Bước qua ngày hôm nay 2/11: Tử vi đoán mệnh 3 con giáp này xui rủi tránh xa, may mắn chờ trước ngõ, tiền tài chất đầy két, gia đạo lắm hỷ sự, tin vui ồ ạt đến, cặp đôi về chung một nhà

Tâm linh - Tử vi 02/11/2022 17:45

Bước qua ngày hôm nay, 2/11, 3 con giáp này xui rủi tránh xa, may mắn chờ trước ngõ, tiền tài đầy két, gia đạo lắm tin vui vào cuối năm.

Tuổi Hợi

Chính Quan nâng đỡ, người tuổi Hợi có cơ hội được thăng quan tiến chức trong ngày mai. Tinh thần làm việc trách nhiệm cùng với khả năng ứng phó tốt trước những tình huống bất ngờ là yếu tố khiến lãnh đạo đánh giá bạn rất cao đấy.

Ngày mai tuổi Hợi may mắn gặp được một quý nhân tốt bụng. Vận trình tình cảm của tuổi Hợi được cải thiện, tình yêu đôi lứa ngày càng mặn nồng. Con giáp này coi trọng việc ở bên nhau, luôn muốn người kia ở bên cạnh mình. Người độc thân có thể gặp được người khiến tim loạn nhịp.

Thủy Mộc tương sinh cũng mang những tin vui liên quan tới sức khỏe để con giáp này cảm thấy an tâm, vui vẻ hơn. Nếu có chướng ngại tinh thần nào thì mai cũng được tháo gỡ, tuổi Hợi cũng cảm thấy tự tin hơn.

Bước qua ngày hôm nay 2/11: Tử vi đoán mệnh 3 con giáp này xui rủi tránh xa, may mắn chờ trước ngõ, tiền tài chất đầy két, gia đạo lắm hỷ sự, tin vui ồ ạt đến, cặp đôi về chung một nhà - Ảnh 1
Ngày mai tuổi Hợi may mắn gặp được một quý nhân tốt bụng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai diễn ra thuận lợi. Các kế hoạch đều đang tiến triển như mong muốn, thành tích đáng kể đem lại cho con giáp này cơ hội thăng tiến rất lớn. Tuy nhiên, bản mệnh chớ nên chủ quan mà lơ là trong các quyết định quan trọng.

Đối với chuyện tình cảm, vận đào hoa nở rộ, những người độc thân bất ngờ gặp được người làm mình nhung nhớ. Cơ hội chẳng bao giờ chờ đợi ai, thậm chí có thể rơi vào tay người khác nếu như không nhanh chóng nắm bắt. Nếu đã có tình cảm thì Tuổi Tỵ nên chủ động làm quen chứ đừng ngại ngùng. Sự chân thành và tự nhiên sẽ giúp bạn gây được ấn tượng tốt với đối phương.

Bước qua ngày hôm nay 2/11: Tử vi đoán mệnh 3 con giáp này xui rủi tránh xa, may mắn chờ trước ngõ, tiền tài chất đầy két, gia đạo lắm hỷ sự, tin vui ồ ạt đến, cặp đôi về chung một nhà - Ảnh 2
Công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai diễn ra thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công việc của tuổi Mùi trong ngày mai diễn ra hanh thông. Mùi Ngọ nhị hợp giúp việc làm ăn, kinh doanh của con giáp này gặp nhiều thuận lợi. Bằng sự nhiệt tình trong công việc và tinh thần trách nhiệm cao, tuổi Mùi có nhiều cơ hội thăng tiến trên con đường công danh bổng lộc.

Vận trình tài lộc tăng tiến. Cơ hội hợp tác, đầu tư lớn đem lại cho người tuổi Mùi nguồn lợi nhuận khủng, giúp bản mệnh củng cố tốt chất lượng cuộc sống hiện tại.

Con giáp này có thời gian vui vẻ, tận hưởng sự ủng hộ của gia đình và những người thân thiết xung quanh. Đây cũng chính là chỗ dựa vững chắc để Tuổi Mùi có thể dồn hết toàn bộ tâm huyết của mình vào việc phát triển con đường sự nghiệp riêng. Nhờ thế mà bản mệnh luôn vững vàng tiến về phía trước dù gặp không ít trở ngại và chông gai trên còn đường đã chọn.

Bước qua ngày hôm nay 2/11: Tử vi đoán mệnh 3 con giáp này xui rủi tránh xa, may mắn chờ trước ngõ, tiền tài chất đầy két, gia đạo lắm hỷ sự, tin vui ồ ạt đến, cặp đôi về chung một nhà - Ảnh 3
Công việc của tuổi Mùi trong ngày mai diễn ra hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 3/11: Tử vi dự đoán 3 con giáp này làm việc gì cũng khó khăn trăm bề, kẻ tiểu nhân hãm hại sau lưng, công danh tụt dốc, tình duyên không nhiều tiến triển

Cuối ngày mai 3/11: Tử vi dự đoán 3 con giáp này làm việc gì cũng khó khăn trăm bề, kẻ tiểu nhân hãm hại sau lưng, công danh tụt dốc, tình duyên không nhiều tiến triển

Cuối ngày mai 3/11, 3 con giáp này làm việc gì cũng khó khăn đủ đường, kẻ tiểu nhân hãm hại, công danh lao dốc, tình - tiền lao đao.

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