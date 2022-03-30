Bước qua ngày 31/3, vận mệnh an bài, 3 con giáp này tay trái đếm tiền, tay phải gom lộc, phước đức vô biên, quan lộ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 30/03/2022 15:20

Tử vi 12 con giáp dự báo, 3 con giáp này công danh sự nghiệp vượng phát, tài lộc chất đống, tiền vô như nước, vận trình rộng mở thênh thang, tăng lương tăng thưởng khi bước qua ngày 31/3.

Tuổi Mùi

Người cầm tinh con Dê sẽ đón khoảng thời gian cát lành nhất khi bước qua ngày 31/3, con giáp này đã đón nhận kha khá tin vui cũng như gặt hái được không ít thành công. Đặc biệt, vận trình còn cho thấy số mệnh con giáp này càng hanh thông, ổn định hơn rất nhiều.

Con đường quan lộ của Mùi rộng mở thênh thang, dù có khó khăn trở ngại đến đâu, người tuổi Mùi cũng dễ dàng vượt qua bằng chính năng lực của bản thân mình, nhờ đó họ gặt hái được rất nhiều thành tựu vượt trội. Tuy nhiên, tuổi Mùi chớ ngủ quên trên chiến thắng, đắm chìm trong cái lợi trước mắt mà không nhìn xa trông rộng, sẽ có nhiều điều khiến bạn tiếc nuối đó.

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Người cầm tinh con Dê sẽ đón khoảng thời gian cát lành nhất khi bước qua ngày 31/3 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão vốn là những người hiền lành, yếu đuối nhưng thực chất bên trong họ là những người vô cùng mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian trước đó, tuổi Mão có thể đã phải trải qua giai đoạn khó khăn khi khối lượng công việc chất như núi với vô vàn áp lực.

Tử vi 12 con giáp cho biết, khi bước qua ngày 31/3, những người tuổi Mão liên tục được thần tài chiếu cố nên cuộc sống vô cùng rực rỡ. Những người tuổi Mão có thể gặp cơ hội phát tài, được cấp trên đánh giá cao năng lực làm việc, từ đó mà được cất nhắc về vấn đề tăng lương, tăng thưởng, tài khoản nảy số ầm ầm tiêu hoài không lo cạn.

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Khi bước qua ngày 31/3, những người tuổi Mão liên tục được thần tài chiếu cố nên cuộc sống vô cùng rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu luôn được các vị thần chăm sóc chu đáo, không những thế họ còn được hưởng rất nhiều may mắn khi bước qua ngày 31/3. Con giáp này sẽ thoát khỏi giai đoạn đầy thử thách và chông gai, nhiều người cho rằng cuộc sống của họ sung sướng hay vất vả tùy thuộc vào cách sống vào lúc này.

Bước qua ngày 31/3, tuổi Dậu sẽ được trời ban cho nhiều phước đức và là người thuộc về dòng tộc phú quý, cho nên dù họ không có được thành công như mong đợi, họ vẫn có quý nhân bên cạnh trợ giúp. Có thể chắc chắn một điều rằng, ai khổ thì khổ, nhưng tuổi Dậu luôn được sống một cuộc sống hạnh phúc êm đềm đến cuối đời.

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Bước qua ngày 31/3, tuổi Dậu sẽ được trời ban cho nhiều phước đức - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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