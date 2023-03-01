Bước qua mùng 10/2 âm lịch, 3 con giáp vận khí chạm đỉnh thăng hoa, tiền vàng chảy về đầy túi, muốn nghèo cũng không được

Tâm linh - Tử vi 01/03/2023 04:02

Trong thời điểm này, những con giáp dưới đây cầu tài đắc tài, cầu tình duyên có tình duyên, làm gì cũng viên mãn.

Tuổi Dần

Xem tử vi 12 con giáp cho thấy, bước qua mùng 10/2 âm lịch, những người tuổi Dần làm việc gì cũng thuận lợi, tài lộc có những đột phá đáng nể khiến ai cũng ghen tỵ. Con giáp này cũng nên mở rộng làm ăn kinh doanh, dựa vào các mối quan hệ để tạo dựng cơ đồ sự nghiệp riêng cho mình.

Trong chuyện tình cảm, những người tuổi Dần sẽ nhận được sự ngưỡng mộ của rất nhiều người. Tuy nhiên, nếu như bạn đã có một nửa thì nên thận trọng kẻo gây hiểm lầm cho người ta nhé. Tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội để gần gũi, thân mật và thấu hiểu nhau hơn.

Bước qua mùng 10/2 âm lịch, 3 con giáp vận khí chạm đỉnh thăng hoa, tiền vàng chảy về đầy túi, muốn nghèo cũng không được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi cho biết, bước sang mùng 10/2 âm lịch, những người tuổi Tuất có tiền tài thăng tiến, cao ngút trời. Từ thời gian này, Tuất dược Thần Tài ưu ái, cầu được ước thấy, đầu tư trúng đậm khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Tuất sẽ có những giây phút vô cùng lãng mạn và ngọt ngào bên người thương của mình. Đặc biệt với những người độc thân bạn có thể tìm được người tâm đầu ý hợp với mình giúp cuộc sống ngày một vui vẻ hơn. 

Bước qua mùng 10/2 âm lịch, 3 con giáp vận khí chạm đỉnh thăng hoa, tiền vàng chảy về đầy túi, muốn nghèo cũng không được - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi cho biết, bước qua mùng 10/2 âm lịch, tuổi Thân sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức, gặp được quý nhân dẫn đường chỉ lối cho bạn. Trong con đường công danh sự nghiệp, tuổi Thân sẽ tiến triển thuận lợi, suôn sẻ làm gì cũng thuận lợi.

Đặc biệt với những người tuổi Thân làm ăn kinh doanh có thể ký kết được một vài hợp đồng béo bở mang lại thu nhập đáng mơ ước. Trên con đường chuyện tình cảm, vợ chồng hiểu nhau, bạn lại luôn nhận được tình yêu thương và sự tự hào từ người bạn đời của mình.

Bước qua mùng 10/2 âm lịch, 3 con giáp vận khí chạm đỉnh thăng hoa, tiền vàng chảy về đầy túi, muốn nghèo cũng không được - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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