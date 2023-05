Cuối năm cá chép hóa rồng: 3 con giáp tài lộc đỏ rực, tiền bạc sung túc, đón tết Nhâm Dần 2022 ấm no

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi rất tự tin. Ngay cả khi họ không nói nhiều, không quá thể hiện nhưng luôn toát ra sự tự tin, quyết đoán. Con giáp tuổi Hợi đối xử với mọi người xung quanh với sự tôn trọng thật lòng.

Trong công việc, họ cũng có nhiều ý tưởng để tìm được sự đột phá từ khó khăn. Do đó, người tuổi Hợi không dễ rơi vào tình trạng kiệt quệ, sa sút không lối thoát. Trong năm, sự nghiệp của họ gặp phải nhiều khó khăn nhưng đều có quý nhân kịp thời giúp đỡ hoặc chính họ tự cứu mình với những ý tướng mới.

Vào thời điểm cuối năm này, con giáp tuổi Hợi hoàn toàn có thể dựa vào sức mình để đứng lên và đạt được những kết quả tốt hơn. Một mặt, người tuổi Hợi kiếm tiền nhanh hơn, nhiều hơn, mặt khác vận may bủa vây nên họ lại gặt hái thêm được những điều tốt đẹp khác. Những chướng ngại vật trong thời gian trước của người tuổi Hợi hoàn toàn biến mất. Từ đây, con giáp này như diều gặp gió, kiếm được những hũ vàng nặng trĩu.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi là một trong những ngôi sao may mắn cuối năm này. Kể từ ngày đầu tháng 12, họ luôn gặp may mắn. Nguyên nhân chủ yếu là do họ có nhiều phát kiến mới, mở mang đầu óc, lại được quý nhân chỉ dẫn nên nâng cao hiệu quả trong công việc, làm gì cũng thành công.

Người tuổi Mùi không thích đi đường tắt nhưng họ lại luôn được "kê chân" để đạt tới thành công nhanh hơn, tiền bạc rủng rỉnh. Con giáp tuổi Mùi có khả năng, có vốn liếng, làm ăn phát đạt. Do đó, trong tháng Chạp năm Tân Sửu đến năm Nhâm Dần họ kinh doanh thành công, làm việc gì cũng hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, cơm ăn áo mặc không phải lo nghĩ. Thật đáng để người khác ghen tỵ.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm