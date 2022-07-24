Bước qua ngày hôm nay 24/7, 3 con giáp một bước đổi đời, xoay chuyển càn khôn, vận khí lên hương, phát tài phát lộc, bản mệnh ngồi rung đùi đếm tiền, chỉ sợ tiêu xài không hết

Tâm linh - Tử vi 24/07/2022 09:27

Tử vi dự đoán chỉ cần bước qua ngày hôm nay 24/7, 3 con giáp này một bước đổi đời, xoay chuyển càn không, vận khí lên hương, tình - tiền viên mãn.

Tuổi Mão

Chính Ấn nâng đỡ để mọi việc con giáp tuổi Mão tiến hành trong ngày này được suôn sẻ. Để hiểu rõ thông điệp mà ai đó đang chia sẻ với mình, hãy lắng nghe một cách chú tâm từng lời lẽ mà họ nhấn mạnh, nhờ thế bạn mới có thể nắm bắt được trọn vẹn ý nghĩa, thông điệp mà họ đang cố gắng chuyển tới mình đấy.

Tài lộc: Mặt tài vận gặp Kiếp Tài thần sát. Ưu điểm giỏi ăn nói, có sở trường về các mối quan hệ xã giao sẽ giúp đỡ phần nào mặt tiền bạc của bạn trong ngày mai. Khả năng tuỳ cơ ứng biến, thích ứng với mọi thay đổi của môi trường khiến cơ hội tiền bạc quay lại khá nhiều.

Tình cảm: Phương diện tình cảm của con giáp này có nhiều khởi sắc nhờ có Thiên Tài nâng đỡ. Gia đạo của người tuổi Mão hòa hợp, vợ chồng đồng lòng, cha mẹ và con cái có tiếng nói chung nên không khí gia đình luôn vui tươi. Hôm nay cũng là cơ hội tuyệt vời để người độc thân nghe theo tiếng gọi con tim, theo đuổi hạnh phúc của mình.

Bước qua ngày hôm nay 24/7, 3 con giáp một bước đổi đời, xoay chuyển càn khôn, vận khí lên hương, phát tài phát lộc, bản mệnh ngồi rung đùi đếm tiền, chỉ sợ tiêu xài không hết - Ảnh 1
Mặt tài vận gặp Kiếp Tài thần sát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Chính Tài cho thấy ngày mai là một ngày vui đối với người tuổi Tị làm công ăn lương. Bạn có thể được cấp trên công nhận và trao cho một phần thưởng xứng đáng với những đóng góp từ trước đến nay của mình.

Tài lộc: Có Thực Thần che chở người tuổi Tị dễ dàng phát huy tài năng riêng. Xử lý công việc tiền bạc khá bảo thủ, có điềm quý nhân phù trợ nên giữ tiền tốt. Lại được người khác mời ăn uống, nhậu nhẹt.

Tam Hợp giúp con giáp tuổi Tị cảm thấy gắn kết, yêu thương một nửa của mình hơn cho dù họ không hề hoàn hảo như cách mà bạn mong muốn. Những người độc thân thời gian này cũng rất lạc quan, vui vẻ, bạn cũng cảm thấy có niềm tin vào những cuộc tình lãng mạn đang sắp đến với mình.

Bước qua ngày hôm nay 24/7, 3 con giáp một bước đổi đời, xoay chuyển càn khôn, vận khí lên hương, phát tài phát lộc, bản mệnh ngồi rung đùi đếm tiền, chỉ sợ tiêu xài không hết - Ảnh 2
Có Thực Thần che chở người tuổi Tị dễ dàng phát huy tài năng riêng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp: Bạn cũng xử lý công việc chắc chắn và thỏa đáng nên mọi người khá yên tâm. Mệnh chủ có lòng cầu tiến trong công việc, bạn coi trọng trình tự và quy định của công ty. Đây cũng là yếu tố thuận lợi để người tuổi Ngọ dễ thăng tiến sự nghiệp trong ngày mai.

Ngày này là cơ hội cho những con giáp tuổi Ngọ được hòa giải hoặc tháo gỡ những hiểu nhầm với ai đó trong ngày có Lục Hợp che chở. Bạn cũng nên buông bỏ hết mọi tức giận, phiền não trong lòng để cho mình cũng như người ta cơ hội cải thiện trong thời gian tới.

Tại thời điểm này, trong tim tuổi Ngọ, gia đình và người thân là trên hết. Đây cũng là động lực khiến bạn lao động hết mình. Nêncon giáp có Chính Quan hành khiển hôm nay rất xứng đáng để người còn lại tin tưởng và dựa dẫm. Tình yêu với bạn không bao giờ dễ dàng thốt thành lời. Hoặc hiểu đơn giản bạn không giỏi biểu đạt suy nghĩ của mình.

Bước qua ngày hôm nay 24/7, 3 con giáp một bước đổi đời, xoay chuyển càn khôn, vận khí lên hương, phát tài phát lộc, bản mệnh ngồi rung đùi đếm tiền, chỉ sợ tiêu xài không hết - Ảnh 3
Ngày này là cơ hội cho những con giáp tuổi Ngọ được hòa giải hoặc tháo gỡ những hiểu nhầm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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