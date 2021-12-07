Đúng 18 ngày tới, 3 con giáp đón tài lộc, mở đường đi lên, vượt qua chông gai nhờ ngôi sao may mắn ập tới

Tâm linh - Tử vi 07/12/2021 07:00

Nhờ sở hữu vận trình hung cát đan xen nên đây sẽ là 3 con giáp đón tài lộc khởi sắc sau nhiều khó khăn và vất vả. Những áp lực trong thời gian vừa qua trở thành cơ hội để phát triển.

Tuổi Dần

Trong năm 2021, tuổi Dần có thể gặp phải cả cát tinh và hung tinh. Do đó, họ không tránh khỏi những khó khăn, thách thức ở công việc hiện tại. Đồng thời, đó cũng cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân. Khi sao may mắn dẫn đường, họ vẫn có thể đạt được những kết quả khả quan, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Đúng 18 ngày tới, 3 con giáp đón tài lộc, mở đường đi lên, vượt qua chông gai nhờ ngôi sao may mắn ập tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu có thể kiểm soát cảm xúc tốt hơn, duy trì sự bình tĩnh để đối mặt với những ý kiến bất đồng, đây sẽ là cơ hội để trở thành con giáp đón tài lộc đi lên, được thăng quan tiến chức. Tuy không có tình huống đột phá mang tính bất ngờ nhưng phương diện tài lộc của tử vi tuổi Dần năm 2021 có nhiều khởi sắc.

Trong 18 ngày tới là thời kỳ công việc chính cần bạn tập trung nhiều tâm huyết và nỗ lực hơn để mở đường đi lên. Vì thế, đừng ôm đồm quá nhiều việc sẽ dẫn đến lợi bất cập hại. Tuổi Dần cũng cần thận trọng với thị trường chứng khoán, cổ phiếu hoặc bất động sản trong giai đoạn này.

Tuổi Thìn

Tử vi tuổi Thìn năm 2021 cũng gặp nhiều hung tinh. Tuy nhiên đây cũng là con giáp đón tài lộc khởi sắc dần nhờ những cơ may cuối năm. Vì cả tin nhầm người, bị tiểu nhân quấy phá nên giai đoạn đầu năm, người tuổi Thìn có thể gặp không ít vất vả và áp lực. Họ rơi vào cảnh hao tài, tốn của, lại gặp nhiều trục trặc trong các mối quan hệ xung quanh.

Đúng 18 ngày tới, 3 con giáp đón tài lộc, mở đường đi lên, vượt qua chông gai nhờ ngôi sao may mắn ập tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giai đoạn này buộc những chú Rồng phải vững tâm trí. Trước những rủi ro đe dọa, hãy lập kế hoạch cụ thể, thận trọng từ lời nói đến việc làm thì mới tránh được thất bại. Các kỹ năng chuyên môn và quan hệ xã hội phải được đầu tư phát triển. Đây đều là những nhân tố quyết định vận trình cuối năm của họ có thể lội ngược dòng hay không.

Bất chấp những hung tinh cản đường, trong 18 ngày tới, người tuổi Thìn sẽ gặp sao may mắn, chính là những quý nhân phù trợ. Bản tính con giáp này luôn nỗ lực không ngừng, khi có người nâng đỡ thêm, họ sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức. Chỉ cần làm ăn chân chính, tập trung vào những kế hoạch tài chính cụ thể, tránh vay mượn, nợ nần để đầu tư lung tung thì con đường tài lộc của tuổi Thìn vẫn khá ổn định.

Tuổi Mùi

Là một con giáp đón tài lộc đi lên trong 18 ngày tới, người tuổi Mùi có không ít cơ hội để thể hiện năng lực bản thân, cá tính con người. Họ luôn vận dụng tốt những cơ hội này để có thể đạt được bước tiến chậm mà chắc trong sự nghiệp.

Vận trình tài lộc của tuổi Mùi thường gặp nhiều áp lực trong thời gian qua do mâu thuẫn đến từ các mối quan hệ xã giao và áp lực sự nghiệp, họ phải chịu gánh nặng kinh tế, chi tiêu khá eo hẹp. Một khi đủ thận trọng để đi qua giai đoạn này, tập trung vào nguồn thu nhập chính, họ sẽ loại bỏ được các tác động rủi ro xung quanh. Trông chờ vào may rủi trong thời điểm này chỉ hao tổn tiền bạc.

Đúng 18 ngày tới, 3 con giáp đón tài lộc, mở đường đi lên, vượt qua chông gai nhờ ngôi sao may mắn ập tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, tự làm, tự ăn bằng chính năng lực của mình mới là cơ hội kiếm tiền rất mạnh của người tuổi Mùi. Khi nắm bắt đúng thời cơ, họ vẫn rủng rỉnh tiền bạc. Bên cạnh đó, người tuổi Mùi nên chú ý tới sức khỏe của bản thân. Nhiều căng thẳng và mệt mỏi khiến tinh thần bất ổn, suy nghĩ tiêu cực, sức khỏe giảm sút. Họ cần dành thời gian để chăm sóc bản thân, chú ý nghỉ ngơi, cải thiện tinh thần để đủ tỉnh táo đương đầu với những thách thức khác.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Với những ai biết tận dụng cơ hội, đây chính là thời cơ để các con giáp này mở rộng các nguồn thu nhập, tạo nền móng vững chắc cho phát triển về sau.

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