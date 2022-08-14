Bước qua ngày hôm nay 14/8: CHÍNH QUAN che chở nên 3 con giáp tài vận tốt đẹp, vận trình thăng hoa, đi đến đâu may mắn đến đó, nhân duyên hài hòa, tình cảm thêm gắn kết

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 20:34

Bước qua ngày hôm nay, 3 con giáp tài vận tốt đẹp, công danh xán lạn, sự nghiệp thăng hoa, đường tình thắm sắc, nhân duyên hài hòa.

Tuổi Dần

Về công việc người tuổi Dần có Thiên Tài đại diện cho mặt quan hệ xã giao rộng mở, tốt đẹp. Nó giúp người tuổi Dần linh hoạt khéo léo hơn khi xử lý các vấn đề công việc phát sinh. 

Mặt tài vận người tuổi Dần có Chính Quan che chở. Tuy nhiên Chính Quan không có tác dụng nhiều trong việc kiếm tiền mà chủ yếu tốt cho mệnh này về mặt học hành, địa vị, chức vụ ... Bạn nên làm tốt công việc được giao thì đương nhiên mặt thu nhập chính cũng được bảo vệ.

May mắn hơn, trên phương diện tình cảm, ngũ hành Thổ sinh Kim cho thấy người độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác phái. Hẳn ai cũng sẽ yêu mến một người tài năng và chắc chắn trong mọi việc như bạn, hãy mở rộng lòng mình để đón nhận tình cảm của mọi người nhé.

Bước qua ngày hôm nay 14/8: CHÍNH QUAN che chở nên 3 con giáp tài vận tốt đẹp, vận trình thăng hoa, đi đến đâu may mắn đến đó, nhân duyên hài hòa, tình cảm thêm gắn kết - Ảnh 1
Mặt tài vận người tuổi Dần có Chính Quan che chở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Chính Ấn phù trợ, người tuổi Mão có thể vươn lên vị trí mà mình hằng mong muốn bấy lâu nay. Bạn thấy đấy, mọi sự cố gắng của bạn đều sẽ được cấp trên ghi nhận và đền đáp xứng đáng, vì vậy, dù hiện tại có vất vả đến đâu thì cũng đừng nên nản chí.

Bạn được mọi người nể phục vì đức tính thông minh, nhân hậu và không ham danh lợi của mình. Tuy nhiên, bạn cũng không nên vội hài lòng với hiện tại. Bạn vẫn còn có khả năng thăng tiến lên vị trí cao hơn hiện tại rất nhiều, đừng giậm chân tại chỗ, tạo cơ hội để người khác vượt qua.

Nhân duyên của người tuổi Mão trong ngày mai khá tốt. Tình yêu lứa đôi thuận lợi, các cặp đôi có thể bàn tính đến chuyện trăm năm ngay trong tháng. Mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ và con cái được cải thiện đáng kể. 

Bước qua ngày hôm nay 14/8: CHÍNH QUAN che chở nên 3 con giáp tài vận tốt đẹp, vận trình thăng hoa, đi đến đâu may mắn đến đó, nhân duyên hài hòa, tình cảm thêm gắn kết - Ảnh 2
Nhân duyên của người tuổi Mão trong ngày mai khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tiếp nối Tử vi ngày 14/8/2022 của 12 con giáp, Chính Tài giúp cho con giáp tuổi Thìn có cơ hội gia tăng tiền bạc khiến bạn rất hăng hái hoặc thành quả từ một việc làm mang tới lợi nhuận giúp tinh thần của bạn lúc này hứng khởi hơn. Khi có động lực thì không có gì là không thể đối với bạn.

Mọi việc từ mối quan hệ cho tới xem xét việc gì bạn càng từ tốn càng có lợi trong ngày này. Nếu muốn mọi thứ trở nên sâu sắc, chặt chẽ hơn thì bạn cần phải đầu tư thời gian, tâm sức, đừng vội vàng khi ai đó chưa sẵn sàng nhé.

Đường tình duyên ngày mai của tuổi Thìn thuận lợi nhờ sự giúp đỡ của Chính Quan. Bản mệnh chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên, không khó để Tuổi Thìn gặp được người tâm đầu ý hợp.

Bước qua ngày hôm nay 14/8: CHÍNH QUAN che chở nên 3 con giáp tài vận tốt đẹp, vận trình thăng hoa, đi đến đâu may mắn đến đó, nhân duyên hài hòa, tình cảm thêm gắn kết - Ảnh 3
Đường tình duyên ngày mai của tuổi Thìn thuận lợi nhờ sự giúp đỡ của Chính Quan - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đồng hồ điểm 12h trưa mai 15/8: Đầu tuần nhiều hỷ sự, 3 con giáp này xã giao hài hòa, vận trình tươi đẹp, công danh xán lạn, may mắn gõ cửa, bản mệnh tình - tiền viên mãn, đào hoa thắm vượng

Đồng hồ điểm 12h trưa mai 15/8: Đầu tuần nhiều hỷ sự, 3 con giáp này xã giao hài hòa, vận trình tươi đẹp, công danh xán lạn, may mắn gõ cửa, bản mệnh tình - tiền viên mãn, đào hoa thắm vượng

Đúng 12h trưa ngày mai 15/8, 3 con giáp này xã giao hài hòa, vận trình tươi đẹp, công danh xán lạn, may mắn gõ cửa, bản mệnh một ngày hạnh phúc.

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