Cuối ngày mai 26/5, những con giáp này vận trình sự nghiệp gian nan, vất vả, rắc rối phát sinh, kẻ tiểu nhân lợi dụng, lời khuyên nên tỉnh táo với quyết định của mình

Tâm linh - Tử vi 25/05/2022 12:25

Tử vi dự đoán cuối ngày mai 26/5, những con giáp này làm việc gì cũng khó khăn, trắc trở, công danh bị gáng đường, gia đạo bất ổn, tình duyên lao dốc.

Tuổi Tý

Xem tử vi ngày mai của 12 con giáp, chịu tác động tiêu cực của Thiên Quan, người tuổi Tý sẽ phải trải qua một ngày làm việc vất vả. Bản mệnh có nhiều khả năng xảy ra tranh cãi với đồng nghiệp hoặc có ý kiến bất đồng với lãnh đạo. Cần giữ thái độ cẩn trọng, đúng mực hơn kẻo gây ra rắc rối ảnh hưởng đến công việc.

Lời khuyên dành cho con giáp này trong ngày mai là nên thận trọng trong những quyết định quan trọng liên quan đến nghề nghiệp hoặc tài chính. Có lẽ bạn sẽ phải rất đau đầu khi đứng trước những ngã rẽ của riêng mình đấy. Bình tĩnh suy xét cẩn thận để tránh phải hối tiếc về sau bạn nhé.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không được suôn sẻ. Sự tác động của ngày tương xung khiến cho Tý và nửa kia nảy sinh ra mâu thuẫn vì những chuyện không đáng. 

Cuối ngày mai 26/5, những con giáp này vận trình sự nghiệp gian nan, vất vả, rắc rối phát sinh, kẻ tiểu nhân lợi dụng, lời khuyên nên tỉnh táo với quyết định của mình - Ảnh 1
Chịu tác động tiêu cực của Thiên Quan, người tuổi Tý sẽ phải trải qua một ngày làm việc vất vả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Ngày mai người tuổi Mão quay cuồng trong những cảm xúc tiêu cực, tự làm khó bản thân. Bạn trở nên nhạy cảm hơn hẳn thường ngày, chỉ gặp chút vướng mắc cũng đủ làm cho con giáp này sụp đổ. Với tố chất tâm lý kém như vậy rất dễ mắc sai lầm trong công việc, để lại hậu quả không thể lường trước.

Trong một ngày đầu óc thiểu tỉnh táo như ngày mai, bản mệnh chớ nên vội vàng hay mạo hiểm trong các dự định tài chính, nhất là trong hợp tác làm ăn, con giáp này cần phải thật tỉnh táo kẻo bị kẻ xấu lừa gạt.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có chút không tốt. Người tuổi này đôi khi không kiềm chế được cơn giận nên đã trút hết những cảm xúc tiêu cực lên người đối phương. May mắn thay, người ấy luôn thấu hiện và bao dung Mão vì những áp lực này. 

Cuối ngày mai 26/5, những con giáp này vận trình sự nghiệp gian nan, vất vả, rắc rối phát sinh, kẻ tiểu nhân lợi dụng, lời khuyên nên tỉnh táo với quyết định của mình - Ảnh 2
Ngày mai người tuổi Mão quay cuồng trong những cảm xúc tiêu cực, tự làm khó bản thân. Bạn trở nên nhạy cảm hơn hẳn thường ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai diễn ra không được hanh thông cho lắm. Tỵ có khả năng gặp những rắc rối phát sinh trong quá trình làm việc. Hãy bình tĩnh giải quyết rồi mọi chuyện cũng sẽ được xử lý ổn thỏa.  

Tài lộc: Vận trình tài lộc cần thận trọng. Con giáp này đừng nên nhẹ dạ cả tin nếu không muốn tổn thất nặng về tiền bạc. 

Hôm nay chuyện tình cảm đôi lứa không được hài hòa. Hai bạn dễ nảy sinh mâu thuẫn từ những chuyện nhỏ nhặt do không hiểu ý nhau. Nếu vẫn còn yêu nhau thì nên bao dung cho đối phương nhiều hơn, nhún nhường trong tình yêu là điều cần thiết để gìn giữ hạnh phúc lứa đôi.

Cuối ngày mai 26/5, những con giáp này vận trình sự nghiệp gian nan, vất vả, rắc rối phát sinh, kẻ tiểu nhân lợi dụng, lời khuyên nên tỉnh táo với quyết định của mình - Ảnh 3
Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai diễn ra không được hanh thông cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Từ giờ đến đầu tháng 6/2022: Duy nhất 3 con giáp được quý nhân dẫn lối, vận khí tăng cao, công danh biến chuyển, đào hoa khởi sắc,

Từ giờ đến đầu tháng 6/2022: Duy nhất 3 con giáp được quý nhân dẫn lối, vận khí tăng cao, công danh biến chuyển, đào hoa khởi sắc,

Tử vi dự đoán từ hôm nay đến đầu tháng 6, con giáp này được quý nhân dẫn lối, vận khí tăng ngùn ngụt, công danh - tình duyên khởi sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Dinh dưỡng 44 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Đời sống 48 phút trước
TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 7 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới