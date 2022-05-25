Cuối ngày mai 26/5, những con giáp này vận trình sự nghiệp gian nan, vất vả, rắc rối phát sinh, kẻ tiểu nhân lợi dụng, lời khuyên nên tỉnh táo với quyết định của mình

Xem tử vi ngày mai của 12 con giáp, chịu tác động tiêu cực của Thiên Quan, người tuổi Tý sẽ phải trải qua một ngày làm việc vất vả. Bản mệnh có nhiều khả năng xảy ra tranh cãi với đồng nghiệp hoặc có ý kiến bất đồng với lãnh đạo. Cần giữ thái độ cẩn trọng, đúng mực hơn kẻo gây ra rắc rối ảnh hưởng đến công việc.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không được suôn sẻ. Sự tác động của ngày tương xung khiến cho Tý và nửa kia nảy sinh ra mâu thuẫn vì những chuyện không đáng.

Lời khuyên dành cho con giáp này trong ngày mai là nên thận trọng trong những quyết định quan trọng liên quan đến nghề nghiệp hoặc tài chính. Có lẽ bạn sẽ phải rất đau đầu khi đứng trước những ngã rẽ của riêng mình đấy. Bình tĩnh suy xét cẩn thận để tránh phải hối tiếc về sau bạn nhé.

Chịu tác động tiêu cực của Thiên Quan, người tuổi Tý sẽ phải trải qua một ngày làm việc vất vả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Ngày mai người tuổi Mão quay cuồng trong những cảm xúc tiêu cực, tự làm khó bản thân. Bạn trở nên nhạy cảm hơn hẳn thường ngày, chỉ gặp chút vướng mắc cũng đủ làm cho con giáp này sụp đổ. Với tố chất tâm lý kém như vậy rất dễ mắc sai lầm trong công việc, để lại hậu quả không thể lường trước.

Trong một ngày đầu óc thiểu tỉnh táo như ngày mai, bản mệnh chớ nên vội vàng hay mạo hiểm trong các dự định tài chính, nhất là trong hợp tác làm ăn, con giáp này cần phải thật tỉnh táo kẻo bị kẻ xấu lừa gạt.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có chút không tốt. Người tuổi này đôi khi không kiềm chế được cơn giận nên đã trút hết những cảm xúc tiêu cực lên người đối phương. May mắn thay, người ấy luôn thấu hiện và bao dung Mão vì những áp lực này.

Ngày mai người tuổi Mão quay cuồng trong những cảm xúc tiêu cực, tự làm khó bản thân. Bạn trở nên nhạy cảm hơn hẳn thường ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai diễn ra không được hanh thông cho lắm. Tỵ có khả năng gặp những rắc rối phát sinh trong quá trình làm việc. Hãy bình tĩnh giải quyết rồi mọi chuyện cũng sẽ được xử lý ổn thỏa.

Tài lộc: Vận trình tài lộc cần thận trọng. Con giáp này đừng nên nhẹ dạ cả tin nếu không muốn tổn thất nặng về tiền bạc.

Hôm nay chuyện tình cảm đôi lứa không được hài hòa. Hai bạn dễ nảy sinh mâu thuẫn từ những chuyện nhỏ nhặt do không hiểu ý nhau. Nếu vẫn còn yêu nhau thì nên bao dung cho đối phương nhiều hơn, nhún nhường trong tình yêu là điều cần thiết để gìn giữ hạnh phúc lứa đôi.

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai diễn ra không được hanh thông cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo