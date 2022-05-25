Cuối ngày hôm nay 25/5: Những con giáp này chuẩn bị tinh thần đón loạt tin vui, hỷ sự gõ cửa, của cải đuề huề, thăng quan tiến chức, công danh rạng rỡ, đào hoa ngập lối, vô cùng viên mãn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 25/05/2022 08:23

Tử vi dự đoán cuối ngày hôm nay 25/5, hỷ sự gõ cửa nhà con giáp này, công danh rạng rỡ, thăng quan tiến chức, đào hoa ngập lối.

Tuổi Sửu

Hôm nay, tuổi Sửu có những quyết định sáng suốt liên quan đến chuyện tiền bạc. Bạn sống lành mạnh và tiết kiệm nên tạm hài lòng với những gì mình có, không quá ham mê với những món đồ xa xỉ, đắt tiền.

Ngày tam hợp mang đến những cảm xúc ngọt ngào trong chuyện tình cảm cho con giáp này. Bạn và người thương tâm đầu ý hợp đến nỗi người này chưa nói nhưng người kia đã đoán được ý, đó quả là một liệu pháp tinh thần tuyệt vời cho bạn.

Hôm nay, bản mệnh có cơ hội được đứng vào một vị trí cao hơn. Đây chính là phần thưởng bạn đáng được nhận nhờ sự cố gắng trong suốt thời gian qua. Hãy cố gắng hơn nữa trong tương lai, bởi tiền đồ của bạn rất rộng mở.

Về phương diện sức khỏe không có gì đáng ngại, bạn mệnh có được một cơ thể dẻo dai và tràn đầy năng lượng cho một ngày mới. Bạn hãy duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh này nếu muốn có một sức khỏe thật tốt nhé.

Cuối ngày hôm nay 25/5: Những con giáp này chuẩn bị tinh thần đón loạt tin vui, hỷ sự gõ cửa, của cải đuề huề, thăng quan tiến chức, công danh rạng rỡ, đào hoa ngập lối, vô cùng viên mãn hạnh phúc - Ảnh 1
Hôm nay, tuổi Sửu có những quyết định sáng suốt liên quan đến chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay, tuổi Mão có thể tìm được cơ hội làm ăn phát tài nhờ nhị hợp với địa chi ngày. Bạn may mắn khi có một đồng sự đáng tin cậy, đối tác uy tín nên chuyện kinh doanh buôn bán không gặp nhiều trở ngại.

Thứ tư này người tuổi Mão đặc biệt có lợi thế với việc cầu danh, thi cử, ứng tuyển vào chức vụ mới… Nếu làm việc bằng tâm huyết và không ngừng nỗ lực thì con giáp này sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhìn chung công việc trong ngày không quá phức tạp.

Bản mệnh gặp đầy may mắn về chuyện tiền bạc. Có người thì được cho tiền, người may mắn trúng thưởng, trúng đề, trúng lô, … Tuy nhiên những khoản tiền này chẳng thể khiến bạn giàu hơn và cũng không phải cách kiếm tiền lâu dài, vì thế đừng quá sa đà.

Với những bạn đã có đôi có cặp thì cũng vui vì tình yêu thăng hoa, tận hưởng thời gian hạnh phúc và ngọt ngào. Hai người cùng chung tay vun đắp tổ ấm gia đình của mình, có người để yêu thương và bảo vệ trước sóng gió cuộc đời.

Cuối ngày hôm nay 25/5: Những con giáp này chuẩn bị tinh thần đón loạt tin vui, hỷ sự gõ cửa, của cải đuề huề, thăng quan tiến chức, công danh rạng rỡ, đào hoa ngập lối, vô cùng viên mãn hạnh phúc - Ảnh 2
Thứ tư này người tuổi Mão đặc biệt có lợi thế với việc cầu danh, thi cử, ứng tuyển vào chức vụ mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình tài lộc của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay vượng phát. Chuyện làm ăn xuôi chèo mát mái, có người nhận được thêm tiền từ kinh doanh, được thưởng hoặc may mắn hơn là được cho tiền. Nhìn chung đây là khoản thu ngoài dự tính nên con giáp này cũng cảm thấy rất vui.

Tuy nhiên khi có thêm chút tiền thì người tuổi Hợi cũng đừng vội khoe khoang kẻo lại tự chuốc rắc rối vào thân. Xung quanh bản mệnh luôn có người ghen tị với may mắn đó, có người còn cố ganh đua, chơi xấu nên hãy cứ thận trọng đề phòng sẽ tốt hơn.

Ngũ hành Kim sinh Thủy giúp đường tình duyên vượng sắc, cũng là một phần lý do khiến bạn mất tập trung. Những cảm xúc lúc mới yêu khiến con giáp này lúc nào cũng lâng lâng, bay bổng như trên mây với hạnh phúc ngọt ngào mà mình đang có.

Những người có đôi có cặp cũng sẽ có thêm kỷ niệm bên nửa kia của mình, tình cảm nhờ vậy mà vững chắc hơn. Cuộc sống còn rất nhiều điều mới mẻ chờ hai bạn khám phá, nếu cùng nhau tìm hiểu bạn sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp hơn nhiều.

Cuối ngày hôm nay 25/5: Những con giáp này chuẩn bị tinh thần đón loạt tin vui, hỷ sự gõ cửa, của cải đuề huề, thăng quan tiến chức, công danh rạng rỡ, đào hoa ngập lối, vô cùng viên mãn hạnh phúc - Ảnh 3
Vận trình tài lộc của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay vượng phát. Chuyện làm ăn xuôi chèo mát mái - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Tử vi 34 ngày tới, THẦN TÀI soi bước, QUÝ NHÂN nâng đỡ, những con giáp này phú quý vây quanh, tài lộc đủ đầy, tình - tiền thăng hoa, viên mãn vô biên

Tử vi 34 ngày tới, THẦN TÀI soi bước, QUÝ NHÂN nâng đỡ, những con giáp này phú quý vây quanh, tài lộc đủ đầy, tình - tiền thăng hoa, viên mãn vô biên

Tử vi dự đoán trong 34 ngày tới, những con giáp này phú quý vây quanh, tài lộc đủ đầy, tình - tiền sung túc thăng hoa, ngày sau ấm êm, viên mãn vô biên.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Dinh dưỡng 43 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Đời sống 47 phút trước
TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 7 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới