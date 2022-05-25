Cuối ngày hôm nay 25/5: TỶ KIÊN chiếu vận, xui xẻo bủa vây, con giáp này cẩn thận kẻo bị "đâm" sau lưng, sự nghiệp trục trặc, đường tình đi xuống

Tâm linh - Tử vi 25/05/2022 11:22

Tử vi dự đoán cuối ngày hôm nay 25/5, những con giáp này không được may mắn, cẩn thận kẻo xui rủi đủ đường, công danh lao dốc, đường tình trắc trở.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn thứ 4 này có Tỷ Kiên chiếu vận nhớ cẩn thận với bạn bè làm ăn chung, đồng nghiệp vì họ không thánh thiện như vẻ bề ngoài. Có khi bạn bị “đâm” sau lưng từ lúc nào mà không hề hay biết, công việc trục trặc cũng từ đó mà ra.

Cục diện Mộc khắc Thổ khuyến khích con giáp này bộc lộ cảm xúc thật, đừng che giấu. Gần đây tâm trạng không thoải mái là do không tâm sự với gia đình, bạn bè thì xa lánh, lúc khó khăn không thấy mặt, lúc có ăn uống là đến đông đủ, bạn bè như vậy nên nghỉ chơi.

Đừng chống lại những gì đang diễn ra và làm những gì bạn trong khả năng để giữ hòa bình. Các cam kết có thể buộc bạn phải thỏa hiệp. Những người thân yêu cần cả sự quan tâm và tôn trọng từ bạn. Một thái độ tích cực có thể làm nên điều kỳ diệu ngay cả khi bạn cảm thấy mình không còn gì để mất.

Cuối ngày hôm nay 25/5: TỶ KIÊN chiếu vận, xui xẻo bủa vây, con giáp này cẩn thận kẻo bị 'đâm' sau lưng, sự nghiệp trục trặc, đường tình đi xuống - Ảnh 1
Tuổi Thìn thứ 4 này có Tỷ Kiên chiếu vận nhớ cẩn thận với bạn bè làm ăn chung, đồng nghiệp vì họ không thánh thiện như vẻ bề ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi cho biết công việc của tuổi Mùi gặp Kiếp Tài nên có trục trặc liên quan đến cấp dưới, đồng nghiệp nhỏ tuổi hoặc bạn bè. Bạn sống quá hiền hậu nên hay để người khác qua mặt, nói xấu sau lưng. Làm gì cũng phải cứng rắn, ăn to nói lớn thì người ta mới sợ bạn, không dám đặt điều bôi nhọ.

Vì cục diện Mộc khắc Thổ nên hôm nay bản mệnh phải kiềm chế tính cách nóng nảy kẻo xung đột với hàng xóm, bạn bè. Có những chuyện gắng gượng một chút thì sẽ qua thôi, một điều nhịn chín điều lành tích phúc cho bản thân.

Các sự kiện ngày hôm nay có thể khiến bạn nghĩ nhiều về kế hoạch trong tương lai. Một tình huống bất ngờ hoặc thậm chí khó hiểu có thể khiến bạn mất thăng bằng. Cố gắng hết sức để giữ mọi thứ đơn giản. Tìm một người sẵn sàng lắng nghe những lo lắng của bạn. Bạn sẽ giải quyết vấn đề dễ dàng hơn nếu bạn chia sẻ mối bận tâm của mình.

Cuối ngày hôm nay 25/5: TỶ KIÊN chiếu vận, xui xẻo bủa vây, con giáp này cẩn thận kẻo bị 'đâm' sau lưng, sự nghiệp trục trặc, đường tình đi xuống - Ảnh 2
Vì cục diện Mộc khắc Thổ nên hôm nay bản mệnh phải kiềm chế tính cách nóng nảy kẻo xung đột với hàng xóm, bạn bè - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc trở ngại vì lâm Tương Xung, bản mệnh hay bị điều chuyển công tác, vị trí hoặc phải làm hộ việc cho người khác. Đôi khi còn làm ơn mắc oán, giúp người nhưng không được câu cảm ơn mà còn bị trách ngược lại.

Vận tình cảm không may mắn thì ngũ hành Mộc khắc Kim, trong chuyện tình yêu bạn khá vụng về. Nhiều người lớn tuổi rồi nhưng vẫn chưa lập gia đình vì kén chọn, khó yêu khó chiều, hay bị gia đình nhắc nhở đến đau đầu.

Đây là thời điểm tuyệt vời để dọn dẹp nhà cửa hay thực hiện một vài thay đổi quan trọng đối với không gian sống. Nếu bạn chưa có lịch trình hàng tuần đều đặn, hãy bắt đầu tập thói quen này. Bạn càng có tổ chức, bạn càng có nhiều thời gian tự do để vui chơi!

Cuối ngày hôm nay 25/5: TỶ KIÊN chiếu vận, xui xẻo bủa vây, con giáp này cẩn thận kẻo bị 'đâm' sau lưng, sự nghiệp trục trặc, đường tình đi xuống - Ảnh 3
Công việc trở ngại vì lâm Tương Xung, bản mệnh hay bị điều chuyển công tác, vị trí hoặc phải làm hộ việc cho người khác - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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