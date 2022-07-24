Cuối ngày mai 25/7, CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này làm việc gì cũng trắc trở trăm bề, họa từ đâu rơi xuống, rắc rối bủa vây, gia đạo bất an, tình duyên trên bờ rạn nứt

Cảm xúc của người tuổi Mão ngày mai không được tốt, bạn dễ có những tư tưởng bi quan. Bản mệnh nên học cách đối diện với những điều không mong muốn, như vậy bạn mới có thể trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Thương Quan khuyên người tuổi Mão tỉnh táo, chớ có quyết định sai lầm. Lúc này không buộc phải hy sinh gia đình để đổi lấy sự nghiệp. Hãy giữ mức độ ưu tiên của mình phù hợp, thay vì cống hiến tất cả cho những bước đường công danh, điều đó sẽ làm cho bạn và những người xung quanh không hạnh phúc trọn vẹn.

Thời điểm này, bạn nên hạn chế sự nóng vội, đưa ra những quyết định không chính xác. Bạn nên dành thời gian nhìn nhận lại mọi việc và tự kiểm điểm xem đó có phải là nguyên nhân khiến mình khó gặt hái được thành công hơn người khác không.

Thương Quan khuyên người tuổi Mão tỉnh táo, chớ có quyết định sai lầm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vợ chồng người tuổi Tỵ rất dễ rơi vào tình trạng mâu thuẫn với nhau. Dù vợ chồng khó tránh khỏi những khi lục đục, nhưng chính những lúc như thế này, hai người lại càng cần phải học cách bình tĩnh và đặt mình vào vị trí đối phương.

Lúc nào cũng vậy, khi vợ chồng đã mâu thuẫn, bản mệnh nên hạ cái tôi của mình xuống, không nên đổ thêm dầu vào lửa. Hai người cùng sống dưới một mái nhà, đừng khiến bầu không khí thêm căng thẳng, khó chịu, ảnh hưởng xấu đến tất cả các thành viên.

Người tuổi Tỵ nên từ tốn trong ngày bạn dễ có tác động xấu của Hình hại đặc quyền khiến một số việc không như ý. Nhưng điều quan trọng là bạn biết hành xử thận trọng, từ tốn thì sẽ không phải lo lắng gì nữa.

Người tuổi Tỵ nên từ tốn trong ngày bạn dễ có tác động xấu của Hình hại đặc quyền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi ngày mai của 12 con giáp, cục diện Tương Hại khiến người tuổi Tuất phải trải qua nhiều biến cố trong ngày hôm nay. Những chuyện thị phi không đáng có do kẻ tiểu nhân đặt điều có thể khiến nhiều người không hiểu rõ tình hình có cái nhìn không đúng về bạn.

Trong tình huống xấu nhất ấy, bản mệnh cũng chớ nên quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản bác, bởi trên thực tế thì lời nói suông cũng chẳng đem lại tác dụng nào quá lớn. Bạn cần dùng những hành động cụ thể để chứng minh sự trong sạch của mình.

Thổ - Thủy xung khắc nhắc nhở bản mệnh nên cẩn thận hơn về mặt tài chính. Thời gian này chi phí có thể cao hơn thu nhập, đòi hỏi bạn phải có sự phân bổ nguồn tiền sao cho phù hợp.

Thổ - Thủy xung khắc nhắc nhở bản mệnh nên cẩn thận hơn về mặt tài chính - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo