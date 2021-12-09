Bất ngờ không tưởng, từ giờ đến hết năm 2021, 3 con giáp hốt tiền hốt bạc, gom hết may mắn trong thiên hạ về nhà

Từ trước đến nay, người tuổi Thìn luôn có tính cách rất mạnh mẽ, cẩn thận, có tầm nhìn xa trông rộng. Do đó, bản mệnh luôn phát hiện ra đâu là những mối đầu tư hữu ích mình nên cố gắng hết sức để dành được những mối làm ăn có lời ấy.

Trong những tháng đã qua, những người sinh vào năm Thìn về cơ bản chưa gặp được việc gì tốt đẹp, trái lại, họ dường như bị vận rủi đeo bám khiến cuộc sống nặng nề, áp lực, khó khăn và rất trắc trở. Song, các bạn hoàn toàn có thể lạc quan hơn trong thời gian từ giờ đến cuối năm. Vận đen sẽ bị "cắt đuôi" nhờ có sao tốt chiếu mệnh, từ đó làm gia tăng vận may cho những người tuổi Thìn.

Có thể nói rằng, Tuất là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy mà những người tuổi Tuất không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi con giáp, trong nửa cuối tháng 12/2021, tuổi Tuất gặp được quý nhân trợ giúp. Người này sẽ mở ra nhiều cơ hội sự nghiệp, tài lộc hoặc kinh doanh cho những chú Chó. Hãy chớp lấy thời cơ, vươn lên đổi đời thì Tuất sẽ ăn nên làm ra, muốn nghèo cũng không được. Chưa kể, thời gian tới tiền tài vào như thác đổ, danh vọng lên hương, làm gì cũng may mắn, suôn sẻ.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ hơn người ở sự thông minh và bản lĩnh cũng như năng khiếu ăn nói, hài hước. Sự thoải mái trong phong cách nói chuyện giúp bản khẳng định bản thân, có được niềm tin của người khác. Vì vậy mà khi mời kí hợp đồng, bạn thường thuyết phục được đối tác một cách nhanh chóng, giúp bạn mang về nhiều món lời cho công ty. Cấp trên vô cùng trọng dụng.

Ảnh minh họa: Internet

Từ giờ đến cuối năm 2021, bạn đã kí được một hợp đồng giá trị lớn, không những được thưởng nóng còn được hứa hẹn thăng quan tiến chức, tăng lương. Những người đồng nghiệp cũng rất ủng hộ vì họ luôn yêu mến và trân quý tài năng của bạn.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm