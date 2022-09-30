Bắt đầu thắng 10 tới, lộc ào ào đổ bộ, 3 con giáp may mắn bùng nổ, buôn may bán đắt, hốt bạc hốt vàng

Tử vi tháng 10 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ vận thế sáng sủa, làm việc gì cũng nên suy nghĩ và chuẩn bị kỹ.

Tài lộc thể hiện ở tiền thưởng, thành tích tương đối nổi bật, mọi mặt công việc đều có thể làm hài lòng ban lãnh đạo nên hoa hồng thưởng vẫn khá cao.

Vận trình sự nghiệp của bạn khởi sắc, nếu định khởi nghiệp mà chưa chuẩn bị sẵn sàng thì bạn sẽ gặp phải rất nhiều rắc rối và thất bại, điều này sẽ làm tổn hại đến lòng tự tin trong sự nghiệp của bạn và khiến bạn dễ bị nghi ngờ bản thân. Tuy nhiên khi can đảm thực hiện, đương đầu thử thách thì chắc chắn phần nhiều luôn dành thành công, chăm chỉ nổ lực rồi sẽ thu về không chỉ tiền trăm mà còn là bạc tỷ.

Tuổi Mùi

Con giáp may mắn nhất tháng 10 gọi tên Mùi. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi rất chăm chỉ phấn đấu sự nghiệp. Chỉ cần có lộ trình đã định thì họ sẽ không dễ dàng thay đổi, đồng thời cũng rất chú trọng đến mối liên hệ giữa con người với nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng nhìn thấy được là con giáp tuổi Mùi thường làm việc quên ăn quên ngủ. Đặc biệt là lãnh đạo sẽ đánh giá cao nỗ lực và sự cống hiến hết mình của họ. Vì thế, đón đợi người tuổi Mùi trong tháng 10 năm 2022 sắp tới sẽ là thăng quan, tiến chức.

Con giáp này có thể thay đổi vận trình một cách tốt đẹp, công danh sự nghiệp ngày càng suôn sẻ, mối làm ăn khá tốt, tiền bạc tăng nhanh. Có thể nói mọi vấn đề của người tuổi Mùi đều được giải quyết dễ dàng, làm ăn phát đạt hơn trong tháng 10 năm 2022 sắp tới.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi có nói, bản mệnh tuổi Hợi thường gặp được nhiều may mắn, cuộc sống không những được quý nhân phù trợ mà còn có thần tài chiếu cố, cuối năm sẽ giàu có viên mãn bất ngờ.

Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh thì tháng 10 sẽ là thời điểm thích hợp để đầu tư sinh lời. Mối nhân duyên của tuổi Hợi mở ra những bước tiến tích cực, không quá éo le, đau khổ, có lẽ bởi sự hài hước, vô tư mà con giáp này luôn gặp được những người như bản thân mong ước.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.