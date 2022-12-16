Bồ Tát độ trì 3 con giáp nỗ lực vượt vận hạn, vươn mình thành đại gia vào 5 ngày liên tiếp (17, 18, 19, 20, và 21/12/2022): Cát tinh chiếu rọi, chạm gì cũng ra tiền, hoan hỉ đón nhận tin vui thăng chức

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 09:34

Trong thời điểm này sắp tới những con giáp dưới đây vô cùng may mắn, bùng nổ tài lộc, tiễn biệt nghèo khó, đào trùng mỏ vàng.

 

Tuổi Dậu

Sau một tháng chưa có nhiều thành tựu lắm, tuổi Dậu sẽ được đền bù lại gấp nhiều lần. Trong thời điểm này họ được đánh giá là một trong những con giáp có nhiều tháng may mắn nhất, tha hồ làm giàu và kiếm tiền.

Theo đó, thời điểm này là lúc tài lộc đã liên tục chảy vào túi những người tuổi Dậu. Với sự thông minh, chăm chỉ của mình, những ai biết nắm bắt sẽ là những người có thu nhập rủng rỉnh nhất.

Bồ Tát độ trì 3 con giáp nỗ lực vượt vận hạn, vươn mình thành đại gia vào 5 ngày liên tiếp (17, 18, 19, 20, và 21/12/2022): Cát tinh chiếu rọi, chạm gì cũng ra tiền, hoan hỉ đón nhận tin vui thăng chức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, nếu như trong tháng trước tuổi Dậu xui xẻo bao nhiêu thì đến tháng này thì mọi chuyện lại càng tốt bấy nhiêu. Đây được cho là thời điểm thử thách với họ, dù nỗ lực nhiều nhưng kết quả sẽ không được như ý, thậm chí không cẩn thận sẽ còn bị hao hụt tài chính.

Chính vì thế, tuổi Dậu cần phát huy hết khả năng của bản thân, tận dụng mọi nguồn lực sẵn có để nắm bắt tốt nhất thời cơ tốt đẹp này. Thời điểm này tuổi Dậu còn rất nhiều thời gian để tạo bước ngoặt vững chắc cho sự nghiệp.

Tuổi Dần

Có thể nói cuộc sống của tuổi Dần thời gian trước không quá tốt cũng không quá xấu, bởi lẽ trời sinh tuổi Dần vốn tự tin, mạnh mẽ và rất kiên cường, nên dù có gặp phải gian nan trắc trở thế nào, họ cũng đều tự lực vượt qua mọi thứ.

Từ thời điểm này, vận mệnh tuổi Dần sẽ thay đổi đáng kể, trong thời điểm này vận may bắt đầu “tan chảy” và chạy đến tuổi Dần với tốc độ chóng mặt, trong sự nghiệp, họ sẽ đạt được thành tựu mà mình mong ước bao lâu nay, bên cạnh đó tiền tài vật chất cũng theo đó mà ngày càng tăng thêm.

Bồ Tát độ trì 3 con giáp nỗ lực vượt vận hạn, vươn mình thành đại gia vào 5 ngày liên tiếp (17, 18, 19, 20, và 21/12/2022): Cát tinh chiếu rọi, chạm gì cũng ra tiền, hoan hỉ đón nhận tin vui thăng chức - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người có tham vọng, họ sẽ ngồi được vị trí cao nhất và đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Nhìn chung, cuộc sống hậu vận của tuổi Dần khá suôn sẻ, nếu như vẫn giữ được tâm thái bình tĩnh, tự cường tự lực như họ đã từng thì chắc chắn mọi thứ sẽ viên mãn và sung túc.

Tuổi Tuất

Thời điểm này hứa hẹn có nhiều thành công ngoài mong đợi. Người tuổi Tuất chăm chỉ và nỗ lực nên sự bứt phá của bạn cũng được thể hiện rõ trong thời gian tới qua khía cạnh công việc. Cấp trên chắc chắn rất hài lòng và đang xem xét cơ hội thăng chức hoặc tăng lương cho bạn đấy.

Bồ Tát độ trì 3 con giáp nỗ lực vượt vận hạn, vươn mình thành đại gia vào 5 ngày liên tiếp (17, 18, 19, 20, và 21/12/2022): Cát tinh chiếu rọi, chạm gì cũng ra tiền, hoan hỉ đón nhận tin vui thăng chức - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm ăn kinh doanh, do ảnh hưởng của Dịch Mã nên bạn sẽ vất vả hơn khi phải đi lại thường xuyên. Tuy nhiên, mọi công sức bạn bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng bằng khoản tiền rủng rỉnh. Cuối tuần là thời gian bạn dành cho gia đình và thư giãn sau những ngày làm việc vất vả.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân may mắn tìm được người khác giới phù hợp. Bạn không kỳ vọng vào điều gì quá lớn lao và biết trân trọng cách người ấy đối xử với mình. Thông qua quá trình trò chuyện, hai người cũng dần hiểu thêm về nhau.

Những cặp vợ chồng có thể sắp xếp một chuyến du lịch ngắn ngày cùng gia đình nhỏ của mình để hâm nóng tình cảm. Chắc hẳn các thành viên gia đình bạn đều sẽ có thêm những kỉ niệm khó quên đấy.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Thần đồng tiên tri tiên đoán vào đúng 6h sáng Thứ 7 ngày 17/12/2022: 3 con giáp được Trời thương Phật độ, ra đường tiền tỷ rơi trúng đầu, bội thu của cải, sự nghiệp viên mãn, tài lộc hanh thông

Thần đồng tiên tri tiên đoán vào đúng 6h sáng Thứ 7 ngày 17/12/2022: 3 con giáp được Trời thương Phật độ, ra đường tiền tỷ rơi trúng đầu, bội thu của cải, sự nghiệp viên mãn, tài lộc hanh thông

Tử vi 12 con giáp cho hay, nhờ được quý nhân phù trợ mà 3 con giáp sau có vận trình vô cùng hanh thông, hóa nguy thành an, tương lai bừng sáng vào thời điểm này.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 17/12/2022 tu vi ngay 18/12/2022 tử vi ngày 19/12/2022

TIN MỚI NHẤT

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 27 phút trước
Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Hậu trường 36 phút trước
Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Tâm sự 37 phút trước
Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Sao quốc tế 39 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Video 1 giờ 7 phút trước
Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Sao quốc tế 1 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp