Đúng 13 ngày tới, đây là 3 con giáp sẽ rủng rỉnh tiền tiêu, làm chơi ăn thật, may mắn có thể gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 06/12/2021 16:01

Với những ai biết tận dụng cơ hội, đây chính là thời cơ để các con giáp này mở rộng các nguồn thu nhập, tạo nền móng vững chắc cho phát triển về sau.

Tuổi Hợi

Do bản mệnh có thể được Thần Tài phù hộ vào cuối năm nay, Thiên Tài đặc biệt hanh thông nên người tuổi Hợi có thể gặp nhiều may mắn, tài khí tăng tiến, nếu may mắn còn gặp được quý nhân giúp đỡ. Từ đó, họ có đủ tài nguyên để vượt qua những khó khăn của giai đoạn trước, giúp gia tăng và mở rộng các nguồn thu nhập, cuộc sống sung túc hơn. Nếu đưa ra những quyết định sáng suốt, có thể, lợi nhuận thu về còn vượt qua cả tiền lương chính thức.

Đúng 13 ngày tới, đây là 3 con giáp sẽ rủng rỉnh tiền tiêu, làm chơi ăn thật, may mắn có thể gặp được quý nhân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ nhờ bản tính không quá ham mê tiền bạc, đeo đuổi vật chất nên con giáp này thường được phù trợ để mở rộng các nguồn tài nguyên. Kiếm tiền với đa số người tuổi Hợi chỉ là vấn đề chứng tỏ thực lực cá nhân.

Tuy nhiên, dù đứng trước cơ hội lớn hay nhỏ, con giáp này cũng cần cẩn trọng, lấy tiêu chí “đi chậm mà chắc” làm đầu, luôn bám sát thực tế, không vì lợi ích hào nhoáng trước mắt mà đánh mất nền tảng để phát triển lâu dài, bền vững. Nên nhớ rằng, xây được nền tảng thì dù không còn cơ hội lần này, mọi người vẫn sẽ đón nhận được nhiều cơ hội lần sau.

Tuổi Ngọ

Đầu tiên, tình hình tài chính của con giáp này có sự tăng trưởng đáng kể khi có cát tinh gia trì đúng 13 ngày tới. Người cầm tinh con ngựa nên chú ý với các phương thức kiếm tiền mới mẻ để gia tăng các nguồn thu nhập cá nhân. Khi Thiên Tài tăng tiến, tài vận khởi sắc, nghề phụ đem lại nhiều lợi ích hơn nghề chính là chuyện có thể xảy ra.

Đúng 13 ngày tới, đây là 3 con giáp sẽ rủng rỉnh tiền tiêu, làm chơi ăn thật, may mắn có thể gặp được quý nhân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những gì đã vất vả cày cấy, vun trồng đều sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động bỏ ra. Những mầm mống bạn gieo từ giai đoạn trước sẽ bắt đầu trưởng thành, tạo ra sức ảnh hưởng. Đây là giai đoạn người tuổi Ngọ cần chú ý trong các quyết sách, tránh vội vàng, dễ mắc sai lầm, cẩn trọng để có thể mở rộng quy mô, xây dựng mối quan hệ bền vững với các đối tác.

Nhờ có Tử Vi đại cát tinh soi chiếu, các bước phát triển của người tuổi Ngọ trong cuối năm càng được như ý khi có quý nhân vượng, được người tài giúp sức, mưu sự cũng thành được 7-8 phần. Điều này chủ yếu xuất phát từ nguyên tắc hành xử, làm việc ổn thỏa của họ từ trước đến nay, nên mới có nhiều mối quan hệ tốt đẹp, sẵn sàng giúp đỡ khi rơi vào cảnh trắc trở.

Tuổi Dần

Được Chính Tài thúc đẩy, Dần đón nhận nhiều vận may về tài chính và có cơ hội đạt được những hợp tác làm ăn, đầu tư lâu dài. Tuy nhiên, đầu tư sẽ có được có mất, không thể đảm bảo 100% đều sinh lời, nhưng bù lại, có những hạng mục sẽ đem tới lợi nhuận khá cao, giúp họ rủng rỉnh tiền tiêu, không phải lo lắng về vấn đề tài lộc.

Nhờ giai đoạn trước đã tích lũy nhiều kinh nghiệm, luôn có trách nhiệm và nỗ lực hết mình trong công việc, những chú Hổ đạt được thu hoạch xứng đáng là điều nghiễm nhiên. Chỉ cần giữ được sự kiên định và ý chí không từ bỏ, tránh tham lam những món lợi bất nghĩa thì không cơ hội gặt hái tài lộc vẫn luôn mở rộng.

Đúng 13 ngày tới, đây là 3 con giáp sẽ rủng rỉnh tiền tiêu, làm chơi ăn thật, may mắn có thể gặp được quý nhân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Điều mà những người tuổi Dần cần cẩn trọng trong giai đoạn này là sức khỏe. Giai đoạn này, tuổi Dần tương khắc với ngũ hành lưu niên, gây bất lợi cho phương diện sức khỏe. Tuy nhiên, mọi thứ không quá nghiêm trọng, không cần phải lo lắng thái quá. Nên nhớ không ôm đồm quá nhiều việc, chỉ mải mê đuổi theo những cơ hội sự nghiệp, không dành thời gian để nghỉ ngơi và phục hồi thì cơ thể rất dễ xuất hiện vấn đề.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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