Bắt đầu sáng 9/9, 3 con giáp này được Thần Phật ban phước, đại nạn hóa điềm lành, đi trái nhặt được vàng qua phải hái được bạc như hồng hạc hóa phụng hoàng

3 con giáp này vào sáng 9/9 không ngừng gặp may mắn do có Thần Phật chở che, dẫn đường, chỉ lối, làm ăn vì thế cũng dễ phất lên.
- Tinh tú hội tụ, tổ tiên ấn định hai ngày 9/9 và 10/9, 3 con giáp này như phượng hoàng lửa, vận may đỏ chói, tài lộc gấp đôi, làm ăn tấn tới
- Ngày 8/9 và 9/9 này, đỉnh cao danh vọng đạt đến cực độ với 3 con giáp may mắn có phước Trời ban, tiền vàng tràn két, vận trình đỏ rực, của cải lên hương
Tuổi Ngọ
Vận may tình duyên sáng 9/9 rất tốt, có thể hẹn hò với đối tượng vừa ý, cả hai cùng vui vẻ.
Thể hiện sự chuyên nghiệp trong nghề nghiệp, có thể chỉ ra khuyết điểm khi thấy người khác làm sai. Vì vậy, bạn sẽ được tín nhiệm sâu sắc và có thể thăng chức.
Sáng 9/9 tài lộc hanh thông, hợp tác dự án thu được lợi lộc, được quý nhân chăm sóc để làm lợi cho bản thân.
Tuổi Sửu
Sáng 9/9, tuổi Sửu dễ làm ăn khấm khá nhờ những công việc tay trái. Con giáp này cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn thiện bản thân. Mọi công sức của bản mệnh sẽ được đền đáp xứng đáng.
Tuổi Sửu rất hòa hợp với nửa kia của mình. Để giải tỏa căng thẳng và áp lực, bản mệnh không nên giấu mọi chuyện trong lòng mà nên tâm sự và thảo luận cùng đối phương, hai người có thể cùng tìm cách giải quyết mọi vấn đề với nhau.
Tuổi Thân
Tuổi Thân tuần này sẽ có quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng như ý, không cần đi đường vòng mà vẫn được đạt thành tựu lớn. Mọi công sức họ bỏ ra đều sẽ được đền đáp xứng đáng chứ không hề là vô ích.
Sự nghiệp của tuổi Thân sáng 9/9 cũng suôn sẻ, đường tình duyên thì rộng mở. Những ai chưa kết hôn dễ gặp được một nửa định mệnh, từ đó bước lên con đường hạnh phúc ngập tràn.
Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.