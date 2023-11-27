Bồ Tát độ trì cho 3 con giáp cầu tài được tài trong ngày 27/11: Vận thế khởi sắc, đón nhân vô số tin vui, làm ăn thu về tài sản khủng

Tâm linh - Tử vi 27/11/2023 00:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây làm ăn thuận buồm xuôi gió, rủng rỉnh tiền bạc trong ngày 27/11.

Tuổi Tỵ

Chào tạm biệt tuần cũ với kha khá những thành công và cả những biến động không nhỏ trong cuộc sống, trong ngày 27/11 này hứa hẹn là thời điểm để tuổi Tỵ khẳng định năng lực vượt trội của bản thân trên mọi mặt trận.

Tuổi Tỵ dường như “phủ sóng” trên khắp các phương diện với bảng thành tích vô cùng đáng nể cả trong sự nghiệp, tài chính và tình yêu.

Nhờ có những quý nhân xuất hiện liên tục trong cuộc sống của mình, tuổi Tỵ sẽ không phải lo lắng điều gì bởi nếu có gặp phải bất kì khó khăn nào, những nhân vật tầm cỡ đó sẽ đứng ra giúp bạn giải quyết ổn thoả và vô cùng nhanh chóng.

Những người bạn mà tuổi rắn mới kết thân trong thời gian này cũng sẽ là những người đem lại nhiều may mắn và tài lộc cho con giáp này, giúp cuộc sống của bạn ngày càng thăng hoa và tốt đẹp hơn.

Bồ Tát độ trì cho 3 con giáp cầu tài được tài trong ngày 27/11: Vận thế khởi sắc, đón nhân vô số tin vui, làm ăn thu về tài sản khủng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vị tha, có tấm lòng lương thiện, hay quan tâm và giúp đỡ người khác. Bạn lại ăn nói dễ nghe, được lòng mọi người nên đi đâu cũng được người khác yêu mến, giúp đỡ.

Trong ngày 27/11, tài vận của người tuổi Hợi vượng lên thấy rõ, các mối đầu tư, làm ăn đều như ý, thu về lợi nhuận dồi dào. Bạn nên xem xét mở rộng kinh doanh hoặc chuyển đổi hình thức kinh doanh.

Với những người tuổi Hợi làm công ăn lương, công việc của bạn có nhiều cơ hội thăng tiến. Bạn sẽ được cấp trên tin yêu, cất nhắc vào làm ở vị trí thuận lợi để phát huy năng lực.

Nhờ các mối quan hệ thân tình, bạn cũng nhận thêm được những công việc tay ngang giúp thu nhập ngày càng rủng rỉnh. Ngày 27/11 đúng là thời điểm đắc tài, đắc lộc của người tuổi Hợi.

Bồ Tát độ trì cho 3 con giáp cầu tài được tài trong ngày 27/11: Vận thế khởi sắc, đón nhân vô số tin vui, làm ăn thu về tài sản khủng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vui vẻ, hài hước và luôn lạc quan. Họ mang bản chất thông minh, lanh lợi, có tài ứng biến. Con giáp này cũng là người kiên cường, kiên định với mục tiêu mình đã đề ra, không dễ dàng gì bỏ cuộc giữa chừng.

Trong ngày 27/11, người tuổi này được sao may mắn chiếu mệnh. Vào thời điểm này, con giáp tuổi Thân có tài lộc tăng vọt, dương khí vượng. Người làm trồng trọt, chăn nuôi thì mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Người làm ăn kinh doanh cũng phát tài phát lộc, lại gặp thêm quý nhân phù trợ. Người tuổi Thân giàu chí tiến thủ nên thường được bậc tiền bối nâng đỡ. Chỉ cần thêm một chút may mắn là họ có thể trở thành người lãnh đạo, ông chủ giàu có.

Bồ Tát độ trì cho 3 con giáp cầu tài được tài trong ngày 27/11: Vận thế khởi sắc, đón nhân vô số tin vui, làm ăn thu về tài sản khủng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tu vi ngay 27/11 tu vi ngay 28/11 tu vi hang ngay

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'