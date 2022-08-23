Bước qua ngày hôm nay 23/8: 3 con giáp khổ tận cam lai nay gặt trái ngọt, vận trình khởi sắc, thu nhập khấm khá, may mắn tìm tới, bản mệnh nhanh chóng lên đời, phú quý hanh thông

Công việc của tuổi Mùi trong ngày mai diễn ra dễ dàng. May mắn ngập tràn từ cơ hội mở rộng quan hệ xã giao cho tới cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân. Các kế hoạch của những người này diễn ra đúng như quỹ đạo tính từ trước và bước đầu thu gặt thành quả vượt ngoài mong đợi.

Mộc sinh Hỏa, quan hệ tình cảm của người tuổi Mùi rất yên bình và hòa hợp. Bạn luôn tin tưởng người ấy và có thể chia sẻ mọi suy nghĩ trong lòng mình. Và cũng chính nhờ sự tin tưởng ấy mà vợ chồng bạn có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ. May mắn đem về cho người tuổi này nhiều nguồn thu, bản mệnh lại biết cách đầu tư nên sinh lời dễ dàng.

Mộc sinh Hỏa, quan hệ tình cảm của người tuổi Mùi rất yên bình và hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu gặp nhiều may mắn, mọi việc tiến hành đều suôn sẻ. Con giáp này đón nhận niềm vui nho nhỏ đến từ những người xung quanh, nhờ thế mà tinh thần cũng phấn chấn, thoải mái hơn hẳn. Bản mệnh nỗ lực hết mình để chứng minh năng lực của bản thân.

Đường công danh sự nghiệp phát triển tốt, người tuổi Sửu có cơ hội được đảm nhận nhiều trọng trách, cải thiện quy mô công việc hoặc đầu tư vào lĩnh vực mới. Trong quá trình này cần có sự chung tay, hỗ trợ của nhiều người bên cạnh, vì vậy con giáp này cần chú trọng mở rộng quan hệ xã giao giúp ích cho công việc song vì ngày ngũ hành bất hòa lại thêm với công việc bận rộn nên bản mệnh cảm thấy mệt mỏi hơn đôi chút.

Vận trình tình cảm sáng rực thăng hoa. Nhờ có sự mai mối của người thân và bạn bè mà người độc thân nhanh chóng tìm được ý trung nhân. Cả hai đã có sự rung động mãnh liệt và thương nhớ khôn nguôi chỉ trong cuộc gặp mặt đầu tiên.

Đường công danh sự nghiệp phát triển tốt, người tuổi Sửu có cơ hội được đảm nhận nhiều trọng trách - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày 24/8/2022 của 12 con giáp, Thực Thần dự báo những cơ hội sẽ đến với con giáp tuổi Tị một cách nhanh chóng, hãy nắm lấy chúng nhưng đừng vồ vập, hấp tấp, bạn nên có sự chọn lựa sao cho phù hợp để sử dụng chúng hiệu quả nhất nhé.

Vận trình tài lộc bình ổn. Mặc dù công việc gặp khó nhưng nhờ khả năng quản lý chi tiêu khoa học mà có thể thoải mái chi tiêu.

Vận trình tình cảm như ý viên mãn. Tình cảm gia đình hài hoà, êm ấm tiếp thêm động lực cho con giáp này khi phải đối diện với các áp lực trong cuộc sống. Người độc thân có niềm tin hơn vào chuyện tình yêu và cũng đã sẵn sàng để đón nhận mối quan hệ mới.

Vận trình tình cảm như ý viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo