao hài hòa còn giúp mệnh chủ gặp được quý nhân hoặc người có cùng chí hướng với mình. Đôi bên có thể nhanh chóng bắt tay hợp tác thực hiện những dự án mới.

Bước qua ngày hôm nay 26/5: SAO TỐT chiếu mệnh, top con giáp phú quý hơn người, sự nghiệp hanh thông, thăng quan tiến chức, tài khoản nhảy số ầm ầm, tình duyên thắm đượm, hạnh phúc vô bờ - Ảnh 2
Ngày mai dự đoán công việc của người tuổi Dậu tiến triển suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Hợi với bản tính thật thà, tốt bụng sẽ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ hài hòa. Bạn bạn được nhiều người yêu mến và sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi đối diện khó khăn.

May mắn hơn, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân ngay trong ngày mai 27/5. Quý nhân sẽ giúp bạn chọn ra những con đường phù hợp với mình trong tương lai. Những vấn đề còn tồn đọng cũng được giải quyết nhanh chóng.

Đường tình duyên trong ngày cũng trở nên khởi sắc khi Hợi đã sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ mới, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều niềm vui và tiếng cười trong cuộc sống của bạn.

Bước qua ngày hôm nay 26/5: SAO TỐT chiếu mệnh, top con giáp phú quý hơn người, sự nghiệp hanh thông, thăng quan tiến chức, tài khoản nhảy số ầm ầm, tình duyên thắm đượm, hạnh phúc vô bờ - Ảnh 3
Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Hợi với bản tính thật thà, tốt bụng sẽ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 3 ngày cuối tháng 5/2022: Những con giáp như 'cá gặp nước', hưởng trọn phú quý trời ban, phát tài thịnh vượng, lộc lá đầy nhà, viên mãn vô biên

Đúng 3 ngày cuối tháng 5/2022: Những con giáp như 'cá gặp nước', hưởng trọn phú quý trời ban, phát tài thịnh vượng, lộc lá đầy nhà, viên mãn vô biên

Dưới đây là danh sách những con giáp may mắn nhất vào 3 ngày cuối tháng 5, hãy xem bạn có mặt trong bảng sau hay không nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Dinh dưỡng 40 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Đời sống 44 phút trước
TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 7 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới