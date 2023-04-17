Bôn ba sóng gió bao ngày, đúng 18h 18 phút ngày 18/4: 3 con giáp được Thái Âm soi sáng chúc phúc, gặt hái bạc vàng nặng trĩu cả tay, cuộc sống hoan hỷ, tiền vào tới tấp

Tâm linh - Tử vi 17/04/2023 15:13

3 con giáp may mắn trong khung giờ này gọi tên ai? Ai là người hưởng hết mọi điều tốt đẹp, cả ngày làm việc gì cũng thành công? Hãy theo dõi trong bài viết sau!

 

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần sẽ có đầu óc nhạy bén, trầm tính và trở nên thực tế, có trách nhiệm hơn khi tâm trí của họ trưởng thành. Bắt đầu từ thời điểm này, tử vi nói rằng những người tuổi Dần sẽ đón nhận tin vui trong công việc, có cơ hội thể hiện tài năng của mình.

Bôn ba sóng gió bao ngày, đúng 18h 18 phút ngày 18/4: 3 con giáp được Thái Âm soi sáng chúc phúc, gặt hái bạc vàng nặng trĩu cả tay, cuộc sống hoan hỷ, tiền vào tới tấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quý nhân sẽ đánh giá cao năng lực của họ và giúp người tuổi Dần phát huy tốt hơn nữa. Những khó khăn trong thời gian gần đây được tháo gỡ, người tuổi Dần hứa hẹn sẽ có bước ngoặt mới trong cuộc đời mình. Hạnh phúc nhân lên gấp bội, con giáp này sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu, tài lộc dồi dào, gia đình phú quý.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân phải đối diện với sự cạnh tranh khá gay gắt với bạn bè, đồng nghiệp trong tuần trước. Xét trên phương diện tích cực, nhờ có sự cạnh tranh đó mà bạn thêm tập trung và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, không để mình tụt hậu so với mọi người xung quanh.

Chuyện tiền bạc có khởi sắc ngay trong thời điểm này, có lẽ sự cố gắng của bạn trong suốt thời gian qua đã được ghi nhận và trả giá xứng đáng. Cấp trên sẵn sàng dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh, giúp bạn có thêm động lực cống hiến cho tương lai.

Bôn ba sóng gió bao ngày, đúng 18h 18 phút ngày 18/4: 3 con giáp được Thái Âm soi sáng chúc phúc, gặt hái bạc vàng nặng trĩu cả tay, cuộc sống hoan hỷ, tiền vào tới tấp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thái Âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn có thể giữ quan hệ được với những người chân thành, thẳng thắn và nghiêm túc trong chuyện tình cảm.

Tuổi Sửu

Thời gian qua, người tuổi Sửu vẫn luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Bản mệnh có thể sắp xếp mọi việc một cách cực kỳ khoa học nên dù có bận rộn đến đâu thì Sửu cũng vẫn giải quyết trơn tru.

Bôn ba sóng gió bao ngày, đúng 18h 18 phút ngày 18/4: 3 con giáp được Thái Âm soi sáng chúc phúc, gặt hái bạc vàng nặng trĩu cả tay, cuộc sống hoan hỷ, tiền vào tới tấp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, Sửu còn áp dụng những điều đã biết vào thực tế công việc một cách thành thạo. Chính nhờ vậy mà Sửu không hề bối rối dù gặp phải sự cố bất ngờ nào. Người tuổi Sửu đang dần trở thành tấm gương sáng cho bạn bè, đồng nghiệp noi theo.

Đặc biệt, trong thời điểm này sẽ có cơ hội lớn đến với Sửu. Nắm bắt tốt thì Sửu sẽ chứng minh được năng lực, khẳng định được vị trí của mình. Không chỉ có công việc mà chuyện tình cảm cũng rất may mắn. Những người độc thân nhận được sự chú ý của nhiều đối tượng khác giới. Hãy thử mở lòng đón nhận, biết đâu Sửu sẽ tìm được người chân thành với mình.

 *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Sao Kim chiếu mệnh phù trợ 3 con giáp tắm trong mưa may mắn vào 19 giờ 19 phút ngày 18/4, Tài Lộc bao la, Tiền Bạc đổ về choáng ngợp, đổi đời chốc lát, trở thành đại gia

Sao Kim chiếu mệnh phù trợ 3 con giáp tắm trong mưa may mắn vào 19 giờ 19 phút ngày 18/4, Tài Lộc bao la, Tiền Bạc đổ về choáng ngợp, đổi đời chốc lát, trở thành đại gia

Những người thuộc 3 con giáp này vận trình hứa hẹn có sự thay đổi tích cực, không những sự nghiệp thăng hoa mà tài lộc của họ cũng sẽ rủng rỉnh, vượng phát.

Xem thêm
Từ khóa:   Tu vi ngay 17/4 tu vi hang ngay tử vi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui