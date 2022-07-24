Cuối ngày hôm nay 24/7, 3 con giáp này vận trình không được suôn sẻ, kẻ tiểu nhân trong bóng tối hãm hại, công danh lao dốc, đường tình trắc trở

Thiên Quan nhắc nhở người tuổi Dậu càng chủ quan, cứng đầu càng dễ phạm sai lầm trong ngày này. Thứ đầu tiên mà bạn chọn chưa chắc đã là thứ tốt nhất, vì thế hãy thận trọng khi lựa chọn và cho mình thời gian, đừng hấp tấp nhé. Không ai ép bạn, vậy thì việc gì bạn phải vội vàng chứ?

Người độc thân cũng gặp khó khăn trong việc tìm được người tâm đầu ý hợp nếu vẫn cứ đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn theo suy nghĩ và tưởng tượng của mình. Hãy để cho trái tim lên tiếng, để cảm xúc được thoải mái thay vì áp đặt lý trí.

Mối quan hệ tình cảm của con giáp này tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Đôi bên dễ dàng bị chia rẽ vì những lời nói gây tổn thương. Tình cảm gây dựng thì khó nhưng phá bỏ lại quá dễ dàng.

Thiên Quan nhắc nhở người tuổi Dậu càng chủ quan, cứng đầu càng dễ phạm sai lầm trong ngày này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong ngày hôm nay dễ có tác động xấu của Hình hại đặc quyền khiến một số việc không như ý. Nhưng điều quan trọng là bạn biết hành xử thận trọng, từ tốn thì sẽ không phải lo lắng gì nữa.

Ngày này, đường tài lộc của tuổi Sửu cũng gặp biến động khá mạnh khi tài khí sụt giảm. Bản mệnh cần phải bình tĩnh để không đưa ra những quyết định sai lầm, mất mát tiền của chỉ trong chớp mắt. Cứ liên quan đến tiền là phải cẩn tắc vô áy náy.

Mối quan hệ tình cảm cũng không được suôn sẻ. Nhiều vấn đề phát sinh do đôi bên chưa thực sự hiểu và thông cảm cho nhau. Cuộc sống vốn đã nhiều khó khăn, đừng làm nó trở nên phức tạp hơn. Nếu không phải chuyện gì nghiêm trọng thì hãy bỏ qua cho nhau.

Mối quan hệ tình cảm cũng không được suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Cuối tuần này công việc của tuổi Tỵ lâm Thương Quan nên nhiều bạn đang nung nấu ý định nghỉ việc giữa chừng, nghỉ học hoặc bỏ dở công việc mình đang làm vì bất lực, mệt mỏi. Bạn đam mê tự do nên chỉ thích những công việc thoải mái, không gò bó nhưng vẫn đảm bảo kinh tế.

Có những chuyện, mình sẽ không bao giờ tính trước được, nhất là chuyện tiền bạc. Nhiều người nên cân nhắc kỹ chuyện nghỉ việc vì sau khi nghỉ bạn khá là bấp bênh. Thời gian này nên an phận thì hơn, càng hay xê dịch thì kinh tế càng khó khăn thêm.

Thổ – Thủy xung khắc cho thấy sức khỏe của bạn đang bị giảm sút, bạn ngày nào cũng cảm thấy mệt mỏi cũng chỉ vì không đi ngủ sớm, sáng mai lại có nhiều việc cần tập trung nhưng lại buồn ngủ. Hãy sắp xếp lại cuộc sống một cách khoa học hơn bạn nhé.

Thổ – Thủy xung khắc cho thấy sức khỏe của bạn đang bị giảm sút - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo